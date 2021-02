Künstler trifft Kindertheater: Jana Zöll eröffnet „Challenge Accepted“ am TDJW

Leipzig

Das haben sich alle Beteiligten ein bisschen anders vorgestellt. Vor allem Jana Zöll. „Es ist nicht so einfach, sich zu Hause um sich selbst zu drehen und zu einem kreativen Ergebnis zu kommen“, sagt die Leipziger Schauspielerin und Performerin. Das aber muss sie jetzt versuchen als erster Gast der neuen Reihe „Challenge Accepted“ am Theater der Jungen Welt am Freitagabend. Denn die Theater sind weiterhin geschlossen und Zölls Wohnzimmer ist deshalb Konzeptionsort, Probenraum und Premieren-Bühne in einem.

„Ich bin“ heißt der Solo-Abend, der sich über Zoom an ein jugendliches Publikum ab 16 Jahren richtet. Im Kopf verwandelt sich der mit Worten knausernde Titel schnell in eine Frage: Wer bin ich?

Es geht um Identität, um die Suche nach dem eigenen Ich, und wie es sich definiert. Welche körperlichen und Wesensmerkmale sind ausschlaggebend? Wie wichtig ist die Meinung anderer? Wie autonom kann das Individuum zu einem Ergebnis kommen? Fragen, die sich jeder Heranwachsende irgendwann implizit stellt. Und die über den Einzelnen hinausreichen. Welche Folgen hat es für eine offene Gesellschaft, wenn wir einander in Kategorien einordnen? Auch das will Zöll thematisieren.

Jana Zöll wagt sich an die Themen Weiblichkeit und Behinderung

Mit den Facetten der Identitätsbildung setzt sich natürlich ein Kinder- und Jugendtheater regelmäßig auseinander. Zöll aber wählt einen sehr persönlichen Zugang in einer Art Lecture-Performance. „Der Abend wird sich auch mit den Themen Behinderung und Weiblichkeit beschäftigen“, sagt Zöll.

Sie erlebt Verletzlichkeit gerade neu in Corona-Zeiten, weil sie zur Risiko-Gruppe gehört. Sie hat mit den Einschränkungen ihrer Glasknochenkrankheit den Weg in die Kunst geschafft. Sie engagiert sich als Inklusionsberaterin und hat ein lesenswertes Manifest für eine inklusive Kunst geschrieben. „Nehmt eure Künstler*innen als solche ernst und nicht als Behinderte, Migrant*innen oder sonst irgendetwas“, heißt es darin. In „Ich bin“ wird sie nun von diesen vielfältigen persönlichen Erfahrungen ausgehen. „Und da passt es dann doch gut, die Performance von zu Hause zu machen“, sagt Zöll.

Das Leipziger Publikum kennt Zöll von Arbeiten mit dem Tanzlabor und dem Kollektiv Polymora, das sie mitgegründet hat. Oder – etwas länger her, aber eindrücklich im Gedächtnis geblieben – aus Sebastian Hartmanns „Krieg und Frieden“, das 2012 am Centraltheater Premiere hatte. Zwischenzeitlich hatte sie ein dreijähriges Engagement am Theater in Darmstadt. „Ich habe für mich gemerkt, dass ein Fest-Engagement und der klassische Beruf der Schauspielerin nicht passt“, sagt sie. Sie ist nach Leipzig gezogen und hat den Weg in die Performance und den Tanz gefunden. „Ich bin“ wird ihr erstes Solo-Projekt.

Im Idealfall profitieren alle: Künstler, Theater, Publikum

Stadttheater-Erfahrung bringt sie also mit. Erfahrung mit Kinder- und Jugendtheater nicht. Letzteres ist ausdrücklich eine Voraussetzung für die neue Reihe „Challenge Accepted“. „Wir holen uns gestandene KünstlerInnen ans Haus, die wenig Erfahrung mit Kinder- und Jugendtheater haben“, sagt TDJW-Intendantin Winnie Karnofka. Sie hofft auf neue Perspektiven, auf eine befruchtende künstlerische Begegnung. Im Idealfall profitieren alle: Künstler, Theater, Publikum.

Vier Aufführungen pro Spielzeit sind vorgesehen. Dabei geht es ausdrücklich nicht um Perfektion, nicht um eine Produktion im herkömmlichen Sinne. „Es muss überhaupt nicht komplett sein“, sagt Karnofka. „Die Abende sind Impulsgeber. Es geht darum, etwas auszuprobieren und mit dem Publikum in Kontakt zu treten.“ Im Idealfall werden Ideen, Themen oder künstlerische Formen gesät, die vom Haus aufgenommen und weiter bearbeitet werden können.

Zöll, die dem TDJW auch als Inklusionsberaterin zur Seite steht, will sich nach „Ich bin“ weiter vortasten vom jugendlichen zum jüngeren Publikum. „Aber je jünger die Kinder sind, desto schwieriger ist es, sie digital zu erreichen.“

Die Premier von „Ich bin“ für Jugendliche ab 16 Jahren ist am Freitag, 20 Uhr, über Zoom zu sehen. Tickets über www.tdjw.de

Von Dimo Rieß