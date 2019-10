Künstler und Tierschutz-Aktivist: Der Leipziger Hartmut Kiewert malt seine Utopien

Leipzig

Er hat ein schönes helles Atelier auf dem Spinnereigelände. Auf dem weißen Schreibtisch stehen Kaffee, Hafermilch und vegane Kekse bereit. Das große, farbenfrohe Ölgemälde an der Wand zeigt Menschen beim Picknick. Ein paar Kühe, Schweine, Hühner, Hund und Katze haben sich dazugesellt. „Das ist eine Neuinterpretation von Édouard Manets ‚Frühstück im Grünen‘“, erzählt er. Das Bild wirkt freundlich und fröhlich, bis der Blick auf den im Hintergrund abgebildeten Ruinen einer Schweinemastanlage hängen bleibt. Hartmut Kiewert zeigt in seinen Werken utopische Szenarien, in denen Tier und Mensch freiwillig zusammenleben – ein Gegenvorschlag zur Ausbeutung in der Tierindustrie.

Anfangs malte er düstere Schlachthausbilder

Diese Kritik kam nicht immer so harmlos daher wie heute. Anfangs malt er eine Reihe von düsteren Schlachthausbildern mit toten Schweinen oder gehäuteten, ausgeweideten Pferden, die von der Decke hängen. Während der ersten Semester seines Kunststudiums an der Burg Giebichenstein in Halle, beschließt der Tierfreund, Vegetarier zu werden. Die neue Lebensweise findet in seiner Kunst Ausdruck. In den folgenden Jahren wird er politisch aktiv, besonders in der Tierbefreiungsbewegung. Er setzt sich tiefgründig mit der Tierindustrie auseinander und wird schließlich Veganer: „Ich wusste, ich kann das nicht mehr entschuldigen, das ist so horrormäßig, wie zum Beispiel die Kälber den Milchkühen entrissen werden.“

Mutterkuh in Form einer Milchpackung

In seiner Diplomarbeit will er nun auch Mensch-Nutztier-Verhältnisse auf die Leinwand bringen und schafft die etwas abstraktere Schlachtplatten-Reihe. Darauf trinkt ein Kalb aus einer Mutterkuh, die die Form einer Milchpackung hat, oder es sitzt ein Reh, das vom Rücken abwärts aus Wurst besteht, auf einem Teller. „Die Leute fragten mich, wie ich mit diesen schrecklichen Bildern leben könne. Das brachte mich zum Umdenken. Ich begann, Nutztiere dort zu zeigen, wo sie sonst nicht vorkommen oder nur als Ware“, erzählt Kiewert.

So malt der in Koblenz geborene freischaffende Künstler die ersten utopischen Szenarien, auf denen Büffel im Schnee, vor einer zerstörten Danone-Fabrik spazieren oder Hund und Schwein sich in der warmen Stube auf einer Decke zusammenkuscheln. Seitdem gebe es in seiner Kunst keinen großen thematischen Bruch mehr. Ein Bildstrang kam noch hinzu, zu den Ruinen- und Interieurbildern, denn „viele Betrachter verstanden sie so, dass der Mensch nicht mehr da ist und die Natur sich ihren Raum zurückholt. Es geht mir aber nicht um das Schlechte im Menschen, sondern um die Bedingungen des Zusammenlebens“, meint Kiewert, „und das war der Anfang von der Picknick-Reihe, die ich in alltägliche Kontexte setze“. Kiewerts Bilder enthalten nach wie vor verschiedene Schichten, doch sind sie zahmer geworden.

In vielen Bildern: Schwein Lisa-Marie

Kunst erreiche mehr Menschen als eine politische Parole, meint der 39-Jährige. Doch in erster Linie gehe es ihm um die Malerei. Er hat einen gegenständlichen Stil. Seine Vorbilder sind unter anderem Édouard Manet, Max Liebermann, Lucien Freud und der junge Claude Monet. Mit dicken Pinselstrichen malt er Tiere, Menschen, Fabriken und Landschaften, die durch die großen Formate seiner Gemälde und die fein abgestimmten Farbübergänge nicht grob und abstrakt, sondern detailliert und realistisch aussehen. Die Vorlagen für die Tiere stammen oft von Fotos. Kiewert zeigt eine Kiste voll von Tierporträts und erzählt freudig: „Ich male auch auf Lebenshöfen wie Hof Butenland. Das Schwein Lisa-Marie zum Beispiel taucht auf vielen Gemälden auf.“ Durch die verschiedenen Bild- und Fotoreferenzen wirken seine Gemälde im Prozess wie Collagen. Im Ergebnis soll alles zu einer Einheit verschmelzen. „Es gelingt nicht immer“, gibt Kiewert zu, „das ist eben die Gefahr bei dieser Arbeitsweise. Es kommt auch mal vor, dass ich ein Bild verwerfe oder neu malen muss.“

„Man stimmt nicht mit dem Kassenzettel ab“

Kiewerts Kunst kommt gut an, schon zwei Jahre nach seinem Studium habe er davon leben können. Das ist bemerkenswert. „Ich habe viel Glück gehabt“, sagt er bescheiden. Denn seit 2010 gebe es den Animal Turn, eine wissenschaftliche und öffentliche Debatte, über den Umgang mit Tieren. „Meine Bilder passen gut in diesen Diskurs“, resümiert er. Da wird ihn doch der aktuelle Veggie-Boom in der Lebensmittelindustrie erfreuen? „Ganz im Gegenteil“, sagt er ernst, „laut Statistik ist der Fleischkonsum in den letzten Jahren nicht groß gesunken. Vegan ist eine Nische, genau wie Bio. Durch den Trend werden nachhaltige Produkte von Produkten der Großkonzerne, verdrängt. Das läutet nicht das Ende der Tierindustrie ein. Für Veränderung braucht es auch Druck von oben auf Konzerne und Politik. Man stimmt nicht mit dem Kassenzettel ab.“

Aus dem bisher eher verträumt wirkenden Mann spricht nun der Aktivist. Ambitionierte Kunst und politischer Inhalt – das Zusammenwirken dieser beiden Ansprüche macht Kiewerts Werke unverwechselbar.

Bis 27. Oktober sind Kiewerts Bilder im Nietzsche-Dokumentationszentrum in Naumburg, bis 13. Oktober in der Rathaus-Scheune in Sankt Andreasberg zu sehen. Für nächstes Jahr ist eine Ausstellung in der Galerie KUB in Leipzig in Planung;www.hartmutkiewert.de

Von Pauline Szyltowski