Küsschen links? Küsschen rechts? Von der Bedeutung politischer Liebesbeweise

Leipzig

Es gibt Tage, die kann man voll vergessen. Und es gibt Tage, die vergisst man besser nicht. Damit es zum Ende dieser Woche hin nicht hektisch wird, wollen wir jetzt schon an den Valentinstag erinnern. Verliebt und so, Sie wissen ja.

Und man kann von so einer Nötigung zu Blumen, Pralinen und Kerzenlichtabendbroten halten, was man will – Menschen, die in einer Art Beziehung leben, sollten daran denken. Was das betrifft, ist der Valentinstag der Hochzeitstag der Ungebundenen.

Wer denkt da nicht an Bodo Ramelow? Thüringens Ex-Ministerpräsident hingegen denkt an seine Frau. „Hallo Schatz“, rief er ihr auf Twitter zu, „ich liebe Dich und danke Dir von ganzen Herzen, dass Du mir den Rücken frei hältst! Selbst unser @AttilaDerHundi leidet unter der derzeitigen Situation. Alles wird gut – Baci“.

Auf Blumen hören

Baci ist Italienisch und heißt Küsse. Es ist auch eine Pralinenmarke, aber in diesem Fall nicht zu verwechseln, denn Bodo Ramelow würzt seinen Tweet erstens mit zwei Herzen und einem Küsschen und versieht ihn zweitens mit einem Foto, das seine Frau Germana Alberti vom Hofe zeigt, die einen Hund auf dem Arm trägt, bei dem es sich um @AttilaDerHundi handelt.

Der hat ebenfalls einen Twitter-Account, auf dem dann auf Frau vom Hofes Therapieangebote verlinkt wird. Sie hilft, „mit Konfliktsituationen besser umgehen und Lösungen finden“ zu können. Oder Führungsqualitäten zu stärken.

So ist es keinen Tag zu früh, den Gewählten in Thüringen wie in Berlin Menschen an ihre Seite zu wünschen, die – Küsschen links? Küsschen rechts? – Angebote machen, wie man Blumen schenkt, annimmt oder wirft.

Von Janina Fleischer