Kultband Keimzeit spielt Konzert in Leipzig

Leipzig

„Kling Klang“ und noch viel mehr heißt es am 16. November, wenn die Band Keimzeit im Täubchenthal auftritt. Die bereits seit 1982 bestehende Gruppierung – gegründet unter dem Namen „Jogger“ 1980 in Lütte in Brandenburg – macht auf ihrer „Das Schloss“-Tournee in Leipzig halt und präsentiert ihr aktuelles gleichnamiges Album sowie weitere Hits ihrer 21 Alben umfassenden Diskografie.

Die ursprünglichen Gründungsmitglieder Norbert und Hartmut Leisegang sind ebenso dabei wie der 1993 zur Gruppe gestoßene Andreas „Spatz“ Sperling, außerdem die weitere aktuelle Besetzung mit Martin Weigel, Sebastian Piskorz und Lin Dittmann. Für ihr 2019 erschienenes Album „Das Schloss“ haben Keimzeit mit dem Produzenten Moses Schneider zusammengearbeitet, der bereits für Tocotronic und die Beatsteaks an den Reglern saß. Der Sound blieb dabei ein charakteristisch getragen-rockiger Unterbau für die oft persönlichen Texte von Sänger Norbert Leisegang.

Keimzeit treten am 16. November im Leipziger Täubchenthal auf, Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 31,70 Euro online in der Ticketgalerie oder telefonisch unter 0800 2181050.

Von Christian Neffe