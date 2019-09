Kultiviert zuschlagen – Widerstand in der Leipziger Spinnerei

Leipzig

Das Gesicht kennt jeder. Doch etwas stimmt nicht mit dem Kopf Putins, der sich doch immer so selbstsicher gibt und die Siegerposen liebt. Er hat sich ein saftiges blaues Auge eingefangen. Der Kopf steckt auf einer Federstange wie Trainingsgeräte von Boxern.

Dennoch warnt ein Schild „Nicht berühren!“. Aggressionen soll der Besucher nicht hier ablassen. Eugenio Merinos „Punching Puting“ entstand schon vor fünf Jahren. Angeschlagen mag der Autokrat heute zwar sein, doch die Gegner sind noch beim Warmlaufen.

Gesellschaftlich intendierte Kunst bestimme gegenwärtig das Bild, sagte vor kurzem der Berliner Kurator Christoph Tannert bei einer Podiumsdiskussion in Leipzig. Er meint die Biennalen-Kunst, die sich immer mehr von dem absetzt, was Sammler kaufen.

Anregungen für die eigene Aktion

Genau solche Kunst gehört zum Profil der Leipziger Halle 14 im Umfeld von rund 15 Privatgalerien, die aus nachvollziehbaren Gründen überwiegend die handelsübliche Ware vorstellen.

Die aktuelle Präsentation ist zwar von der Zahl der Exponate und Beteiligten nicht die größte, aber thematisch umfassend ausgerichtet. Der Erfolg von Autokraten in diversen Ländern, doch auch der Widerstand dagegen gibt den Rahmen vor.

Zugleich ist die Absicht, die Ereignisse und Entwicklungen, so einschneidend sie auch sein mögen, nicht nur darzustellen, sondern zumindest partiell Anregungen für die eigene Aktion zu geben. Das ist verständlich, erreicht doch mit den verbreiteten „Haltung zeigen“ sowie zumeist nur die Leute, die man nicht überzeugen muss.

Harter Inhalt, poetisches Bild

Viele Arbeiten sind brandaktuell. Zum Beispiel die sogenannte Lennon Wall unter dem Titel „Protest Live“ von Wen Yau, die anhaltenden Massenproteste in Hongkong dokumentierend. Lennon Wall heißt es unter Berufung auf den Song „Imagine“. Es ist also so etwas wie eine Wandtafel der Wünsche, wie es sie gegenwärtig an verschiedenen Plätzen Hongkongs gibt. Eine reale politische Aktion wird hier zum Artefakt erklärt. Kann man machen in Zeiten des erweiterten Kunstbegriffs, eine Form der Verarbeitung wäre aber besser als die pure Wiedergabe.

Solch eine Verfremdung findet in Ines Doujaks Installation „Follow the Leader“ statt. Sie bezieht sich einen Roman Melvilles, in dem auf einem Segelschiff die Fracht, also afrikanische Sklaven, das Kommando übernommen hat und die Mannschaft als Geiseln hält. Sie bringt die Imagination einer erfolgreichen Revolte in Verbindung mit aktuellen Ereignissen, bei denen Frauen aufbegehren. Die Kriegsschiffe mit den souvenirartigen Straußeneiern ergeben trotz des harten Inhaltes ein poetisches Bild.

Aufgeblasenes Symbol

Japan gilt nicht als Diktatur. Der Geist des Revisionismus und der Zensur greift aber um sich. Makoto Aida simuliert die stammelnde Ansprache eines fiktiven Premiers des Landes in gebrochenem Englisch vor einem internationalen Gremium samt Typoskript mit handschriftlichen Notizen, gibt so die „herrschende Klasse“ der Lächerlichkeit preis.

Zwei Projekte beschäftigen sich mit Ungarns populistischem Premier Orban. Csaba Nemes geht es mit seinen Zeichnungen und Übermalungen um die selektive Erinnerungskultur Orbans, welche die faschistische Vergangenheit der Horty-Diktatur in eine Opferrolle ummünzt.

Artúr van Balen hingegen macht sich über die ungarische Orange lustig, die schon zu sozialistischen Zeiten eine Zitrone war. Mit seiner Plattform „Tools for Action“ entwickelt er aufgeblasene Objekte, darunter jene Pseudo-Orange, die nach Angriffen schon geflickt werden musste. Doch auch mit den Teilen einer mobilen und leichten Barrikade, choreografisch eingesetzt, gibt er praktische Anregungen für zivilen Ungehorsam.

Witz oder Kunst?

In diese Rubrik könnte auch die Trump-Puppe der amerikanischen Gruppe Indecline passen. Nackt ist er, fett, hässlich und mit winzigem Penis, ohne Eier. Klar, Trump ist eigentlich ein Witz, der es Komikern schwer macht, ihn zu übertreffen. Die Puppe wird bei Demos eingesetzt, mag da stimulierend und erheiternd wirken.

Aber gehört sie in eine Kunstausstellung? Das Level der Kritik ist etwa das Gleiche wie von Leuten, die sich über Greta Thunbergs Aussehen und ihre Krankheit lustig machen. So etwas diskreditiert eigentlich das berechtigte Anliegen.

„Die Enden der Freiheit“: bis 7. Dezember, Di–So 11–18 Uhr, Halle 14 in der Spinnerei, Spinnereistr. 7 in Leipzig

Von Jens Kassner