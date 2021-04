Leipzig

„Dein Dichter macht sein Moos mit herben Fernsehschwänken“, sang Silly-Frontfrau Tamara Danz 1986. „Dein Cabaret ist tot“ hießt das Lied, „Bataillon d’Amour“ das Album. Der Abgesang hatte begonnen. 1986 haben Silly im Palast der Republik beim Festival „Rock für den Frieden“ gespielt, im September 1989 auf ihren Konzerten die Resolution der Künstler „zur inneren Situation und zum Aufruf des Neuen Forums“ verlesen.

1990 wurden Land und Palast geschlossen. An seiner Stelle steht jetzt das wiederaufgebaute Berliner Stadtschloss mit dem Humboldt Forum, so wie er an der Stelle des 1950 von der DDR gesprengten Stadtschlosses stand. Eine Attrappe ersetzt die andere.

„Es ist ein zeitgeschichtliches Problem“

Kunsthistoriker Alfred Hagemann, verantwortlich für die "Geschichte des Ortes", steht im Humboldt Forum an einer Zusammenstellung mit Werbeplakaten von Veranstaltungen im Palast der Republik. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Der Abriss sei politisch gewesen, ein Schlussstrich, sagt Wolf R. Eisentraut, einer der Palast-Architekten, der dpa. Er nehme nun zur Kenntnis, dass man sich mit dem Schloss offensichtlich in den Hüllen der Vergangenheit wohler fühle. „Der Palast-Abriss ist ein historischer Vorgang, der abgeschlossen ist. Ich muss da nicht trauern. Es ist ein zeitgeschichtliches Problem.“

Eröffnet wurde das nie richtig geliebte Gebäude, in dem die Volkskammer tagte, Schulabschlüsse gefeiert und Bowlingkugeln geschoben wurden, vor 45 Jahren, am 23. April 1976. Zwei Tage später sollen 105 000 Besucher im Palast gewesen sein – nicht ungefährlich, scherzten nicht nur die Berliner, denn der Volksprunk war, in jeder Hinsicht, auf Sand gebaut.

Künstlerisches Potenzial

Ein 28 Meter langes Videopanorama zeigt die historische Entwicklung des Ortes, an dem jetzt das Humboldt Forum steht. So auch die Geschichte vom Palast der Republik, der an dieser Stelle am 23. April 1976 eröffnet wurde. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Als Potenzial für eine künstlerische Aufarbeitung wurde das Haus am Marx-Engels-Platz vor allem seit dem vor allem mit Asbestbelastung begründeten Abriss wahrgenommen, der sich von 2006 bis 2008 zog. Vor zwei Jahren hat sich das Haus der Berliner Festspiele Bronzefolien auf die Fenster geklebt, um „die Sicht der Ostdeutschen ernst zu nehmen“; im hauptstädtischen DDR-Museum hat im September die Ausstellung „Palast der Republik“ eröffnet, um „radikale Umbrüche und Neubewertungen“ am Beispiel dieses Ortes zu zeigen; ein Videopanorama erinnert im Humboldt Forum an den Vorgänger; und im Dresdner Albertinum gehört zur Ausstellung „Still Alive“ mit Werken aus der Sammlung Hoffmann eine fotografische Arbeit von Sophie Calle, die „Die Entfernung“ heißt: Zu sehen ist die Glasfront des Palastes ohne das dort einst prangende DDR-Wappen.

Alles ist aufgeladen mit Symbolik. Zuletzt hat hier, im Zentrum der Staatsmacht, am 23. August 1990 die Volkskammer der DDR dem Beitritt zur Bundesrepublik zugestimmt. In einer „turbulenten Sitzung“, wie es auf der Internetseite der Bundesregierung heißt. Das Gefühl der Dankbarkeit und Erleichterung habe überwogen.

„Kein Geld, kein Ort, kein Sinn“

Ein Modell der „Gläsernen Blume“ 2016 auf der Baustelle des Berliner Stadtschlosses. Das Original lagert im Deutschen Historischen Museum. Quelle: Tobias Schwarz/AFP

Ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in diesem Sinn gibt es bis heute nicht. 2007 hat der Bundestag die Errichtung beschlossen. 2017 dann erneut. Als Landebahn der guten Hoffnung soll die „Einheitswippe“ irgendwann auf der Schloßfreiheit stehen, wie dieser Teil des Marx-Engels-Platzes wieder heißt.

Der alte Palast hätte in der neuen Zeit das Zeug zum Einheits-Denkmal gehabt, weil man hätte mit ihm umgehen müssen – mit Kultur und Konflikt. Mittelpunkt des Foyers war die Gläserne Blume. Das Deutsche Historische Museum verwahrt das zerlegte Kunstwerk. Architekt Eisentraut rechnet nicht damit, es jemals wiederzusehen. „Kein Geld, kein Ort, kein Sinn“, sagt er.

„Der entlass’ne Zirkusclown träumt nicht mehr von Jamaika“, sang Tamara Danz 1989, „Ein Gespenst geht um“ hieß das Lied.

Silly-Frontfrau Tamara Danz 1986 beim Festival „Rock für den Frieden" im Palast der Republik. Quelle: ZB/dpa

Von Janina Fleischer