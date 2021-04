Leipzig

Das kulturelle Herz von Grünau ist flach, grau und Teil einer riesigen Landschaft aus Beton. Auf rund 600 Quadratmetern bietet das Komm-Haus vier Veranstaltungsräume. Ein relativ kleines Herz für einen so großen Stadtteil, doch es pumpt Impulse auch in andere Flächen des Leipziger Westens. Kultur in Grünau, das ist kein Selbstläufer wie in Connewitz oder Plagwitz, sondern eine Herausforderung – für Macher wie Konsumenten.

„Manchmal ist es nicht einfach“, sagt Uwe Walther. Der Leiter des Komm-Hauses könnte Hochkaräter aus Pop oder Literatur nach Grünau holen, die woanders problemlos Säle füllen würden, trotzdem würden hier nur rund 50 Leute kommen. „Die Menschen hier ticken einfach anders.“ Das meint der 59-Jährige keinesfalls abwertend, er selbst hat hier 24 Jahre gelebt, sich wohl gefühlt und fährt an jedem Arbeitstag gerne in sein altes Quartier.

Jenseits der Tristesse

Was Unternehmungen angeht, ist die Mehrheit der Grünauer sparsamer in ihrem Mikrokosmos, in dem sie es sich eher gemütlich macht als abends Programme jenseits des Fernsehers anzuschauen. „Arbeiterschließfächer“ nennen manche Leipziger die Plattenbauten und blenden aus, dass es sich jenseits des Tristesse-Images gut leben lässt. Es gibt schließlich auch noch den idyllischen Robert-Koch-Parks samt Schloss oder den klaren, tiefen Kulkwitzer Sees vor der Haustür, zu dem Taucher aus der ganzen Republik anreisen.

Kultur in der „Platte“ – dafür sorgten vor dem politischen Umsturz Klubs wie Galaxis, Metrum, das Kirschberghaus oder die Völkerfreundschaft. Hier rockten einst Cäsar und Renft oder Karussell, liefen Kinofilme und tanzten Disco-Besucher durch die Nächte. Nach dem Ende der Republik schrumpfte das Angebot: In der „Völle“ wurde das Kulturprogramm weitgehend eingestellt, das Galaxis mutierte zur Spielhalle, Abrissbirnen zerlegten das Metrum.

Brachten das Theatrium auf Kurs: die langjährige Geschäftsführerin Beate Roch und Regisseur Tilo Esche im Jahr 1998.

Zum großen Problemherd wurde das Kirschberghaus, das Neonazis in Beschlag nahmen. Der Versuch von Sozialarbeitern, die rechte Klientel mit niedrigschwelligen Angeboten zu erreichen, bezeichneten Kritiker als „Glatzenpflege auf Staatskosten“ – und es scheiterte. Nach einem Trägerwechsel gelang es schrittweise, die Besucherstruktur zu ändern. Heute hat dort der Kinder- und Jugendtreff (KiJu) seinen Sitz.

Die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre zeigt, wie wichtig Kultur als Gegenpol zu Verlust von Orientierung, Arbeitsplätzen und Perspektive im gesellschaftlichen Umbruch der 90er Jahre gerade im Problemstadtteil Grünau war. Hier spielt das 1991 vom Kulturamt installierte Komm-Haus eine entscheidende Rolle, hier wuchsen Angebote für junge Leute wie auch für Senioren. 1994 veranstalteten Uwe Walther und sein Team zum ersten Mal das Schönauer Parkfest, längst eine Institution. Das trifft auch auf den Grünauer Kultursommer zu, der zwei Jahre später seine Premiere hatte. Reihen wie „Beatz im Block“ zogen junges Publikum, und seit fünf Jahren rückt man mit Veranstaltungen den Park und die sanierungsbedürftige Villa Sack ins öffentliche Bewusstsein.

Erfolgsgeschichte Theatrium

Nicht zuletzt gilt das Komm-Haus als Keimzelle des Theatriums, dessen Entwicklung eine einzigartige Erfolgsgeschichte ist. Vor 25 Jahren gründete sich der Verein Großstadtkinder, um Kindern und Jugendlichen auf die Bühne und aus ihrem oft schwierigen familiären Umfeld zu holen. Kreatives Spiel mit Kopf und Körper an einem Ort, der für viele zur Rückzugs-Oase wurde. In einem baufälligen Flachbau in der Miltitzer Allee wurde Kunst gemacht und Sozialarbeit geleistet. Die Stadt erkannte das Potenzial des Theatriums und legte nicht nur mit Fördermitteln ein Bekenntnis ab: 2015 stellte sie dem engagierten, enthusiastischen Team einen Neubau für rund 1,2 Millionen Euro in die Alte Salzstraße – ein Vorzeigehaus für ein Vorzeigeprojekt.

Im vergangenen Jahr ging die Kommune den ersten Schritt auf dem langen Weg, den besagten Robert-Koch-Park zu einem Freizeit- und Bildungszentrum zu machen. Acht leere Gebäude – darunter die prachtvolle Villa – erhalten bald neue Nutzungen, die Sanierung kostet 3,5 Millionen Euro. Ulrike Bernard, Chefin vom Haus Steinstraße, unterschrieb den Mietvertrag für drei Gebäude, in denen das bisher in der Südvorstadt angesiedelte Soziokulturzentrum residieren wird, Haus 4 ist inzwischen bezogen.

Neustart im Robert-Koch-Park: OBM Burkhard Jung (Mitte) unter anderem mit Ulrike Bernard vom Haus Steinstraße (rechts von ihm). Quelle: Jens Rometsch

Familienküche, offene Bildungsangebote, später ein Mehrgenerationenhaus und ein Bürgercafé stehen auf dem Entwicklungsplan. Mitziehen wollen die Vereine Inspirata und Zukunftswerkstatt Leipzig, die gemeinnützigen Firmen Inab-Bildungsstätten, das Berufsbildungswerk (BBW) sowie Denkmalsozial.

Noch verschattet Corona die öffentliche Wahrnehmung dieser bemerkenswerten Entwicklung. Dennoch: Kultur in Grünau ist spür- und demnächst wieder so lebbar wie seit Jahrzehnten nicht. Sie könnte neben dem vergleichsweise niedrigen Mietspiegel dafür sorgen, dass das alte Stigma des oft verkannten Stadtteils hinter einer spannenden Vielfalt verblasst. Dann wird es auch für Uwe Walther leichter, Leute zu bewegen, PC oder Sofa zu verlassen.

Von Mark Daniel