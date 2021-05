Leipzig

Die Frage, was Kultur und was Vergnügen ist, ist nicht nur eine des Geschmacks, sondern auch eine politische. Und zwar keine unbedeutende, denn je nachdem, in welche der beiden Kategorien eine Einrichtung eingeordnet wird, ergeben sich teils drastische Unterschiede im Hinblick auf Steuern, Bestandsschutz oder auch die kommunalpolitische und öffentliche Anerkennung. Gehörten Clubs bislang zu den „Vergnügungsstätten“, wird sich das nun ändern: Der Bauausschuss des Bundestages legte vergangene Woche einen Entschließungsantrag vor, laut dem Clubs künftig nicht wie bisher als ebenjene Vergnügungsstätten, sondern als „Anlagen für kulturelle Zwecke“ definiert werden sollen. Baurechtlich würden sie dann nicht mehr gleichgestellt mit Wettbüros, Spielhallen und Sex-Kinos, stattdessen mit Theatern, Konzerthäusern und Museen. Am Freitag wurde der Antrag im Bundestag bestätigt.

Clubs feiern Beschluss als „Meilenstein“

Es ist ein Hoffnungsschimmer nach mehr als einem Jahr Corona-bedingter Schließungen und Entbehrung. Trotzdem stellt sich die Frage, wie groß dieser Schimmer tatsächlich ist. Zumindest in der Clubszene ist die Antwort eindeutig: Dort wird der Beschluss als „Meilenstein“ gefeiert. Die LiveKomm, ein deutschlandweiter Verbund von Livemusik-Spielstätten, wählt die Wörter „Club-historische Begebenheit“, Vorstandsmitglied Pamela Schobeß nennt es ein „starkes und längst überfälliges Signal“, mit dem ein veraltetes Gesetz an die Realität angepasst werde. „Das hilft, um Städte und Quartiere lebendig und lebenswert zu erhalten und kulturelle Orte vor Verdrängung zu schützen.“

Auch in Leipzig stößt die Entscheidung auf positive Resonanz: „Musikclubs sind eindeutig eher Gewandhaus als Bordell oder Spielothek“ und keine rein kommerziellen Diskotheken, sondern elementarer Teil der Musikkultur, teilt Christoph Zenker, kulturpolitischer Sprecher der Leipziger SPD, auf Anfrage mit. Der Beschluss sei „ein erster wichtiger Schritt, das Clubsterben zu stoppen. Jetzt muss jedoch schnell die gesetzliche Umsetzung folgen, damit die Kommunen Möglichkeiten bekommen, Clubs auch in Wohngebieten zu schützen.“

Steuerrechtliche Vorteile

Vorausgegangen war dem Antrag eine Kampagne der LiveKomm, weiterer Verbände sowie von politischen Vertretern. Zu letzteren zählte, wenn auch vorrangig auf Landesebene, unter anderem die Leipziger Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke). Der nun getroffene Beschluss sei ein großer Erfolg, teilt sie mit. Zwar setze die Anerkennung von Clubs als Kulturstätten in der Baunutzungsverordnung voraus, dass ein „nachweisbarer kultureller Bezug“ vorhanden sei, etwa ein kuratiertes Musikprogramm. Ist dies jedoch gegeben, könnte das handfeste positive Auswirkungen für die Einrichtungen haben: „In der Folge kann es schwerer werden, Clubs im Zuge von Neubauvorhaben im Umfeld zu verdrängen. Auch steuerrechtlich sind kulturelle Veranstaltungen zu Vergnügungsveranstaltung privilegiert“. Heißt konkret: Während Vergnügungsstätten den vollen Mehrwertsteuersatz zahlen, gilt für Kulturstätten der ermäßigte.

Zum Thema: Gleisdreieck: Clubs bangen um Feuerwehrzufahrt

Ein Punkt, den auch Kordula Kunert vom LiveKommbinat Leipzig bei der Frage über die möglichen Folgen des Beschlusses hervorhebt, gefolgt von Aspekten wie Kultur- und Tourismustaxen oder einer Vergnügungssteuer. Letztere gibt es zwar nicht in Leipzig, allerdings in anderen deutschen Städten, wo sie die Clubs zusätzlich belastet. Allerdings: Um all dies zu erreichen und für die Einrichtungen zum Positiven zu wenden, müsse noch viel – vor allem politische – Arbeit geleistet werden, so Kunert. Die nun getroffene Entscheidung sei immerhin „der erste Dominostein, der weitere anstoßen könnte“.

Vor allem Neugründungen profitieren

Es ist also noch längst nicht alles gewonnen. Auch und erst recht nicht in Fragen des Bestandsschutzes: Der wird vom Papier nämlich nicht tangiert. Laut Kunert werden bereits bestehende Clubs deshalb voraussichtlich nur eingeschränkt vom Beschluss profitieren – ganz im Gegensatz zu Neugründungen.

An diesem Punkt wird Club-Betreibern und -Betreiberinnen, die in eine schwierige Situation geraten sind, aber zumindest eine Perspektive eröffnet. Wie Peter Sodann, kulturpolitischer Sprecher der Links-Fraktion im Landtag und Mitstreiter Juliane Nagels bei ihrem landespolitischen Einsatz für die Clubs, erklärt, dürften Neugründungen von insolventen Clubs künftig einfacher werden. Auch in kleineren Städten sowie im ländlichen Raum könnten sich Clubs in Zukunft deutlich leichter ansiedeln. Sodann betont aber ebenfalls, dass der Beschluss nur ein erster Schritt sei.

Forderungen nach einem Lärmschutz-Fonds

In Sachen Bestandsschutz müsse man deshalb auf Landesebene am Ball bleiben: In einem aktuellen Antrag fordert die Linken-Fraktion unter anderem einen Fonds für Lärmschutzmaßnahmen oder dass bei Bauvorhaben in der Nähe von Clubs nicht letztere, sondern die Bauenden für etwaige Maßnahmen bei den Clubs aufkommen müssen. Auch Christoph Zenker fordert: Die Anerkennung der Clubkultur dürfe nicht nur in der Baunutzungsverordnung, sondern müsse ebenso in den Planungs- und Stadtentwicklungsprozessen angegangen werden. „Beispielsweise, wenn es bei Bauleitplanungen um Lärmschutz oder um den Erhalt bestehender Einrichtungen geht.“

Dennoch: Der Beschluss sei „ein Zeichen. Nicht nur für die Clubs, sondern für die Kultur in der Pandemie allgemein“, auf politischer Ebene wie in der öffentlichen Wahrnehmung, konstatiert Sodann. Der Kampf für Erleichterungen und mehr Anerkennung für die Clubs, die laut LiveKomm im Normalfall auf einen Jahresumsatz von immerhin 1,1 Milliarden Euro kommen, ist damit zwar noch lange nicht vorbei, allerdings an einem wichtigen Zwischenziel angekommen. Und zugleich ist nun zumindest auf baurechtlicher Ebene die Frage geklärt, was Kultur und was Vergnügen ist.

Von Christian Neffe