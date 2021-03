Kulturbürgerbürgermeisterin Skadi Jennicke: Leipzig wird in Dresden nicht gehört

Leipzig

Seit 2. November steht in Leipzig die Kultur still. Nun soll es plötzlich ganz schnell gehen. Wann können Museen und Bühnenhäuser wieder öffnen? Wie klappt die Zusammenarbeit mit der Landesregierung, und wird man Leipzigs Kultur nach der Pandemie wiedererkennen? Darüber spricht Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) im Interview.

Der Freistaat hat neue Regelungen bekanntgegeben, wonach Museen frühestens ab 15. und Bühnenhäuser ab 22. März für Besucher öffnen können. Ist das in Leipzig umsetzbar?

Die in Aussicht gestellten Öffnungsdaten waren so überraschend, wie sie ambitioniert sind. Es ist einerseits sehr verständlich, dass man sich um die Kunst und Kultur sorgt, vor allem freien Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben möchte, wieder vor Publikum aufzutreten. Bei Museen, Galerien und Bibliotheken können wir relativ schnell wieder öffnen. Auf der anderen Seite sind die Auflagen, die in der Rechtsverordnung formuliert sind, recht komplex – mit den Inzidenzen, mit den Hygienekonzepten. Da gibt es noch viele Fragen zu klären. Wir haben für uns die Devise ausgegeben: Wir öffnen, wenn wir das gründlich vorbereitet, mit dem Gesundheitsamt intensiv abgestimmt haben und dem Publikum guten Gewissens sagen können: Wenn Ihr zu uns kommt, seid Ihr sicher.

Können Sie konkrete Termine für die Öffnungen nennen?

Bei den Museen ist es sicherlich schneller umzusetzen, aber ich möchte jetzt noch kein konkretes Datum nennen. Bei den Bühnenhäusern ist der Vorlauf deutlich länger, so dass wir den 22. März mit Sicherheit nicht bedienen können. Wir müssen wissen, mit welcher Bestuhlung und welchen Hygienekonzepten wir beginnen können. Das ist alles ungeklärt, auch die Frage mit den Testungen. Es gibt ja im Moment keinerlei Hinweise darauf, wie der Freistaat gedenkt, die Testungen zu realisieren. Seit der Nacht zu Freitag gibt es eine Testverordnung aus dem Hause Spahn. Solche Papiere sind schneller geschrieben als auf die Straße gebracht – und das ist ja Aufgabe der Kommunen. Dazu kommt, dass wir nicht sicher sein können, ob die nun vorgesehenen Inzidenzen auch tatsächlich so eintreffen. Es kann ja gut sein, dass wir die 100er-Inzidenz noch mal übersteigen, dann wären diese Termine ohnehin Makulatur.

Werden so vom Freistaat nicht falsche Erwartungen geweckt?

Ich sehe die Gefahr, dass dieses Regierungshandeln Erwartungen weckt, die nicht erfüllt werden können und damit Enttäuschungen produziert. Sicher, die Geduld der Bürgerinnen und Bürger ist am Ende, jeder wünscht sich, wieder ein Stückchen Normalität zu fassen zu bekommen. Aber darauf gibt es keinen Anspruch. Die Gefahr besteht, dass wir in einen Jojo-Effekt reinkommen. Ich gestehe, dass ich es besser fände, mit Augenmaß noch etwas abzuwarten.

Verstehen Sie die Schutzverordnung?

Sie ist sehr kompliziert formuliert. Die Abhängigkeiten und die Wenn-Dann-Beziehungen sind ausgesprochen herausfordernd. Und die Regelungen sind konfliktanfällig, was die Auslegung betrifft. Es wird aufwendig sein, dem einzelnen Besucher zu erklären, warum wir jetzt aufmachen und dann vielleicht wieder zumachen müssen.

Warum gibt es nicht eine langfristige Strategie, die auf verschiedene Entwicklungen vorbereitet ist, mit verständlichen Regelungen? Muss das immer so ein kurzfristiges und unausgegorenes Hin und Her sein – auch und gerade bei der Kultur?

Aus meiner Sicht muss das nicht so sein. Im Januar haben wir dem sächsischen Kulturministerium ein umfangreiches Papier zu unseren Erwartungen und einer Öffnungsstrategie für die Kultur vorgelegt. Das ist dort freundlich zur Kenntnis genommen worden, aber nichts davon findet sich in der neuen Schutzverordnung wieder.

Was sah das Konzept konkret vor?

Es ging zum Beispiel darum, dass wir die Angebote kultureller Bildung – etwa von Bibliotheken, Musikschulen und Museen – an die Öffnung von Schulen oder Angebote von Theatern an Einzelhandel und Gastronomie koppeln. Wir haben erläutert, wie viel Vorlauf die einzelnen Branchen brauchen, um wieder zu öffnen. All dies ist dort sehr detailliert dargestellt.

Zur Person: Skadi Jennicke Skadi Jennicke wurde 1977 in Leipzig geboren. 1996 bis 2000 studierte sie Dramaturgie an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. 2009 promovierte Jennicke an der Martin-Luther-Universität in Halle. Als Dramaturgin arbeitete sie unter anderem am Neuen Theater in Halle und am Schauspiel Leipzig. 2009 bis 2016 war sie Mitglied im Stadtrat, sie war Stellvertretende Vorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Seit 2016 ist sie Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig. Skadi Jennicke ist verheiratet und hat drei Kinder.

Nun ist ja Leipzig nicht nur als größte Stadt ein kulturelles Schwergewicht in Sachsen ...

Ich habe nicht den Eindruck, dass das in Dresden an allen Stellen so wahrgenommen wird. Ich bin bereit, Unangenehmes zu vertreten. Aber dann erwarte ich, dass wir gehört und eingebunden werden. Darauf sollten wir als Stadt Leipzig durchaus einen Anspruch haben dürfen, insbesondere in Kulturfragen. Wir haben diese öffnungsstrategischen Überlegungen vorgelegt, weil die Bundesländer seit Oktober beauftragt waren, solche Strategien für die Kultur zu entwickeln. In Sachsen war diesbezüglich wenig Bewegung zu vernehmen, also sind wir in die Offensive gegangen. Und dann lese ich in der Presseerklärung von Frau Klepsch (Barbara Klepsch ist die sächsische Kulturministerin, Anm. d. Red.) zur Internationalen Tourismusbörse, dass Oberwiesenthal und Augustusburg Modellprojekte für Öffnungsstrategien auch im Kulturbereich werden. Auf die Frage, nach welchen Kriterien das ausgewählt wurde, wusste sie am Donnerstag keine Antwort. Und dann lese ich weiter, dass Chemnitz und Dresden intensiv an Öffnungsstrategien arbeiten ... Leipzig findet nicht einmal Erwähnung!

Was erwarten Sie jetzt konkret vom Freistaat an Unterstützung bei der Umsetzung der neuen Regelungen?

Zu allererst eine offene Kommunikation und Abstimmung mit Rücksicht auf das, was in der Praxis umgesetzt werden muss. Ich erwarte Unterstützung bei der Organisierung der Testungen, der Zertifizierung der Tests. Zweitens erwarte ich eine Lösung für die Kontakt-Nachverfolgung, etwa eine App. Bislang gingen wir davon aus, dass das Aufgabe des Freistaats ist. Aber das müssen wir wohl am Ende kommunal lösen. oder der Bund springt ein.

Sehen Sie das Bachfest 2021 in Gefahr?

Wir sind in diesem Jahr besser vorbereitet auf verschiedene Konstellationen. Manche Konzerte sind nur in Präsenz sinnvoll. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir im Juni so weit sind, dass wir eine Thomas- oder Nikolaikirche nicht nur mit Musik, sondern auch mit Publikum füllen können. Wir werden darüber Mitte April entscheiden.

Gibt es Überlegungen der Stadt, Institutionen der Freien Szene, wo oft kein Kurzarbeitergeld bezogen werden kann, einmalig oder kontinuierlich unter die Arme zu greifen?

Wir sind in der nicht ganz selbstverständlichen Situation, dass wir den Haushaltsansatz von 2020 auch 2021 und 2022 fortsetzen können. Das betrifft auch die Förderung der Kunst und Kultur, insbesondere die institutionell geförderten Einrichtungen. Diese haben in der Regel keine Abstriche zu befürchten. Und gleichzeitig sind sie in der Lage, andere Förderprogramme in Anspruch zu nehmen und da, wo sie fest angestelltes Personal haben, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Die meisten machen das. Das ist ein sehr wirksames Instrument, um die Beschäftigten zu halten.

Anders die Solo-Selbstständigen.

Ja, sie trifft es am härtesten. Wir haben in Leipzig eine hohe Zahl hochkarätiger Künstlerinnen und Künstler, die jetzt seit einem Jahr fast ohne jegliche Auftrittsmöglichkeit sind. Für die ist jeder Tag, den wir früher öffnen, bedeutsam. Das weiß ich. Wir planen noch einmal ein Arbeitsstipendien-Programm aufzulegen. Wir werden das „Outside“-Programm für DJs, Bands und andere Künstler noch einmal fördern. Den Solo-Selbstständigen als Kommune kontinuierlich sozial zu helfen, dafür fehlen uns traurigerweise die Möglichkeiten.

Gibt es absehbare Verluste?

Nicht im geförderten Segment. Dramatisch ist es in der nicht geförderten Musikszene und in der Veranstaltungsbranche. Sekundäreffekte, etwa den Wegfall von Förderern und Sponsoren, werden wir erst sehen, wenn das öffentliche Leben wieder in Gang gesetzt ist. Da müssen wir sehr achtsam sein.

Glauben Sie, dass man Leipzigs Kultur nach der Pandemie noch wiedererkennen kann?

Ich glaube, dass wir im temporären Verlust schmerzlich erfahren und erkennen, was wir an ihr haben, wie viel sie uns gibt. Es wird große Emotionen geben, wenn man das erste Mal wieder in einem Konzert sein wird. Ich kann momentan keine strukturellen Einschnitte erkennen. Aber im Moment kann niemand Aussagen über die öffentlichen Haushalte ab 2023 treffen. Ab da wird es ungewiss.

Auch ungemütlich?

Möglicherweise. Ja.

Eine persönliche Frage nach einem Jahr Pandemie: Was vermissen Sie im Umgang damit?

Ich wünschte mir ein bisschen mehr Offenheit darin, auch über die mentalen Verwerfungen zu sprechen. Wir tragen alle Spuren der Pandemie in uns. Es wird eine Weile dauern, bis wir das verarbeitet haben, auch als Gesellschaft. Und da werden dann Kunst und Kultur essenziell wichtig. Wir werden diese Räume der Reflexion und der kollektiven Traumaverarbeitung brauchen. Insofern ist mir um die Relevanz der Kultur nicht bange. Wir spüren, wie sehr wir sie brauchen, als Kraftgeber und gemeinschaftsstiftendes Moment.

Von Jürgen Kleindienst