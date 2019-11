„Kultureller Phantomschmerz“ – Ilko-Sascha Kowalczuk spricht über DDR-Erbe

Leipzig

Ilko-Sascha Kowalczuk mischt sich ein in die Debatten um Widerstand in der DDR, Wende und den Transformationsprozess. Es sind seine Forschungsthemen als Historiker, in der Enquete-Kommission des Bundestages zur „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur“ wirkte er in den 90er Jahren mit. In diesem Jahr hat er das Buch „Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde“ veröffentlicht. Befruchtet wird seine wissenschaftliche Arbeit von eigenen Erfahrungen, wie er, 1967 geboren, als Ost-Berliner die späten DDR-Jahre erlebte, aneckte, drei Jahre als Pförtner arbeitete und schließlich die Mauer fiel. Und bald die D-Mark kam. Am Tag der Einführung wurde er, langhaarig und mit Palästinensertuch, vom Rad gezerrt. „Mir wurde klargemacht, dass man jetzt für die Einheit sein musste.“

Kowalczuk – am Donnerstagabend zu Gast im Leipziger Schauspiel im Rahmen der Gesprächsreihe „30 Jahre später“, die sich um die Einheit und ihre Folgen dreht – erzählt die Anekdote, um die damals „aufgeladene Stimmung“ zu beschreiben. Um zu zeigen, „wie fragmentiert die Gesellschaft schon war“ zu Beginn der 90er, zur Zeit des Umbruchs – der vielfach ein Zusammenbruch war.

Kowalczuk gelingt es im Gespräch mit Moderator Jens Bisky unterhaltsam die Verbindungslinien zu ziehen vom Einzelfall zum gesamtgesellschaftlichen Phänomen und von dort zu den heute spürbaren Folgen. Die auf den ersten Blick etwas schizophren wirken, wenn fast 80 Prozent der Ostdeutschen laut Umfragen zufrieden sind mit ihrem Lebensstandard – aber fast ebenso viele den Gesamtzustand Ost-Deutschlands als schlecht bewerten.

Was zur These des Historikers passt, wonach vor allem ein kultureller Verlust als „ Phantomschmerz“ nachwirke. Mit den Betrieben gingen nicht nur Arbeitsplätze verloren, sondern das begleitende Sozialgefüge. Und schon vor der Treuhand kam es zum Sündenfall: „Die skandalöse Privatisierung fand vorher statt“ – im Bereich der Medien, im Energie-, Versicherungs- und Bankenwesen, wie Kowalzcuk aufzählt. Westunternehmen übernahmen, verbunden mit Führungskräften von dort, die bis heute die Spitzenposten dominieren. Die Pförtner blieben Ostdeutsche.

Kowalczuk ist keiner, der Ost-West-Ressentiments befördert. Sein Blick bringt unideologische Gedankenexperimente ein, die dabei helfen, die Ost-West-Brille abzusetzen. Man müsse sich nur vorstellen, dass in ganz Bayern binnen Monaten die Spitzenposten von Norddeutschen übernommen würden, sagt Kowalczuk. „Das würde nicht gutgehen.“

Bisky fragt auch nach einer historischen Erklärung für AfD-Erfolge im Osten. Kowalczuk erinnert unter anderem an rechtsextreme Kader aus dem Westen, die sich zur Wende mit professionellen Strukturen im Osten breitmachten. Er erinnert an den „Fall aller Tabus“ in den 90er Jahren, auch bedingt durch das Fehlen einer Zivilgesellschaft. Bis heute ist sie vergleichsweise schwach entwickelt. Wirtschaftlicher Niedergang sorgt für Abwanderung – oft zeigen betroffene Regionen extremere Einstellungen. Aber: Wirtschaftlicher Niedergang und rechtspopulistisches Erstarken – „das sind keine spezifisch ostdeutschen Probleme“, sagt Kowalczuk. Er glaubt: Wir überbetonen die spezifischen Folgen der DDR-Vergangenheit gegenüber allgemeinen Entwicklungen. Vielleicht ist das ein Ansatz, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Probleme nüchterner zu betrachten.

Von Dimo Rieß