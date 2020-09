Leipzig

„Latcho Dives“ bedeutet in der Sprache der Roma „ein schöner Tag“. Acht schöne Tage hintereinander verspricht das erstmals ausgerichtete, gleichnamige Kulturfestival der Roma und Sinti in Leipzig. Der Verein Romano Sumnal und das Ariowitsch Haus präsentieren vom 6. bis 13. September an mehreren Orten die Kultur der Roma und Sinti. Im Vorfeld sprachen wir mit Gjulner Sejdi, dem Vorsitzenden im Verein der Roma und Sinti in Sachsen.

Neben dem Antisemitismus wächst in Deutschland der Antiziganismus. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Ich denke nicht, dass der Antiziganismus wächst – er war schon immer so stark. Aber er rückt in der letzten Zeit immer stärker in die Öffentlichkeit beziehungsweise wird sichtbarer. Das liegt leider an der allgemeinen Entwicklung, dass viele Menschen ihre Hemmungen verlieren und Rassismus immer salonfähiger wird.

2019 hat der Bundestag die Einrichtung einer Antiziganismus-Kommission beschlossen. Was hat sich seitdem getan?

Es gibt die Kommission, das ist bereits ein großer Schritt, jetzt warten wir auf die Ergebnisse. Schön wäre es, wenn ihre Arbeit in der Öffentlichkeit präsenter wäre. Es geht nicht nur um die Kommission, es muss auch ein Willen in der Gesellschaft geschaffen werden, etwas zu verändern.

Bei Problemen mit Rassismus wird Sachsen an vorderster Stelle genannt. Was oder wer ist aus Ihrer Sicht dafür verantwortlich?

Rassismus gegen Roma und Sinti gibt es überall in Deutschland. Da kann man nicht sagen, dass der in Sachsen vergleichsweise stärker wäre. Wie bei allen anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist es auch beim Rassismus gegen Roma und Sinti so, dass er am stärksten dort ist, wo die Menschen am wenigsten übereinander wissen. Der Rassismus ist überall. Die Frage ist nur, wo er sichtbar wird.

Wie oft erleben Sie persönlich Rassismus?

Jeder von uns erlebt ihn auf unterschiedliche Art und Weise und geht unterschiedlich damit um. Es gibt den öffentlichen und den versteckten Rassismus, er begegnet uns allen immer wieder, und man kann das nicht aufzählen. Ich habe es mir deshalb zur Aufgabe gemacht, Rassismus und Ausgrenzung gegen mich und alle anderen zu bekämpfen. Unser Festival ist ein Teil von dieser Arbeit.

Welches ist das häufigste Vorurteil oder Klischee gegenüber Sinti und Roma – und was entgegen Sie denen, die das immer wieder hervorkramen?

Es gibt so viele Vorurteile, ich kann gar nicht sagen, welches häufiger vorkommt. Aber eines, was ich hier nennen möchte, ist: Roma und Sinti seien bildungsfern oder hätten kein Interesse an Bildung. Bei uns gibt es ebenso viele gebildete und weniger gebildete Menschen wie anderswo auch. Die Mehrheit möchte einfach immer nur die ungebildeten sehen. Die gebildeten bleiben unsichtbar, weil sie nicht in das Klischee passen.

Was gab den Anlass und die Idee, ein Festival der Roma und Sinti ins Leben zu rufen?

Diesen Wunsch hatten wir schon lange. Wir haben gemerkt, dass die Kultur der Roma und Sinti in der deutschen Gesellschaft fehlt oder weniger bekannt ist, das wollen wir ändern. Das Festival soll ab jetzt regelmäßig stattfinden. Damit wollen wir die Roma- und Sintikultur in der Leipziger Gesellschaft verankern. Das Ariowitsch-Haus unterstützt uns dabei.

Wie viele Sinti und Roma leben in Sachsen und speziell Leipzig?

Eine statistisch erfasste Zahl gibt es nicht, und das ist aufgrund der deutschen Geschichte auch richtig so. Aber ich kann sagen, dass unser Verein rund 150 Mitglieder hat. Durch unsere Beratungsarbeit in ganz Sachsen wissen wir aber, dass es viel mehr Menschen sind. Meine Schätzung liegt bei 3000 bis 5000.

Im öffentlichen Bild sind Sinti und Roma wenig sichtbar, auch ihre Kultur nicht. Woran liegt das?

Wir sind da und sichtbar – aber man will uns nicht sehen. Die meisten Menschen haben nur ein bestimmtes Klischee vor Augen, wie zum Beispiel das Bild der armen bettelnden Roma. Wenn sie die sehen, sagen sie: „Das sind Roma“. Wenn ihnen aber eine wohlhabende, reich gekleidete Person entgegen kommt, sehen die keinen Rom. Die Frage ist also: Wer wird als Roma oder Sinti erkannt und wer nicht?

Was sind Ihre besten Argumente für einen Besuch des Festivals?

Unser Festival zeigt, wie breit unsere Kultur ist, wir haben für jedes Interesse ein Angebot: Musik, Literatur und Politik geben allen die Möglichkeit, uns Roma und Sinti direkt kennenzulernen. Besucher können Fragen stellen und die Antworten bekommen, die sie bis jetzt noch nicht bekommen haben.

Was erhoffen Sie sich von dem Festival?

Viele Gäste, viel Interesse, gelungene Veranstaltungen. Wir wollen unsere Gäste zum Nachdenken anregen und näher zusammen kommen.

Sie sind Vorsitzender des Vereins Romano Sumnal mit Sitz in Grünau. Welche Erfolge verzeichnen Sie im Kampf gegen Vorurteile und Rassismus?

Unsere Arbeit ist jeden Tag ein Erfolg, wir sind Vermittler zwischen Mehrheit und Minderheit. Unsere Aufgabe ist es, unsere Kulturen zusammen zu bringen, dabei erzielen wir Erfolge. Wir machen kulturelle und politische Projekte, wir verbreiten unsere Sprache, beraten und helfen. Es gibt so viele Bereiche, in denen wir aktiv sind. Trotzdem braucht es noch viel mehr Erfolge.

Festival-Programm 6. September, 16 Uhr: Eröffnung und Vernissage der Ausstellung „Forgotten Lines“ von Emanuel Barica im Ariowitsch-Haus, Eintritt frei. Einlass nur nach Anmeldung unter erhard@ariowitschhaus.de 20 Uhr: Bojan Ristic Brass Band, Terrasse Moritzbastei, Eintritt 20 /15 Euro (Abendkasse) 7. September, 18 Uhr: Ausgrenzung und Deportation der Leipziger Sinti und Roma im Nationalsozialismus, Vortrag zur Ausstellung „Auf dem Dienstwege“ von Alexander Rode, Neues Rathaus, Untere Wandelhalle, Eintritt frei 8. September, 19 Uhr: „Der zerbrochene Klang“, Dokumentarfilm über Jüdische und Sinti-Musik, Cinémathèque, Karl-Liebknecht-Straße 48; Eintritt: 6,50/5 Euro 9. September, 19 Uhr: Roma und Sinti und der Kampf gegen den Rassismus, Podiumsdiskussion im Ariowitsch-Haus, Eintritt frei 10. September, 19 Uhr: Eine literarische Reise durch das Europa der Roma und Sinti, begleitet von Bildern und Musik, Ariowitsch-Haus, Eintritt frei 11. September: 18 Uhr: Gypsy Kings Leipzig, Konzert junger Roma und Sinti, Völkerfreundschaft Grünau, Stuttgarter Allee 9, Eintritt frei 12. September, 18 Uhr: Festival-Abschluss – Begegnungsabend mit Musik, Tanz, Poesie und kulinarischen Köstlichkeiten; Wiese der Galerie für Zeitgenössische Kunst, Eintritt frei Weitere Infos auf www.latchodives.de.

