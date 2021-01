Leipzig

Es ist eine schöne Pointe, dass das wichtigste Musikbuch des ausgefallenen Beethoven-Jahrs 2020 nicht von Beethoven handelt. Denn obschon auch der Bonner in der Musikwelt keinen Stein auf dem anderen ließ, hat sich Alex Ross, 52, Musikkritiker des „NewYorker“, beschäftigt mit der „Welt nach Wagner“.

Alex Ross: Die Welt nach Wagner.Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne. Aus dem Englischen von Gloria Buschor und Günter Kotzor. Rowohlt Verlag; 912 Seiten, 40 Euro Quelle: Rowohlt

Doch bei Lichte besehen ist der 900-Seiten-Band (rund 150 fallen auf den Anhang) kein Musikbuch. Denn um Musik geht es hier nur begrenzt. Es geht kaum um die Richard Wagners und noch weniger um die, die er beeinflusste – und bis heute beeinflusst. Die Generationen von Komponisten, die den Leipziger in mehr oder weniger großem Abstand umkreisten, die selbst in ihrer Ablehnung nicht loskamen von diesem Gravitationszentrum der Töne, sie spielen keine Rolle in diesem Buch. Es ist eines „über den Einfluss eines Musikers auf Nicht-Musiker – Resonanz und Nachklang einer Kunstform in anderen Bereichen.“

Überall finden sich Spuren

Ross schrieb eine Kulturgeschichte des Wagnerismus. Von den Lebzeiten des Komponisten und der Hassliebe, die ihn mit Friedrich Nietzsche verband, bis in die Popkultur unserer Tage. Von den französischen Wagneristen bis zu den italienischen Futuristen, von Bayreuth bis Tokio, von den Dadaisten über die Satanisten bis zu den Strukturalisten, von Thomas Mann bis James Joyce, von Charles Baudelaire bis Sergei Eisenstein.

Literatur, Malerei, Film, Philosophie, Politik, Weltgeschichte – überall finden sich Spuren dieses Komponisten, der sich mehr noch als Dichter sah. Folglich versucht Ross nicht nur die Wirkungsgeschichte der Musikdramen nachzuzeichnen, sondern setzt sich auch mit dem Gift auseinander, das etwa aus Wagners abscheulicher Prosaschrift „Das Judentum in der Musik“ quellend bis ins 21. Jahrhundert wirksam blieb.

Mit dem Weitwinkelobjektiv des Enzyklopädisten

Kurzum: „Die Welt nach Wagner“ umfasst nicht weniger als genau das: die ganze Welt seit Richard Wagner. Und die ist nicht zwischen Buchdeckel zu bekommen. Auch dann nicht, wenn sie durch gut 900 Seiten von einander getrennt sind. Folglich fällt es Ross nicht immer leicht, die Richtung zu halten inmitten der ungeheuren Fülle des Materials, das er da zusammengetragen hat. Und weil er ein guter Erzähler ist, würde man sich als Leser ein ums andre Mal wünschen, er folgte diesem oder jenem Strang in die Tiefe, statt mit dem Weitwinkelobjektiv des Enzyklopädisten die Oberfläche abzutasten.

Wo er es tut, kommt er mit erheblichem Erkenntnisgewinn wieder an die Oberfläche – selbst bei Themen, die vermeintlich auserzählt sind: Hitlers Wagnerkult und seine Folgen für Richard Wagner und seine Festspiele, die von der rassistischen, ultranationalistischen, von der eigenen Bedeutung überzeugten Familie geführt wurden, lässt Ross durchaus in neuem Licht erscheinen. Ross: „Hitlers unkomplizierte, scheinbar unpolitische Hingabe an Wagner trug im Dritten Reich auf paradoxe Weise zur Politisierung des Komponisten bei. Der Meister diente dem Regine am besten, wenn man ihn vom Tagesgeschehen der Politik fernhielt.“

Selbst Hass knüpft starke Bande

Beinahe scheint es, als sei Hitler ein ziemlich typischer Wagnerianer gewesen, einer, der sich bestens auskannte im Werk des verehrten Meisters. Einer, der seine Ruhe haben wollte, weilte er in Bayreuth, bei den als Gottesdienst empfundenen Festspielen. Einer, der möglichst viele an seiner Leidenschaft für diese Musikdramen teilhaben lassen wollte – und damit grandios scheiterte. Denn obschon gern das Gegenteil behauptet wird: Wagners Musiktheater schlägt durchaus nicht jeden in seinen Bann. Immer schon gab es und noch immer gibt es viele Menschen, denen die Musikdramen zu lang waren, zu pompös, zu raunend, zu laut – die einfach einschliefen. Die allerdings, die ihrer Faszination erliegen, kommen nicht wieder davon los, auch dann nicht, wenn Verehrung längst in Ablehnung umgeschlagen ist. Und selbst Hass knüpft starke Bande.

Jorge Maria Bergoglio, mittlerweile ist er als Papst Franziskus das geistliche Oberhaupt aller Katholiken, sah „Parsifal“ im Allgemeinen und Klingsors Zaubergarten im Speziellen „als Analogie zu der zunehmenden Unbeweglichkeit und Selbsttäuschung in der katholischen Kirche.“ Susan Sontag dagegen beschied kurz und bündig: „Die Musik handelt von Sex – Erotik – Wollust.“ Beide haben recht – und alle anderen auch, was Alex Ross nach gut 750 zwar ein wenig unsortierten, aber unbedingt lesenswerten Seiten zu folgendem Fazit veranlasst: „Die Geschichte Wagners und des Wagnerismus zeigt uns die besten und die schlimmsten Eigenschaften des Menschen. Es ist der Sieg der Kunst über die Wirklichkeit und der Sieg der Wirklichkeit über die Kunst.“

Von Peter Korfmacher