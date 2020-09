Kulturstaatsministerin Grütters: Bis zu 10,5 Millionen für das Filmhaus Leipzig

Leipzig

Leipzig kann hoffen. Für das Filmhaus, seit mittlerweile acht Jahren ein Traum von Angela Seidel (Cinèmathèque in der nato). Kulturstaatsministerin Monika Grütters jedenfalls verkündete am Mittwochnachmittag auf der Filmkunstmesse: Ihr Ministerium stelle bis zu 10,5 Millionen Euro für das Projekt bereit. Das sei auch ein Signal an die Branche, die in den letzten Monaten verheerend gebeutelt wurde. Ende ungewiss.

Eine Menge Geld wurde bereits zur Unterstützung der Branche bereit gestellt, nun startet im Oktober das Zukunftsprojekt 3 – noch einmal 30 Millionen, um den Kinos bei den Betriebskosten zu helfen. 50 Millionen stehen seit letzter Woche bereit, Produzenten von bundesgeförderten Produktionen zu helfen, wenn Abbruch oder Unterbrechung Projekte gefährden. Berlin, Nordrhein-Westfalen, Bayern beteiligen sich. Eine ähnliche Hilfe für TV-Filme gibt es nicht. Da seien, so Monika Grütters, die TV-Anstalten gefragt.

Ein schwieriges und mühsames Spiel

Aber, das betonte Monika Grütters einige Male, Kultur sei Ländersache – und da wird es dann mühsam. Statt eines roten werde den neu startenden, für die Kinos so wichtigen Filmen durch verschiedene Abstandsregeln ein Flickenteppich ausgerollt. Dass das anders wird, dafür werde sie sich weiter stark einsetzen. Das allerdings sei ein schwieriges und mühsames Spiel.

Dass die Situation ernst ist, weiß in der Branche jeder. Nur die Autokinos können jubeln. Von 21 im letzten Jahr schoss ihre Zahl in den Corona-Wochen auf 458 hoch, während die Kinobesucher im ersten Halbjahr 2020 um 55 Prozent zu 2019 abstürzten. Im Juli wurden 1,9 Millionen Tickets verkauft – 19 Prozent von jenen im letzten Juli. Die ersten Zahlen aus der neuen Kino-Studie der Filmförderungsanstalt (FFA), in der am Mittwoch auf der Filmkunstmesse geblättert wurde.

In Frankreich sind die Kinosäle wieder gefüllt, Zuschauer tragen Masken

Dann ging es in der Handelsbörse um den Kino-Neustart nach den Wochen der dunklen Säle. Erstaunen über eine Nachricht aus Frankreich, überbracht per Videoschalte von Daniela Elstner, Chefin von Unifrance. Dort können die Kinosäle wieder gefüllt werden, aber alle müssen dann Maske während des Films tragen. Erfreuliche Kunde aus der Rede-Runde auch aus Italien. Das Festival in Venedig überzeugte mit einem ausgeklügelten, klaren Hygienekonzept. Was sowohl die Regisseurin Julia von Heinz (war im Wettbewerb mit ihrem Film „Und morgen die ganze Welt“) als auch Carlo Chatrian, den Berlinale-Direktor, überzeugte.

Nach der Resonanz auf ihren Film in Leipzig, wird der Verleih um 150 Kopien erhöht. Ein Zeichen. Ansonsten plädierte Julia von Heinz („Ich bin dann mal weg“) dafür, nach dem Lockdown mit seinem Streaming-Hoch nun keine Fronten aufzubauen. Das Kino habe in den 50ern ja auch ans Fernsehen nicht so viel verloren, wie manche glaubten – fand sie in ihrer Dissertation heraus. Gerade schreibt sie selbst an einer Serie.

Eine Chance fürs europäische Kino

Einig waren sich alle, dass das Zögern amerikanischer Verleihe, ihre Filme zu starten, eine Chance fürs europäische Kino ist. Daniela Elstner: „Für die Lücke müssen wir eine europäische Antwort finden.“ Carlo Chatrian: „Wenn wir auf amerikanische Filme warten, verlieren wir nur Zeit.“ Layla Hamid, Leiterin Vertrieb beim X-Verleih: „Wir müssen unsere Filme stärker kommunizieren, damit die Zuschauer überhaupt mitbekommen, dass es unsere Filme gibt.“ Ein ewiges Problem.

Der X-Verleih hat ein Auf und Ab mit den „Känguru-Chroniken“ hinter sich. Gut gestartet, nach zehn Tagen im Lockdown verschwunden, dann auf digitalen Plattformen abrufbar, im Autokino von 200 000 gesehen, ab Juli wieder im Kino.

Christian Bräuer, Vorsitzender der AG Kino – Gilde und Motor fürs Kino, kam irgendwann wieder auf ein Lieblingsthema: Das Arthouse sollte zu einer Marke gemacht werden. Wenn dann noch jeder Arthouse-Film 50 Prozent des Kinos füllt, wäre das eine schöne Zukunft.

