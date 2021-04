Leipzig

Das Sortiment reicht von Papeterie und Postkarten hin bis zu Designobjekten wie Lampen oder Skulpturen. Sie gehören in fast jedes Museum, die coronabedingt derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht besucht werden können: Museumsshops. Auch die Leipziger Museen bieten ihren Besuchern und Besucherinnen mit ihren Mueseumsshops die Möglichkeit, sich die Kunst mit nach Hause zu nehmen.

Im Grassi-Museum sorgt Kerstin Prescher für den Grassi-Shop. Seit der Eröffnung am Johannisplatz Ende 2007 ist Prescher dabei. Der Laden wird nicht vom Museum betrieben, dennoch hängt die Auswahl mit den Ausstellungen zusammenhängen – unter anderem verkauft Prescher die, im Rahmen der Reklame-Ausstellung entwickelte, Grassi-Schokolade. Wer sich für etwas aus dem Geschäft interessiert kann sich aktuell telefonisch oder per Email anmelden und in einem gebuchten Zeitraum vorbeikommen und stöbern.

Plakate, Karten, Bücher: Der Museumsshop im Grassi-Museum. Quelle: André Kempner

Die Kunden blieben auch während Corona treu

„Wir haben ein Sortiment zu den Ausstellungen in den drei Museen, Accessoires, Postkarten oder Kataloge“, zählt sie auf. „Es ist relativ nah an dem orientiert, was in den Ausstellungen zu sehen ist.“ Dazu kommen Artikel, die beispielsweise von Leipziger Kunsthandwerkern produziert wurden: „Es ist ein buntes Potpourri.“ Prescher ist erleichtert, dass während Corona und der geschlossenen Wochen das Interesse am Grassi-Shop geblieben ist. Die Kunden hätten trotzdem Kontakt aufgenommen und etwas bestellt. „Das tut gut“, sagt sie. Mehr Infos, für die Termine und Kontaktdaten, finden sich auf der Webseite des Grassi-Shops.

Lang ist die Liste der Labels im Geschäft von Miriam Paulsen, die in der Galerie für Zeitgenössische Kunst das Tschau Tschüssi betreibt. Seit 2017 ist es in der GfZK. Kalender, Karten, Bücher, Tassen oder Spielzeug, die Produktpalette ist breit gefächert. „Junge Label, junge Designer und viele davon, aber nicht nur, aus der Region“, beschreibt Paulsen ihr Sortiment. In ihrem Shop, direkt im Haus der GfZK gibt es dazu auch Stücke, die mit dem Museum und den dortigen Ausstellungen zu tun haben. „Es gibt hier einen ganzen Büchertisch, der befasst sich ausschließlich mit den Ausstellungen im Haus“, so Paulsen.

Miriam Paulsen im Museumsshop Tschau Tschüssi in der Galerie für Zeitgenössische Kunst. Quelle: André Kempner

Während des Lockdowns musste sie ihren Laden für Wochen geschlossen halten, hat erst seit Mittwoch wieder geöffnet – parallel mit dem Museum. Wer im Laden bummeln möchte, muss aber vorab einen Termin machen, das geht telefonisch oder per Mail über die Homepage.

Der Shop gehört zum Museum

Ganz und gar zum Museum gehört der Museumsshop im Mendelssohn-Haus in der Leipziger Goldschmidtstraße 12, o unterhalten wird das Museum von der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung. Vom kleinen Andenken als Kuli oder Stoffbeutel bis hin zu Büsten der Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy und seiner Schwester, Fanny Hensel: Die Auswahl ist da. Sogar einiges für Kinder wird angeboten. Und natürlich viel Musik, wie es sich für ein Museum für einen Komponisten gehört – unter anderem im Form von CDs und Geschenkideen.

Maxi Seifert hat im Museumsshop des Mendelssohnhauses den Überblick. Quelle: André Kempner

Mit Anmeldung ist ein Besuch dort ist wieder möglich Für Veranstaltungen und einige Artikel aus dem Museumsshop gibt es online die Möglichkeit zu bestellen. „Wir sind gerade dabei, das zu modernisieren und upzudaten“, so Christiane Schmidt von der Stiftung. Ein frischer Blick auf die Homepage lohne sich.

Museen in Leipzig mit zahlreicher Auswahl

Das Bach-Museum Leipzig bleibt voraussichtlich noch bis zum 18. April geschlossen und somit ist der dortige Laden ebenfalls nicht geöffnet. Im Zeitgeschichtlichen Forum werden kleine Erinnerungen am Info-Schalter verkauft, zusätzlich wird ein Online-Shop angeboten. Im Leipziger Naturkundemuseum gibt es Kleinigkeiten und Souvenirs im Kassenbereich.

Das Stadtgeschichtliche Museum dagegen hat einen Museumsshop im Alten Rathaus und bietet zusätzlich digitale Angebote, wie das „Museum für daheim“ oder den Audioguide „Altes Rathaus“. Das Museum für Druckkunst Leipzig versendet gewünschte Artikel sogar nach Hause, einiges davon wird direkt im Museum produziert. In der Gedenkstätte und Museum „Runde Ecke“ werden im kleinen Rahmen Bücher und Postkarten verkauft. Ähnlich ist es im Museum der bildenen Künste. Coronabedingt ist der Zugang zu den hiesigen Museen aktuell nur mit Termin möglich, daher sollte man sich vorab auf den Webseiten der Institutionen über die Öffnungssituation informieren.

Von Vanessa Gregor