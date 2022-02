Kunst trifft Baustelle trifft Fitnessstudio – Harry Hachmeister zeigt seine Kunst in Leipzig

Leipzig

„Na, da warte ich noch zwei, drei Tage“, sagte die Restauratorin, die ein Protokoll von Harry Hachmeisters Ausstellung „Von Disko zu Disko“ für die Versicherung anfertigen wollte. Sie habe gedacht, sie sei noch nicht fertig, erzählt Kuratorin Katrin Klietsch. War sie aber. Am Mittwoch (2. Februar) von 18 bis 21 Uhr wird sie eröffnet.

Das Unfertige und Provisorische, Übergänge und Transformationen – genau darum geht es in der Schau des 1979 in Leipzig geborenen und in Berlin lebenden Künstlers. Bis 2007 studierte er Bildende Kunst mit Schwerpunkt Fotografie an der Leipziger HGB bei Timm Rautert, bis 2019 arbeitete er als Künstler unter dem Namen Grit Hachmeister. Das Setting der Ausstellung mit insgesamt 84 zumeist neuen Arbeiten – Keramiken, Hinterglasmalerei und Malerei – wirkt wie eine Baustelle, eine Momentaufnahme einer im Übergang befindlichen Situation. Gleich am Eingang stellt sich ein Bauzaun quer, dahinter parkt eine Schubkarre mit Kies und einer Hantel.

Quelle: André Kempner

Hier trainiert der Spaß

Damit ist die zweite Assoziation im Spiel: Fitnessstudio – allerdings eins, in dem sich die Formen auflösen, in dem der Spaß trainiert. Bunte Hantelscheiben aus Keramik biegen sich über Holzpaletten, überall stehen Gewichte herum, auf Brettern, Steinen oder einfach auf dem Boden. Dazwischen streunen keramische Katzen, mit flachen Körpern und dreidimensionalen Schwänzen. „Große Miez“ heißt eine, die die Gemengelage souverän von einem Gerüst aus betrachtet. Die Baustellen-Accessoires kaufte Hachmeister bei Ebay, oder die Techniker im Museum halfen aus. Eine etwas verwitterte Bank wurde von Chemie Leipzig ausgeliehen.

„Große Miez“ mit Kollegin. Quelle: André Kempner

Harry Hachmeister: „Mich interessieren die ambivalenten Dinge“

An den Wänden ist auch einiges los. Da brechen Vulkane aus, was ja gewissermaßen geologische Baustellen sind. „Sie sind kraftvoll, energetisch, manchmal wütend, aber sie können auch still sein“, sagt der Künstler. „Mich interessieren die ambivalenten Dinge“. Es ist Hachmeisters erste institutionelle Einzelausstellung. Statt 80 Quadratmetern, der zuvor größte Raum, bespielt er hier das Vierfache. Er habe weniger von den Wänden her gedacht, sondern mehr von der Mitte des Raums aus, erklärt er. Und da befindet sich auch eine Ausstellung in der Ausstellung, eine „Hütte“, in der 23 kleine Hinterglasmalereien zu sehen sind. Das sei fast eine kleine Retrospektive, da diese auf bis zu 15 Jahre alte Zeichnungen zurückgingen, so Hachmeister.

Ausstellung in der Ausstellung: In einem abgetrennten Raum zeigt Harry Hachmeister Hinterglasmalerei. Quelle: André Kempner

Fotografisches Porträts in „Barock und Rokoko“

Es sind Bilder, die mal fröhlich, mal schmerzhaft und insgesamt intimer wirken als der Rest der Schau, die zwei Ableger im Museum hat: ein kleines Hantelset im Museumscafé und drei fotografische Porträts, die sich in die neugestaltete Sammlungspräsentation „Barock und Rokoko“ im zweiten Obergeschoss des Museums geschmuggelt haben und dort charmant zwischen Graff und Tischbein irritieren.

Info: Harry Hachmeister. Von Disko zu Disko: Bis 8. Mai im MdbK, geöffnet Di, Do–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr; 2G-Regelung. Zu der Ausstellung ist bei Spector Books ein Katalog erschienen (112 S., im Museum für 22 Euro).

Von Jürgen Kleindienst