Arbeitsmaterial steht an verschiedenen Stellen in der noch nicht ganz fertig aufgebauten Ausstellung. Doch auf einem Stapel von Kanistern liegt ein Schild „Vorsicht Kunst“. Es handelt sich um Stephanie Lünings Schauminsel, die sie am Sonnabend bei einer Performance realisieren wird.

Präsentation im Corona-Abstands-Modus: Michael Arzt, Künstlerischer Direktor der Halle 14, Barbara Klepsch, Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus und die Künstlerin Ya-Wen Fu.. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

Nicht unbedingt konservativ

Dass auch solche Arbeiten, die man nur dokumentieren, aber nicht konservieren kann, angekauft werden ist eine Bestätigung dafür, dass im seit drei Jahrzehnten von der CDU regierten Sachsen Kulturpolitik nicht unbedingt konservativ sein muss. Den Stellenwert dieses Förderprogrammes unterstreicht die Anwesenheit von Ministerin Barbara Klepsch beim Pressetermin am Mittwoch.

Besondere Rahmenbedingungen

Für etwa 165 000 Euro wurden in diesem Jahr Werke von 30 Künstlerinnen (zwei Drittel) und Künstlern erworben. Und es sind eben praktisch alle Sparten von Ölmalerei bis Video und Aktionskunst dabei. Seit 15 Jahren wird dieser Ankaufsetat von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen verwaltet, seit 10 Jahren werden die Erwerbungen in Halle 14 präsentiert. Zwei kleine Jubiläen, die unter besonderen Rahmenbedingungen stattfinden.

Arbeiten von Angelika Rochhausen. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

Kleine Überblicksschau als Novum

Eine davon ist, dass wegen der Pandemie auf eine Vernissage verzichtet werden muss und auch die üblichen Hygieneregeln gelten. Die andere aber ist die Einbettung von „ Win Win“ in die Ausstellung „KUNST(re_publik)“, die eigentlich schon zum Frühjahrsrundgang der Spinnerei hätte starten sollen. Jetzt aber bekommt dieses re-publik eine ganz neue Bedeutung. Es ist wieder möglich, zumindest Bildende Kunst öffentlich zu präsentieren. In diesem Falle sind es ausgewählte Exponate aus den Ankäufen früherer Jahre. Den Bestand an Gegenwartskunst des Bundeslandes bezeichnet Manuel Frey als „virtuelles Museum“. Manche Bilder hängen in Büros der Dresdener Ministerien, als Leihgaben werden sie auch für Projekte zur Verfügung gestellt. Doch solch eine kleine Überblicksschau ist ein Novum.

Querschnitt durchs Sachsens Kunstschaffen

Dabei wird Kontinuität erkennbar. Die Vielfalt der Ausdrucksweisen und Techniken zu zeigen, war schon immer Anliegen. Es sei ein Querschnitt durch das Kunstschaffens Sachsens, sagt Frey, auch wenn der Südwesten des Landes immer etwas unterbelichtet ist. Es finden sich Arbeiten mit starker lokaler Bezogenheit, so die Fotoserie „Gut Geisendorf“, in der Jürgen Matschie die prekäre Lage dieses Anwesens am Rande eines Tagebaus über 13 Jahre dokumentiert. Ganz anders geartet ist die zufallsgestützte Landschaftsbeobachtung von Grit Ruhland im Revier Königstein. Sie würfelt aus, an welchem Tag zu welcher Zeit für wie viele Stunden sie an einem Platz in diesem Gebiet tätig sein wird.

Eine Arbeit von Laura Link. Quelle: Dirk Knofe

Gesellschaftliche Diskurse

Wirkliche Heimatkunst werden retrospektiv eingestellte Gemüter aber vermissen. Sächsische Künstlerinnen und Künstler können auch Ya-Wen Fu, Nevin Aladag oder Sebastijan Zupancic heißen. Und es gibt gesellschaftliche Diskurse, so bei Sabrina Asche. Sie hat den Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch zum Anlass genommen, Arbeiterinnen in mehreren südasiatischen Ländern zu porträtieren, also die Persönlichkeiten zu zeigen, die ansonsten hinter unseren Billigklamotten verschwinden.

Die ineinander verschränkte Doppelausstellung nährt die Sehnsucht, dass aus dem virtuellen Museum des anwachsenden sächsischen Kunstschatzes irgendwann eine dauerhafte reale Präsentation wird.

Win Win und KUNST(re-publik); Halle 14, Spinnereistraße 7; bis 30. August, Di–So 11–18 Uhr, am 20. und 21. Juni freier Eintritt; am Sonnabend Performances „Schauminsel“ von Stephanie Lüning 14 Uhr und „Space-In-Between“ von Ya-Wen Fu 16 Uhr.

Von Jens Kassner