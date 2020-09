Zwenkau

Wald, Wasser, Wind und Wolken – mit spannungsvollen Arbeiten nah an der Natur macht die Zwenkauer Lehmhaus-Galerie einmal mehr auf sich aufmerksam. Und stets können die Betrachter dabei neue Sichten, andere Handschriften entdecken. „Hier ist es schön“ lautet der Titel der Schau, die jetzt in der Leipziger Straße 14 eröffnet wurde.

40 Bilder sind zu sehen

Der Leipziger Maler Wolfgang Bothe zeigt den Besuchern, wo es überall schön ist: in Thüringens oder Schwedens Wäldern, an Meeren und Seen oder direkt vor der Haustür. Schön sei es eigentlich überall, finden die Betrachter. Der Mensch brauche halt nur den Blick dafür.

Bothes malerischer Blick lässt sich auf 40 Bildern (Öl auf Leinwand) bewundern. Treuen Besuchern der Lehmhaus-Galerie ist er kein Unbekannter: Der Künstler war mit einigen seiner Arbeiten bereits in den vergangenen beiden Weihnachtsausstellungen vertreten. Nun also eine erste umfangreiche Schau in Zwenkau.

„Man meint, mitten im Harz zu sein“

Bisher hat Bothe im Tauchaer Rathaus, dem Leipziger Heinrich-Budde-Haus oder in den Wartezimmern einiger Kliniken und Arztpraxen ausgestellt. Warum seine Kunst erst so spät zu sehen ist? Jahrzehntelang arbeitete Bothe als Bauplaner – Zeit und Muße für das eigene künstlerische Schaffen fand er erst im Rentenalter. Was beide Professionen miteinander verbindet, sei die Präzision beim Arbeiten, so Bothe. „Diese Genauigkeit habe ich als Jugendlicher schon bei den Alten Meistern, den holländischen, italienischen oder deutschen Malern der Renaissance und des Barocks bewundert.“ Beim eigenen künstlerischen Gestalten komme zur Präzision die lebendige Atmosphäre hinzu. Verwunschen, fast mystisch präsentiert sich ein geheimnisvoller Wald. „Man meint, mitten im Harz oder in seiner Sagenwelt zu sein“, sinniert Galeristin Catherine Scholz über die Metaphernkraft des Bildes „Moos auf Steinen“.

Wetterspektakel in dramatischen Rot-Tönen

Mit fein abgestufter Farbigkeit ist die atmosphärische Stimmung „Vor dem Gewitter“ wiedergegeben: Sanft schaukeln Segelboote, während sich über ihnen ein Wetterspektakel in dramatischen Rot-Tönen zusammenbraut. Überall könnte der „Waldwanderweg“ sein – und überall auch das wechselvolle Spiel von Licht und Schatten, das Bothe facettenreich eingefangen hat. Bäume, Sträucher und Wolken spiegeln sich in der „ Parthe“ und laden zu Spaziergängen in der eigenen Region ein.

„Durch Lichtstimmungen und Farbenreichtum ist der Herbst für mich die beste Jahreszeit“, erzählt der 79-Jährige. Aber auch der Winter inspiriere ihn zu seinen stimmungsvollen Bildern. Der Sommer gehöre meist den Pflanzen in seinem Theklaer Garten. Doch wo er auch immer in der Natur ist – „ich genieße die Situation und möchte das Erlebte in meinen Bildern festhalten. Und deren Betrachtern sagen: ,Hier ist es schön!‘“.

Von Ingrid Hildebrandt