Es war einmal eine Hallesche Schule. Niemand sprach von ihr, als sie sich nach 1946 herausbildete. Als „Tendenz“ wurde sie vor allem von außen erkannt und in mehreren Wellen kulturpolitisch bekämpft. Sie zerfiel nach reichlich zehn Jahren, und trotz einiger kleinerer Ausstellungen und eines Wikipedia-Eintrags ist sie noch nicht einmal in Halle selbst genügend gewürdigt worden.

Die Geschichte der Halleschen Schule scheint im Hintergrund der Ausstellung „Grenzerfahrungen“ in der Kunsthalle Talstrasse in Halle auf. Deren Untertitel nennt den Anlass und die beteiligten Künstler: „Hommage zum 100. Hermann Bachmann – Mareile Kitzel – Gerhard Lichtenfeld – Werner Rataiczyk – Willi Sitte – Hannes H. Wagner.“ Die sechs Maler, Bildhauer und Bildhauerin eint, dass sie 1921/1922 geboren und in den betreffenden Jahren in Halle tätig waren – und, dass sie so und anders zur Halleschen Schule gehören.

Hermann Bachmann taucht seine Sujets in Melancholie und Traum

Hermann Bachmanns „Gespräch“, um 1947, Öl auf Hartfaser, 51,3 x 72 cm. Quelle: Privatsammlung Halle/Katalog zur Ausstellung

Schon im Oktober 1945 begann die BURG, bald darauf als Burg Giebichenstein – Kunstschule und Werkstätten der Stadt Halle-Saale wieder ihren Lehrbetrieb. Die in der NS-Zeit entlassenen Lehrer Erwin Hahs und Charles Crodel kehrten zurück, der Bildhauer Gustav Weidanz lehrte weiter. Die jungen Leute, die jetzt zu Kunst und Gestaltung drängten, kamen überwiegend aus Krieg und Gefangenschaft oder waren für das „Reich“ dienstverpflichtet gewesen, sie waren oft um die 30 Jahre alt, hatten schon dies und das probiert und begannen doch neu.

Kaum überraschen kann also die stilistische Vielfalt, mit der sie an die Moderne anknüpften, die zwölf Jahre verboten gewesen war. Hermann Bachmann, der schon vorher eine Künstlerlaufbahn begonnen hatte, taucht seine Sujets in Melancholie und Traum. Die Erfahrungen seiner Generation sind in mythische aggressive Aufstellungen verwandelt. Er kombiniert expressive Kompositionen aus flächigen Farbfeldern mit sensualistisch feinen Farbspektren. Er orientiert sich an Picasso, an Matisse, an Max Beckmann, gewiss auch an den Hallenser Professoren, obwohl er nicht direkt ihr Schüler ist.

Aderlass nach Diffamierungswelle aus Berlin

Mehr oder minder ähnlich gilt diese Skizze für alle beteiligen Maler. Sie arbeiteten an ihren individuellen Themen, eher bedrückt als frohsinnig, und an der Intensivierung der Form ihrer Werke – was man ihnen fast umgehend als „Formalismus“ vorwerfen wird.

An Bachmann orientierte sich zunächst auch sein Freund Willi Sitte. Der malte im Jahr 1953 sowohl einen harten picassoiden „Raub der Sabinerinnen“ (Berlin, Nationalgalerie) als auch ein naturalistisches Bild „Marx liest vor“.

Die anderen vier Künstler studierten an der BURG, drei begannen später selbst dort zu lehren, wie bekanntlich schon Willi Sitte. Der Aderlass begann dort, nach einer ersten Diffamierungswelle aus Berlin gegen die „Formalisten“, schon 1951. Den Bildhauer Gerhard Lichtenfeld hat das zumindest weniger betroffen als die Malerinnen und Maler. Durch seine stattlich-lässigen Frauenfiguren ist er landauf landab eigentlich als Nachfolger von Aristide Maillol präsent. Doch auch er begann schroffer, expressiver, weniger genießerisch und gab seinen Figuren eckigere Konturen.

Verbindung von Strenge mit empfindsamer Gestik

Hannes H. Wagner „Winterlandschaft“ (1952, Öl auf Hartfaser, 60 x 76 cm) Quelle: Jürgen Wendler, Berlin/Katalog zur Ausstellung

Als Entdeckung stellt Ko-Kuratorin Dorit Litt, beste Kennerin der Halleschen Kunst dieser Jahre, im Katalog die Bildhauerin Mareille Kitzel vor, die 1958 mit ihrem Mann Herbert Kitzel in den Westen ging. Auch von ihr – Meisterschülerin von Fritz Cremer – gibt es Figuren, die an der archaischen, statuarischen Tradition anknüpfen, sie verbindet diese Strenge mit empfindsamer Gestik.

Die einen entzogen sich den politisch motivierten Zumutungen und gingen weg, die anderen machten Kompromisse. Katalog und Ausstellung denunzieren das spätere Leben der in Halle gebliebenen Künstlerinnen nicht als Lebenslüge. Das würde freilich nicht dazu passen, dass man fast parallel Willi Sitte im Kunstmuseum Moritzburg mit einer großen Ausstellung ehrt. Man erinnere sich nur 20 Jahre zurück.

Hannes H. Wagner und Werner Rataiczyk blieben in Halle

Werner Rataiczyks „Stadt hinter dem Strom“, (1953, Öl auf Hartfaser, 69 x 79 cm). Quelle: Privatsammlung Halle/Katalog zur Ausstellung

Am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg wurde nach Kritik aus Politik und Medien vor einer geplanten Ehrung zu Sittes 80. Geburtstag ein prüfendes Symposium angesetzt, eine Art Teufelsaustreibung der politischen Biographie Sittes. Der beendete die Show schließlich durch seine Absage. In Halle blieben auch Hannes H. Wagner und Werner Rataiczyk. Wagner, selbst BURG-Student, wurde früh auf die Assistent-Professor-Laufbahn gesetzt, 1958 in einer weiteren Anti-Halle-Kampagne entlassen und auf Betreiben der BURG vier Jahre später wieder eingestellt.

Werner Rataiczyk, der nicht zuletzt zusammen mit seiner Frau Rosemarie als Textilkünstler bekannt wurde, ist gleichsam der Anker der Ausstellung. Er wohnte und arbeitete wie andere Beteiligte seit 70 Jahren in der Talstraße 23, starb 99-jährig erst im Januar 2021. Dort, wo 1991 der Kunstverein (und später die Kunsthalle) entstanden, die der Sohn Matthias Rataiczyk, der zweite Ko-Kurator der Ausstellung, leitet. Es erschafft eine Illusion von Kontinuität: die 100-Jährigen als Summe aus 70 Jahren Atelierhaus Talstrasse und 30 Jahren Kunstverein. Dagegen war der reale Bruch brachial. Der Hinweis, dass es in Halle weiterhin gute Maler gab und gibt und dass seit den 60er Jahren statt der abgewürgten freien die angewandte – weniger deutlich politische – Kunst aufblühte, ist kein Trost.

Info : „Grenzerfahrungen. Hommage zum Hundertsten“: Bis 27. Februar in der Kunsthalle Talstrasse in Halle (Talstraße 23). Geöffnet Mi–Fr, 12–19; Sa, So 14–18 Uhr. Zu der Ausstellung ist ein Katalog erschienen (29,90 Euro)

Von Meinhard Michael