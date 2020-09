Leipzig/Berlin

Aus den Lautsprechern strömt Blockbuster-Sound, auf dem Brandenburger Tor leuchtet ein schwarz-rot-goldenes Herz mit Aufschrift: „3. Oktober 1990“. Deutsche tun sich tendenziell schwer mit Pathos, insbesondere die eigene Geschichte betreffend. Die beiden italienischen Digitalkünstler Stefano Fomasi und Michele Pusceddu haben damit offenbar kein Problem. Sie zeichnen für die Video-Show zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor verantwortlich. Das Wahrzeichen wird zur Projektionsfläche für die rund zehnminütige Lichtshow „United“. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation des Vereins „ Berlin leuchtet 2020“ mit dem Kunstkraftwerk Leipzig.

Anzeige

Multimediakünstler Fomasi alias Fake hat hier bereits die Show „Bach Experience“ entwickelt. Aktuell von ihm in Leipzig zu sehen sind „Mirror Room“ und „Digital Tree“. Markus Löffler, Inhaber des Kunstkraftwerks, zum Projekt in Berlin: „Gerade in diesem Jahr 2020, das so von Symbolik und Diskussion geprägt ist, schadet der Blick von außen auf unser Land nicht.“

Götterfunken und Feuerwerk

Wirklich überraschend ist dieser allerdings nicht: Zu sehen sind die ikonischen Bilder vom Mauerfall. Feiernde, fröhlich strömende Menschen, dazu Worte aus dem Poesiealbum der Wiedervereinigung, die wohl eher ein Beitritt war – etwa: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ Am Ende gibt es Götterfunken und Feuerwerk.

Die Show am Brandenburger Tor ist einer der Höhepunkte des Lichtkunstfestivals „ Berlin leuchtet“, bei dem bis zum 4. Oktober von 20 Uhr bis Mitternacht rund 40 Lichtkunst-Projektionen in der ganzen Stadt zu sehen sind.

Internationale Digitalkünstler kommen zum „Bright Festival“ in Leipzig

Stefano Fomasi und Michele Pusceddu legen ihre Leuchtspur bald auch wieder in Leipzig – gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft von Digitalkünstlern und Fachleuten aus der Kreativbranche: Vom 23. bis 25. Oktober 2020 findet mit dem „Bright Festival“ im Kunstkraftwerk eine Schau aus digitaler Kunst, Lichtdesign und E-Musik statt. Das Festival sei ein neues, der digitalen Kreativität gewidmetes Kunstformat, teilt das Kunstkraftwerk mit. Zu erleben seien immersive Kunst, interaktive Installationen, Live-Performances, Virtual & Augmented Reality, Video-Mapping & Lichtdesign und Live-Elektronik Musik. Im vergangenen Jahr fand das Festival in Florenz statt, 2021 geht es nach Moskau.

Von Jürgen Kleindienst