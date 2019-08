Leipzig

Von der Oper über das Theater der Jungen Welt bis zum Lofft, es sind einige Entscheidungen gefallen in diesem Sommer, Leitungspositionen in der Leipziger Kulturlandschaft neu zu besetzen. Auf einen Namen wird noch gewartet: Wer übernimmt ab 2021 die Direktion und künstlerische Leitung der Euro-Scene Leipzig? Ursprünglich für Juni angekündigt, wird die Entscheidung wohl erst im September bekannt gegeben.

Ein fünfköpfiges Fachgremium – unter anderem besetzt mit Nike Wagner, Intendantin des Beethovenfests Bonn, der Tanzwissenschaftlerin Claudia Jeschke und dem Theaterwissenschaftler Günther Heeg – hat fünf Favoriten aus dem 26-köpfigen Bewerberfeld im persönlichen Gespräch unter die Lupe genommen. „Die Qualität ist hoch, es sind alles bekannte Namen aus der Tanz- und Theaterwelt. Eine Bewerbung kommt aus dem Ausland“, sagt die scheidende Euro-Scene-Direktorin Ann-Elisabeth Wolff, die selber nicht der Jury angehört. Über den Trägerverein (Sächsischer Verein zur Förderung des kulturellen Austauschs nationaler und internationaler Tanz- und Theatergruppen) ist sie zwar an der finalen Entscheidung beteiligt, der Verein aber folgt voraussichtlich dem Vorschlag der Kommission.

In der Szene wurden in der Bewerbungsphase Stimmen laut, die sich von der Ausschreibung abschrecken ließen. Denn der Trägerverein ist, wie es im Text heißt, „in alle wichtigen Entscheidungen, vor allem konzeptioneller und struktureller Art, einzubeziehen“. Woraus sich die Sorge speiste, die langjährige Leiterin – Wolff führt das Festival seit 1993 – könnte als Vereinsvorsitzende weiterhin in den Kurs des Festivals eingreifen. Was also bleibt an konzeptionellem und künstlerischem Bewegungsspielraum?

Wolff reagiert erstaunt auf die Befürchtung. „Das Festival ist sehr gut ausgelastet, warum soll man die Grundkonzeption auf den Kopf stellen? Aber auf der bestehenden Grundlage müssen natürlich neue Ideen kommen und umgesetzt werden.“ Wenn sie im Verein bleibe, dann nicht um eine Kontrollfunktion auszuüben, sondern höchstens um Erfahrung weiterzugeben.

Druck zur Veränderung bauen die öffentlichen Geldgeber auf. Die Kulturstiftung des Freistaats Sachsen soll vom Veranstalter unter anderem mehr Eigenproduktionen, eine verstärkte Zusammenarbeit mit sächsischen Künstlern und einen höheren Drittmittelanteil im Gesamt-Etat gefordert haben.

Einen ähnlichen Wunschzettel formuliert Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Sie stellt zwar klar, „dass die Hoheit der freien Träger zu wahren ist, besonders im künstlerischen Programm“, verweist aber auch auf die jährliche Fördersumme von 300 000 Euro. „Wenn wir in solchen Größenordnungen zuwenden, suchen wir das Gespräch, wenn strukturelle Änderungen anstehen.“ Und die hält sie für notwendig, trotz der seit Jahren fast optimalen Auslastung des Festivals. Die meisten Vorstellungen sind ausverkauft.

Tatsächlich hat die Euro-Scene mit einem Ungleichgewicht zu kämpfen. Unter Künstlern besitzt das renommierte Festival europaweit einen exzellenten Ruf. „Wenn es um attraktive Gastspielorte geht, wird die Euro-Scene in einem Atemzug mit dem Mousonturm in Frankfurt oder Kampnagel in Hamburg genannt“, sagt Christian Watty, Fachberater der Internationalen Tanzmesse NRW und Mitglied des künstlerischen Beirates der Euro-Scene. International hochwertige Produktionen gastieren regelmäßig in Leipzig. Allerdings oft erst nachdem sie auf anderen Festivals zu sehen waren. Das mindert zwar nicht das Publikumsinteresse vor Ort, überregionale Medien allerdings lockt der Mangel an Uraufführungen selten zur Euro-Scene. Jennicke: „So weit ich das mitbekomme, geht die Relevanz kaum über Sachsen hinaus.“ Das Profil lasse sich über mehr Eigenproduktionen und eine eigene künstlerische Handschrift schärfen. Mehr Austausch wünscht sie sich auch mit der freien Szene in Leipzig. Und: „So weit ich weiß, ist das Festival in den sozialen Medien nicht präsent.“

Zuletzt hatte das Festival 2017 mit „It’s Schiller!“ eine Uraufführung im Programm, produziert von Irina Pauls und der Schaubühne Lindenfels. Wolff kann den Wunsch nach mehr Uraufführungen und Eigenproduktionen verstehen. „Der Anstoß ist richtig, das haben wir in den letzten Jahren schleifen lassen.“ Allerdings biete der Etat kaum Spielraum, um über Gastspiele hinaus eigene künstlerische Projekte zu stemmen. Die Sächsische Kulturstiftung senkt den Zuschuss in diesem Jahr um 20 000 Euro auf 130 000 Euro. Bereits im Vorjahr kürzte die Stiftung 30 000 Euro.

Aktuell engagieren sich unter anderem noch der Tanzfonds Erbe mit etwa 20 000 Euro und das Nationale Performance Netz mit 10 000 Euro beim Festival. Sponsoren sind – trotz überwiegend ausverkaufter Vorstellungen – bei insgesamt rund 6000 Zuschauern pro Festival schwer aufzutun. Das erkennt auch Jennicke an, verweist aber auf alternative Fördermöglichkeiten. „Koproduktionen und Neuproduktionen würden aus meiner Sicht die Chance auf weitere Drittmittel erhöhen – über Stiftungen oder bundesweite Fördertöpfe. Im Vergleich zur Finanzierungskulisse ähnlicher Festivals sehe ich Potenzial.“ Man könne die Euro-Scene künftig auch stärker als sächsisches Festival denken und Kooperationen etwa mit Hellerau anpeilen.

Wolff fordert, das Festival auf Ebene des Freistaats künftig nicht mehr durch die Kulturstiftung, sondern direkt durch Sachsens Ministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) fördern zu lassen, wo die Euro-Scene bis 2013 angesiedelt war. Eine entsprechende Zusage soll es gegeben haben. Jennicke bestätigt: „Es haben alle Beteiligten erkannt, dass das Festival das Gesamtgefüge der Projektförderung als größter Zuwendungsnehmer durcheinander bringt. Es gibt die Zusage des SMWK, das Festival perspektivisch wieder direkt in die institutionelle Förderung am Ministerium zu übernehmen. Allerdings unter der Bedingungen, dass es sich programmatisch neu aufstellt und sächsische Relevanz bekommt.“

Aus der Stadt kommen grundsätzlich positive Signale, das Engagement beizubehalten. „Über Festivals lässt sich besonders gut internationales Publikum anziehen“, sagt etwa Gabriele Goldfuß, Leiterin des Referats für Internationale Zusammenarbeit der Stadt. Das gelinge mit Bachfest, Dokfilmwoche und der Euro-Scene. Sie persönlich wünsche sich, die Euro-Scene noch größer aufstellen zu können und verweist auf die europäische Konkurrenz. Kommunen wie Leipzigs Partnerstadt Lyon bauten ihre Position als Kulturtourismusziel aus. „Viele Städte versuchen, neben der Gewinnung von internationalen Gästen auch ihre multikulturellen Bevölkerungsgruppen einzubeziehen, sie als Publikum ernst zu nehmen und so vor Ort Synergien und viel Kreativität zu fördern. Tanz ist hierfür eine sehr gute Möglichkeit.“ Goldfuß unterstreicht aber auch die unterschiedlichen Voraussetzungen. Lyon etwa profitiere mit seinem „Maison de la danse“, dem Haus für Tanz und Tanztheater, von der „finanzstarken Metropolregion“.

Von Dimo Rieß