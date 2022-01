Kurt-Wolff-Preise für Antje Kunstmann und den Leipziger Poetenladen Verlag

Leipzig

Ob sie ihre Auszeichnung mit Kollegen auf der Leipziger Buchmesse feiern können, wissen sie noch nicht: die Gewinner des Kurt-Wolff-Preises 2022. Der mit 35.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an die Verlegerin Antje Kunstmann, der Förderpreis (15.000 Euro) an Andreas Heidtmanns Poetenladen Verlag, den er 2007 in Leipzig gegründet hat. Das teilte die in Leipzig ansässige Kurt-Wolff-Stiftung am Freitag mit.

Der Verlag Antje Kunstmann wurde 1976 in München gegründet, gemeinsam mit Peter Weismann und unter dem Namen Weismann Verlag-Frauenbuchverlag. Seit 1990 heißt der Verlag wie die Verlegerin. Bei Kunstmann erscheint in diesem Frühjahr beispielsweise Axel Hackes „Ein Haus für viele Sommer“, begibt sich Tim Parks in „Der Weg des Helden“ auf Garibaldis Spuren von Rom nach Ravenna, sind aber auch „Stillleben“ des Grafikers Atak zu finden und Luise Kinsehers „Schweinebraten, Hummus und Pad Thai“.

Bei Antje Kunstmann sind Anschaulichkeit und Prägnanz Verbündete

Verlegerin Antje Kunstmann. Quelle: Thomas Dashuber

Zur Begründung ihrer Entscheidung schreibt die Kurt-Wolff-Stiftung, Antje Kunstmann habe über Jahrzehnte „mit großem Spürsinn, wachem politischen Bewusstsein und nicht nachlassender Energie“ ihren Verlag zu einem „Spiegel und Akteur in der Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik gemacht und zugleich die deutsche und internationale Gegenwartsliteratur miteinander ins Gespräch gebracht.“ Im „Ensemble aus Belletristik und Sachbuch, Gedichten und Kinderbuch, zeitkritischen Essays und Reportagen“ seien „Illustrationen Hauptdarsteller, Kochbücher nicht nur kulinarisch, Anschaulichkeit und Prägnanz Verbündete“.

Für die Kurt-Wolff-Stiftung als Interessenvertreterin unabhängiger Verlage ist das Bewahren der Unabhängigkeit „durch alle Branchenkrisen hindurch“ ein „lebendiger Beweis für die Einsicht, dass Programmmachen allein nicht reicht, dass wer Bücher macht, die Bedingungen dafür, etwa das Urheberrecht, im Auge behalten muss.“

Leipziger Poetenladen verknüpft Erzählungen, Romanen und Gedichten

Beim Poetenladen Verlag würdigt die Stiftung in ihrer Pressemitteilung, dass er „seit fast fünfzehn Jahren die Literatur im Netz und das Buch, das in der Hand liegt, in Erzählungen, Romanen und Gedichten verknüpft und demonstriert, wie sich die Druckmedien im Zeitalter der Digitalisierung verjüngen lassen“.

Der Verlag ist aus dem 2005 gegründeten Literaturportal Poetenladen hervorgegangen, das zu jener Zeit digitale Pionierarbeit leistete. Im Mittelpunkt steht die Lyrik mit all ihren Facetten, beispielhaft gebündelt in der dreibändigen Anthologie „Der gelbe Akrobat“. in der „Reihe Neue Lyrik“ erscheinen seit 2011 Debüts im Wechsel mit Gedichtbänden namhafter Autorinnen und Autoren wie Elke Erb, Uwe Kolbe, Kito Lorenc oder Kerstin Hensel.

„poet“ heißt längst „poetin“

Für Gründer und Leiter Andreas Heidtmann ist das Internet die Tür in jenen Raum, in dem Gedrucktes gelesen, eben zur Hand genommen wird. Die Anthologie „Doppelte Lebensführung“ hat neue Prosa aus Sachsen vorgestellt – 37 Stimmen unter anderem von Katharina Bendixen, Marcel Beyer, Thomas Böhme, Diana Feuerbach, Heike Geißler, Angela Krauß, Daniela Krien, Erich Loest, Lukas Rietzschel, Uwe Tellkamp und Hans-Ulrich Treichel. „Weltbetrachter“ heißt die ebenfalls vom Sächsischen Literaturrat e.V., dem Heidtmann fünf Jahre vorstand, herausgegebene Sammlung mit Lyrik aus Sachsen.

Aktuelle Gedichtbände stammen von Thomas Böhme und Utz Rachowski, das Literaturmagazin „poet“ heißt längst „poetin“ und versammelt in Nummer 27 eine Auswahl hebräischer Lite­ratur.

Info: Die Preisverleihung ist für den 18. März (13 Uhr) geplant: auf der Leipziger Buchmesse im Forum „Die Unabhängigen“ (Halle 5/ Stand H313). Die Laudatio hält der Verleger Heinrich von Berenberg.

2020 hat Verleger Andreas Heidtmann seinen Debütroman veröffentlicht. „Wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als ABBA berühmt wurde“, ist bei Steidl erschienen.

Von jaf