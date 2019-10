Kurze Zeit für große Träume: Der 9. Oktober 1989 in Leipzig und der Irrtum der Anderen

Leipzig

Der 9. Oktober ist kein Feiertag. Er ist das Opfer eines Irrtums. Besonders gern wird er mit dem 4. November verwechselt. Da waren, an einem Samstag, bei der Großdemonstration in Berlin vielleicht 250.000, vielleicht 500.000, vielleicht 1 Million Menschen auf der Straße.

„Der Kampf um die Freiheit ist auch ein Kampf mit Zahlen“, schreibt der Journalist Patrick Bauer in seinem Buch „Der Traum ist aus“ (erscheint am 15. Oktober). Darin erzählt er die Geschichte des 4. November 1989 und seiner Protagonisten.

Frech und genehmigt

„Sicherlich spielte eine Rolle, dass Ost-Berlin Leipzig, der Hauptstadt der Demonstrationen, wenigstens die größte Veranstaltung streitig machen wollte. Immerhin waren dort die Teilnehmerzahlen mittlerweile bei 300.000 angelangt“, hat der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk vor zehn Jahren in „ Endspiel: Die Revolution von 1989 in der DDR“ überlegt.

Außerdem hatte Berlin die frecheren Transparente mit Egon-Krenz-Karikatur und Wende-Verboten. Vor allem war die Berliner Demo eine genehmigte. Und wem es auf dem Alexanderplatz zu eng wurde, der ging nach Hause und sah sich die Live-Übertragung im DDR-Fernsehen an. Darüber lachen die Leipziger heute noch.

Sehnsucht nach Intellektuellen

Entscheidend war etwas anderes: Dass unter den 26 Rednern Ex-Spionage-Chef Markus Wolf stand und der fünf Tage später versehentlich zu Weltruhm gelangende Günter Schabowski, trug weniger zur Bedeutung bei als die Ansprachen der Schauspieler, Schriftsteller, Liedermacher.

Sie erfüllten die Sehnsucht nach einem Wandel mit intellektueller Beteiligung. So gesehen markiert der 4. November dann doch einen Wendepunkt: An diesem Tag wurde den Künstlern das letzte Mal von einer Masse zugehört, die eine Mehrheit vertrat.

Revolutionäre auf der Showbühne

30 Jahre nach der Friedlichen Revolution wird die neu entdeckte „Anerkennung für die Lebensleistungen in Ostdeutschland“ (SDP) erweitert um die Anerkennung der Widerstandsleistung. Bürgerrechtler, die am 4. September in Leipzig „Für ein offenes Land mit freien Menschen“ ihre persönliche Freiheit riskierten, durften sich eine „ Goldene Henne“ abholen.

Man kann sich freuen über so eine populärpolitische Ehrung, darüber, dass vielmehr die Preisträger den Preis schmücken als umgekehrt. Und darüber, dass die Kraft des 9. Oktober ’89 für einen Moment nicht verwechselt wird mit Mauerfall-Folklore, wie sie jedes DDR-Drama im Kostümrausch erstickt. Der Kamera-Blick auf den Osten gehört zu den intellektuellen wie künstlerischen Offenbarungseiden.

Monday for Future

Das größte DDR-Museum ist die Erinnerung. Der 9. Oktober beansprucht darin mehr Raum, als die Hausmeister der Geschichtsschreibung wahrhaben wollen. Der Deutschen Einheit den 3. Oktober als Feiertag zuzuweisen, schließt die Ostdeutschen aus, um die Westdeutschen einzubeziehen. Wie soll man das sonst Wählern verkaufen, wie soll man erklären, warum tausende aufgestanden und losgelaufen sind. Und auch, warum sie nicht viel weiter kamen als in die „ Super Illu“ und ins MDR-Abendprogramm.

Der 9. Oktober hätte ein Feiertag sein können, weil er – auf eine andere Weise als der Mauerfall – alle betraf. Hinter den Oppositionellen und Bürgerrechtlern standen Künstler, sie verlasen seit Ende September bei ihren Veranstaltungen die „Resolution von Rockmusikern und Liedermachern zur inneren Situation und zum Aufruf des Neuen Forums“.

Hinter ihnen standen auch SED-Mitglieder, die ihre Parteiversammlung schwänzten für den Monday for Future. Hinter jeder Tür und endlich auch davor wurden Diskussionen geführt in den Familien, unter Freunden, Kollegen, Nachbarn. Alles war politisch und das Private zuerst, weil die Politik sich auch dort eingemischt hatte.

Fehlende Balance

Für eine kurze Zeit war ein ganzes Land im Gespräch, bevor es ins Gerede kam wegen seiner Autos, Frisuren, Spitzel. Noch heute stören sich Westdeutsche an einem Dialekt, ohne zu merken, dass sie das Wesentliche aus ganz anderen Gründen nicht verstehen: Welche Chance im 9. Oktober auch für den Westen lag.

Es fehlte, schreibt die Publizistin Daniela Dahn in ihrem neuen Buch „Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute“, die Balance. „Da sich zu viele geschminkte Unwahrheiten erhalten haben, muss weiter gestritten werden.“ Miteinander zu streiten war das Mindeste, was erwartet wurde von den Runden Tischen, den Brüdern und Schwestern. Dialog hieß das Zauberwort, doch Desinteresse führte zur Entzauberung, während aus Freiheit bereits Freizeit wurde.

Träume gegen Geld getauscht

Das ist es wohl, was den DDR-Bürgern von damals und den Ostdeutschen von heute nachgetragen wird: dass sie es mit all ihren komplizierten Grautönen so schwer machen, sich ein klares Schwarz-weiß-Bild von ihnen zu malen. Dass sie nicht einfach mal Ruhe geben können. Haben sie denn nicht so viel gewonnen? Freiheit und Abitur für jeden und dazu noch freie Senderwahl. Na also.

Was mussten sie ihren Gewinn vom 9. Oktober auch spornstreichs eintauschen. So schnell konnte niemand „Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR“ sagen, wie die Betriebstore dicht waren.

Seltsam, dass nicht der 1. Juli zum Tag der Deutschen Einheit ernannt wurde – verkaufsoffen, versteht sich. Schließlich markiert er die Nacht, in der die Klassenfrage zur Kassenfrage wurde und als Antwort den Kostenfaktor fand.

Schlechte Kopie

Die schönste Zeit der DDR währte wenige Monate und war zu kurz, um – von sich selbst überrumpelt – vorbereitet zu sein auf etwas Eigenes. Im guten Glauben leuchteten Möglichkeiten, während im Ungewissen Verluste lauerten. Da fielen die Ostdeutschen von einer Ohnmacht in die andere. Der seit 30 Jahren erwartete gültige Wende-Roman bleibt ja auch deshalb aus, weil es keine gemeinsame Erzählung gibt.

Der Wandel fängt bei Worten an, die sollte man drehen und wenden, bis sie ihren Kern offenbaren. „Wäre es eine Revolution gewesen“, hat Daniela Dahn 2010 im „Stern“-Streitgespräch mit dem damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble ( CDU) gesagt, „hätte etwas Neues herauskommen müssen. So aber sind wir nur eine schlechte Kopie des Westens geworden.“

Was für beide Seiten tragisch ist. Dass der eigentliche Teil der Revolution noch ausstehe, dachten in den ersten Jahren viele und sagen inzwischen andere.

Am Abend des 9. Oktober 1989 gab es viel zu feiern, doch er lieferte keine Bilder der Euphorie, keinen Taumel, keine Sektflaschen auf Trabi-Dächern. Darum taugt dieser Tag vor allem als Gedenktag: in bester Erinnerung an ein Gemeinschaftsgefühl, ein gemeinsames Werk über eine Legislaturperiode hinaus.

Lektüre-Tipp: Daniela Dahn: Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute. Die Einheit - eine Abrechnung. Rowohlt Taschenbuch; 288 Seiten, 14 Euro

Von Janina Fleischer