Kurzgeschichte: „Mailand – Grimma“ – Über einen Zufluchtsort in der Realität

Leipzig

Kunner rief mich an und wir telefonierten so lange, bis meine Schläfe wehtat und mir auffiel, wie oft ich quasi gesagt hatte. Kurz vorm Auflegen fragte er „Morgen Container?“ und ich wunderte mich, woher er wusste, dass ich wieder in Grimma war, und wie er das immer noch draufhatte, so zu klingen wie ein Italiener, der vielleicht ein, zwei Jahre in Deutschland war.

Den Hörer in der Rechten rief ich mir den Weg zum Container ins Gedächtnis, über die S11-Brücke, die Mulde entlang bis zur Alten Spitzenfabrik, blasse Backsteine und verklebte Fenster, Filmset Verlassenes Industriegelände quasi, davor zerfledderte Sofas, Europaletten, Bierbänke, Klappstühle und eben der von unten bis oben blumig besprayte Container, aufgeflext, zur Cafébar umgebaut. Der Zufluchtsort unserer Jugend.

Seitdem der Container von Franco, einem ebenso jungen, aber echten Italiener, geführt wurde, hatte Kunner darauf bestanden, für uns mitzubestellen und wir wussten genau, dass er das so selbstsicher machte wegen dem Wahlkurs Italienisch B1, den er für die Mailänderin aus der Parallelklasse belegt hatte. Das war quasi seine permanente Herausforderung, das Vorderzungen-r der Mailänderin toppen, ihr das vorzurollen, wie sie es noch nie gehört hatte von einem Deutschen, hinter den Schneidezähnen ansetzen, tausendmal nacheinander B-dötchen sagen, immer schneller, irgendwann geht es dir dann automatisch über die Zunge. Aber Kunners Vater wollte den B2-Kurs nicht zahlen, Kunner blieb also bei selbstständiger Sprachverwendung hängen und das war der Mailänderin nicht genug. Der Kurs hatte jedoch für einen Wortschatz gereicht, der unsere Container-Bestellung in Gänze auf Italienisch abdeckte. Kunner hatte ihn sogar um die Optionen Wetter, Politik und Autos erweitert und uns angewiesen, ihn im Container-Umkreis nur noch mit Domenico anzusprechen, vielleicht aus Stolz, weil er es, wenn schon nicht der Mailänderin, dann zumindest Franco beweisen wollte. Eine Zeit lang ging das gut und Kunner führte quasi ein Doppelleben, aber nach dem Abi fing er eine Banklehre an und der Bollhof, Junior-Sparkassen- und also Kunners oberster Chef, ging auch zum Container, wie überhaupt jeder in dieser Stadt zum Container geht, der sich für jung hält. Das war der Beginn einer langen Container-Pause für Kunner, aber jetzt kam er anscheinend wieder.

Der Schriftsteller Leonard Marx (22) am Kohlrabizirkus in Leipzig. Quelle: Nora Börding

Am nächsten Morgen war ich früh wach und dementsprechend früher dort als er. Ich setzte mich auf eine der Holzbänke und trank meinem Cappuccino. Kurz später kam dann auch Kunner – nur derart inkognito, dass ich kurz verständnislos zu ihm aufschaute, bis ich ihn erkannte. Er hatte sich einen Ziegenbart wachsen lassen und die Haare aufwendig nach hinten gegelt, seine Sonnenbrille verdeckte die Hälfte des Gesichts. Er redete immer noch in diesen staccato-artigen Morsesätzen.

„Yasin kommt auch, mit dem Fahrrad, müsste jeden Moment da sein, Body-Mass-Index, Hangabtriebskraft“.

Dabei hielt er seine rechte Hand schräg in die Luft, formte sie zu einer geraden Fläche und lachte das Rachenlachen, das er schon immer gelacht hatte, das man nur konnte, wenn man aus Grimma kam, und das nach Bronchitis klang. Dann schlug er mir auf die Schulter und ging vor. Ich konnte noch hören, wie er bestellte und unsere Container-Bestellung dabei ins Sächsische rückübersetzte, und wieder wunderte ich mich, wie er das machte, was sich da in seinem Mund abspielte, wie er zwischen Mailand und Grimma hin- und herwechselte, als wäre es nichts. Und dann fragte ich mich, ob wir immer wieder hierher gekommen waren, uns immer wieder Francos Abführmittel von Kaffee in den Rachen geschossen hatten, weil Kunner das eben so gut konnte, weil das der Mailand-Trost war, sein großer Auftritt, den silbernen Passat von seinem Vater staubaufwirbelnd vor der Alten Spitzenfabrik parken, Warnblinker, Sonnenbrille, zum Container und den Kids mit ihrem angelernten Halbitalienisch das perfekteste aller Vorderzungen-rs vorrollen.

Das war ja sowieso die größte Lüge, dass anscheinend jeder zum Container kam, auch die Alten, dass man beim Container nicht schief angeschaut wurde, wenn man als Gerichtspräsident auftauchte, so propagierten das nämlich die Lokalzeitungen und das war gelogen.

Wir wussten aus erster Hand, dass die Julia Zimmermann, die damals den ersten Artikel über den Container geschrieben hatte, dort jetzt ein- und ausging ohne zu bezahlen und der Ullreich von der Muldental ebenso, und wir stierten sie immer an, wenn sie ihren Latte tranken, und sie guckten beschämt weg und unsere ehrlichen Cappuccini schmeckten besser.

Zur Person Leonard Marx hat gerade seiner Abschlussarbeit fürs Deutsche Literaturinstitut Leipzig fertig. Es wird ein Auszug aus seinem „Kreuzfahrtroman“. Das erste Kapitel hat er beim Projekt „Komm! ins Offene“ des Sächsischen Literaturrats gelesen, nachzuschauen auf Youtube. Leonard Marx ist dafür tatsächlich auf einem Kreuzfahrtschiff mitgefahren. Ihn interessieren Räume und Orte, wie sie auf Menschen wirken – und umgekehrt. Geboren ist er 1998 in Bonn, aufgewachsen in Bamberg. 2017 kam er ans DLL nach Leipzig, jetzt steht er erneut vor einem Aufbruch. Der Ort steht noch nicht fest.

Yasin fuhr vor und stieg ungeschickt vom Rad. Seine Haare waren mittlerweile noch länger und unordentlicher, ein Teil davon rastalockig angeordnet, der Rest flog ziellos in seinem Gesicht herum, sodass man sich fragte, wie er das Rad gelenkt und weil es ein altes Bianchi war, wie es ihn getragen hatte. Noch bevor ich ihn begrüßen konnte, kam Kunner wieder und als wäre das alles vorbestimmt oder ein Film oder sowas, hatte er seinen Kaffee in der Linken und Yasins in der Rechten und eigentlich mussten wir jetzt etwas sagen wie „Verdammt lange her das Ganze, hier sind wir also wieder, wir drei vereint“. Aber wie immer beim Container setzte dieses gedankenverlorene Schweigen ein, von drinnen rumorte die Kaffeemühle, hallte im Stahl wider, am Stehtisch nebenan raschelte Kippenpapier, ab und zu vernahm man das Rachenlachen von irgendeinem Grimmaer.

Und dann kam der Deubel. Der Deubel, in der Vierten unser Klassenlehrer, gleichzeitig aber auch Schulrektor, die Definition von Autoritätsperson, großer Name in der Stadt, war früher nie zum Container gekommen. Überhaupt war der Container bis zur Bollhof-Affäre eine Art sicherer Hafen gewesen, da traute sich keiner hin, der älter als dreißig war. Der Deubel, die Fünfzig längst überschritten, lief also unseren Hafen an und aus irgendeinem Grund nickte ich ihm auch noch zu, vielleicht aus alter Gewohnheit – und was mich noch mehr kränkte als seine bloße Präsenz, war, dass er mich nicht einmal erkannte. Er holte sich seinen Kaffee, kam raus und setzte sich direkt neben uns. Und ich hoffte nur, dass er bald wieder gehen und Yasin ihn nicht bemerken würde. Ihn und den Deubel verband nämlich ein lange zurückliegendes, für Yasin aber nicht minder traumatisches Erlebnis. Es war wohl von vornherein keine so gute Idee von Yasins Eltern gewesen, ihr Kind auf die St. Augustin zu geben, wo das Zeugnis quasi nach Kirchenbesuchen ausgestellt wurde. Jedenfalls war Yasin der erste und einzige, der beim Pausenverkauf jemals einen Zwanni gezückt hatte. Der Wolff, unser Hausmeister, fragte ihn noch, ob er das wirklich wolle, zwanzig Euro, das sei viel Geld. Aber Yasin merkte natürlich, wie der Wolff auf den blauen Schein gierte. Eine noch größere Seltenheit war es, dass jemand eine Pepsi kaufte, schließlich war Koffein elterlich verboten, aber Yasin machte das nichts, er sei das vom Chai gewohnt, meinte er immer. Er hatte das fast beiläufig erwähnt, dass er sich jetzt eine Pepsi kaufen würde, mit dem Zwanziger, den er von seinem Onkel – krebskrank und deshalb so spendabel – fürs Rasenmähen bekommen hatte. Yasin kauft also seine Pepsi, die ganze Jahrgangsstufe steht im Halbkreis um den Pausenverkauf, brausender Applaus, während er die ganze Flasche wegext. Und während wir Vermutungen darüber anstellen, was der teuflische Trunk in seinem Organismus wohl auslösen wird, kommt der Deubel herbeigeeilt, teilt die Menge, es bildet sich ein Korridor, durch den er schreiend schreitet:

„Das sind die Dickmacher, Yasin, das sind die Dickmacher!“

Den Rest der Pause lang musste Yasin sich, im Sekundentakt von der Kohlensäure aufstoßend, Ausführungen vom Deubel über Adipositas, Diabetes und eine daraus potenziell resultierende Blindheit anhören. Dabei konnte er ja nichts dazu, dass die Mutter vom Deubel ihre Finger von der Eierschecke aus der Mühlenbäckerei nicht lassen konnte und sich somit quasi selbstverschuldet in das totale Augenversagen fraß, und dass ihr Sohn dementsprechend empfindlich war, was zuckerhaltige Unachtsamkeiten anging. Dieses Trauma jedenfalls hatte Yasin nie überwunden.

Und erst zehn Jahre später, auf der Holzbank vorm vollgesprayten Containerstahl, als der Deubel seinen Zeigefinger durch den Griff schob, statt die Tasse – wie man das hier machte – mit der flachen Hand zu umschließen, wir schweigend neben ihm, leuchtete mir auf einmal alles ein. Dass sich das damals schon in der vierten Klasse entschieden hatte und dass Yasin seitdem für diesen Ort bestimmt war, genauso wie Kunner und ich. Yasin wegen seiner Pepsi-Blamage, Kunner wegen dem Mailand-Debakel und ich, weil ich schon in den Reizwortgeschichten nicht brilliert hatte, sondern Durchschnitt und also den ganzen Laras und ihren Tierarztberichten um keinen Deut voraus war, weil ich schon immer aus dem selben Topf geschöpft hatte, das selbe, billige Repertoire, von ich zitterte am ganzen Körper bis es lief mir eiskalt den Rücken hinunter, weil man den Deubel also für biographische Belange nie hinzuziehen, ihn nie in einen Sessel vor Vitrine samt Kaffeetassenset setzen und interviewen konnte, abwechselnd im Profil und von vorne aufgenommen, damit er dann vor laufender Kamera bezeugte, wie überragend ich schon damals war, wie ich aus Sommerurlaub – Igel – Stromausfall ein literarisches Feuerwerk machte und ein solches also schon in der Vierten abzubrennen wusste.

Der Deubel, dessen Haare immer noch so pechschwarz waren wie vor zwanzig Jahren, würde gleich nach Hause gehen, zu seiner Frau, Chefärztin in den Muldentalkliniken, wie er trotz fortgeschrittenen Alters noch ein Geschoss, um dort Tee aus Ostasien zu trinken, wo sie in den Sommerferien Fahrradtouren machten. Kunner, Yasin und mich aber würde es immer wieder hierherziehen, wir würden hier nicht wegkommen, würden hier sitzenbleiben, bis Francos Kaffee in unseren Mägen seine Wirkung zu entfalten begänne. Wir gehörten hierhin, und vielleicht war das auch gut so.

DLL und LVZ präsentieren Leipzigs Newcomer Leipzig und Literatursind untrennbar miteinander verbunden. Erich Kästner, Erich Loest und Werner Heiduczek waren, Angela Krauß und Clemens Meyer sind in Leipzig zu Hause. Hier hatten und haben renommierte Verlage ihren Sitz, erscheinen Literaturzeitschriften wie „Edit“ und „poet“, leben und arbeiten mehr als 100 Autorinnen und Autoren. Starke Impulse für die Stadt und den gesamten deutschsprachigen Raum gehen vom Deutschen Literaturinstitut Leipzig (DLL) aus, 1955 als Institut für Literatur gegründet. Hier lernen Studierende ihr literarisches Handwerk, zu den bekannten Absolventen jüngerer Zeit gehören Juli Zeh und Saša Stanišić. Zum Geist des DLL gehört der intensive Austausch unter gestandenen und angehenden Literatinnen und Literaten. Für eine lebendige literarische Kultur braucht es Autoren und Leser, Orte und Gelegenheiten. Die „Leipziger Volkszeitung“ will diesen Austausch fördern und ein Ort des Gedankenaustauschs zwischen Autoren und Lesern sein. Darum schaffen wir einen Raum für Literatur: Kurzgeschichten von in Leipzig lebenden Talenten sollen künftig einmal im Monat einen Platz in der Ausgabe LVZ am Wochenende bekommen. Ziel ist es, Erzähl-Perspektiven zu öffnen, die den faktenbasierten Journalismus ergänzen.

Von Leonard Marx