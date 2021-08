Leipzig

Nach der coronabedingten Absage im Frühjahr wird das Kurzfilmfestival „Kurzsuechtig“ von diesem Mittwoch an in Leipzig nachgeholt. In fünf Wettbewerbskategorien werden nach Angaben der Veranstalter 29 Filme gezeigt. Sie stammen von Filmschaffenden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und wurden aus mehr als 100 eingereichten Beiträgen ausgesucht. Das Festival hätte eigentlich schon im April stattfinden sollen, wurde aber wegen der Pandemie auf den 18. bis 22. August verlegt.

In diesem Jahr kehrt das „Kurzsuechtig“ wieder in die Schaubühne Lindenfels als Veranstaltungsort zurück. Im vergangenen Jahr fand es im Felsenkeller statt. Im Rahmenprogramm werden am Donnerstag um 10 Uhr eine Stunde lang Kurzfilme für Kinder ab 4 Jahren gezeigt. Zudem präsentiert sich am Sonntag ab 17 Uhr das Gastland Polen mit vier Beiträgen. Eine Festivalparty wird es auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Am Sonntagabend sind alle Gewinnerfilme als „Best of“ im Luru-Sommerkino auf dem Spinnerei-Gelände zu sehen.

Tickets für das „Kurzsuechtig“ sind online oder an der Abendkasse erhältlich. Das Kurzfilmfestival wird seit 2004 organisiert. Es wird gefördert vom Freistaat Sachsen, der Kulturstiftung des Landes, der Mitteldeutschen Medienstiftung und der Stadt Leipzig.

Festival-Programm „Kurzsuechtig“ Wettbewerb Animation: Mittwoch, 18.08., 19.30 Uhr, Schaubühne Lindenfels, Ballsaal Kurzfilme für Kurze (Kinderprogramm ab 4 Jahren): Donnerstag, 19.08, 10 Uhr, Schaubühne Lindenfels, Ballsaal Werkstattgespräch „Mitteldeutschland und seine Autor:innen – keine Love Story“: Donnerstag, 19.08., 16.30 Uhr, Wilder Heinz, Biergarten Wettbewerb Dok: Donnerstag, 19.08., 19.30 Uhr, Schaubühne Lindenfels, Ballsaal VR-Panel „Die Zukunft des Kurzfilms in VR“: Freitag, 20.08., 13 Uhr, Halle 14, Spinnereigelände Wettbewerb Fiktion: Freitag, 20.08., 19.30 Uhr, Schaubühne Lindenfels, Ballsaal Wettbewerb VR/360°: Freitag, 20.08., 14 - 18 Uhr, Halle 14, Leipziger Baumwollspinnerei Setgeflüster – Info-Talk zum Thema „SOUNDCHECK - Die Macht des Klangs im Film“: Samstag, 21.08., 14 Uhr, Foyer Schaubühne Lindenfels Wettbewerb Filmmusik & Sounddesign: Samstag, 21.08., 16.00 Uhr, Schaubühne Lindenfels, Ballsaal Gastland-Spezial Kurzfilme aus Polen - inkl. Filmgespräch: Sonntag, 22.08., 17 Uhr, Schaubühne Lindenfels, Grüner Salon Wettbewerb Experimental: Samstag, 21.08., 19.30 Uhr, Schaubühne Lindenfels, Ballsaal Best-Of Kurzsuechtig 2021 - alle Gewinnerfilme: Sonntag, 22.08., 20:30 Uhr, LURU Sommerkino in der Spinnerei

Von LVZ/dpa/nöß