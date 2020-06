Leipzig

Können Sie sich noch an die kleinen Schrulligkeiten von Opa Friedrich erinnern? Oder an Arzu, die quirlige Krankenschwester, die mit Filmpartner Philipp Brentano mehrere Wechselbäder der Gefühle durchlitt ? Oder an den tragischen Serientod der schönen Anästhesistin Maia? Dann sind Sie gut gewappnet für unsere Fragen, passend zur 900. Folge von „In aller Freundschaft“. Klicken Sie sich durch und schicken Sie uns die richtigen Antworten. Kleiner Tipp: In unserem LVZ-Kommentar „Rezeptfreie Gernseh-Freundschaft“ finden Sie einige Hinweise auf die richtigen Lösungen...Viel Spaß!

Zur Galerie Wie gut kennen Sie „In aller Freundschaft“? Wir haben zehn Fragen und zehn Antworten aus den bisherigen Folgen zusammengestellt. Die richtigen Lösungsbuchstaben ergeben in der Reihenfolge von 1 bis 10 das gesuchte Lösungswort. Viel Spaß!

Das gibt’s zu gewinnen Haben Sie alle Fragen beantwortet? Glückwunsch! Bitte schreiben Sie nun die Lösungsbuchstaben der Fragen 1 bis 10 in dieser Reihenfolge auf und schicken uns das Lösungswort per E-Mail an: gewinnspiele@lvz.de. Stichwort: „In aller Freundschaft“ Unser Hauptpreis ist ein „In aller Freundschaft“-Fanpaket. Außerdem werden folgende Preise unter allen richtigen Einsendern verlost: – 5 mal das Spiel „Leipziger Würfelmeister“ – 6 mal die CD „120 Jahre Lene Voigt“ – 4 mal die CD „Das Leben ist ein Purzelbaum“ mit Bernd-Lutz Lange – 5 mal das Buch „Die 50 besten Lebensmittel für Ihre Gesundheit“ Einsendeschluss ist Sonntag, 5. Juli 2020. Viel Glück!

Anzeige

Von LVZ