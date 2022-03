Leipzig

Am 9. März erhält Anna Haifisch den LVZ-Kunstpreis im Museum der bildenden Künste. Sie ist die erste Comic-Künstlerin unter den nun schon 14 Preisträgerinnen und Preisträgern. Wie kommt es, dass sie so gerne Tiere zeichnet? Wie ähnlich ist sie ihren Figuren? Wie sieht sie den Kunstbetrieb? Und wie entstehen ihre Geschichten? Darüber spricht sie im Interview.

Wie ist das für Sie, aus dem Buch an Museumswände zu wechseln?

Ich hatte schon großen Respekt, weil ich ja im Kleinen arbeite. Meine Originale sind A4, höchstens A3. Ich denke auch immer in Doppelseiten, im Buchformat. Bücher auszustellen, ist wahnsinnig schwer, Raum und Buch sind komplett unterschiedliche Sachen, auch von der Leserichtung und der Geschwindigkeit der Wahrnehmung her. Mein Herz schlägt für Bücher, ich bin eine Künstlerin, die Bücher macht. Deshalb gibt es einen ganz klaren Verweis in der Ausstellung, dass sie im Museumsbuchladen weitergeht – mit dem Katalog.

Wenn man in die Ausstellung kommt, sieht man riesige Cover einzelner Episoden Ihrer erfolgreichen Serie „The Artist“ über Irrungen und Wirrungen eines Künstlers – da hat diese Übersetzung vom Buch an die Wand ja schon mal sehr gut geklappt. Wie ist die Ausstellung konzipiert?

Anna Haifisch in ihrer Ausstellung im Museum Quelle: André Kempner

Ja, ich wollte den „Artist“ schon gerne auftauchen lassen, auch um Besucherinnen und Besucher in den Kosmos dieser Figur zu holen. Und dann lockt man in den Raum, der eine Art Making Of oder Behind the Scenes ist mit meinen Referenzen und Stillleben aus dem Atelier – die Bücher, die ich mir anschaue, die Dinge, die auf meinem Schreibtisch sind.

Von den Peanuts bis zum US-amerikanischen Underground

Welche Vorbilder, Inspirationen würden Sie nennen, viele erkennt man ja sofort an den Wänden im zweiten Ausstellungsraum.

Die Peanuts natürlich, Tim und Struppi, Asterix, Lucky Luke, die Schlümpfe. Alles, was man in der Stadtbibliothek ausleihen konnte. Bis heute sehr wichtig ist für mich Janosch, der Mäusesheriff. Oder Babar, der Elefant, das ist wahnsinnig schön gezeichnet.

Und welche Comics inspirierten und inspirieren Sie?

Das ist bei mir ziemlich divers – von US-amerikanischem Underground wie Daniel Clowes bis zu den Franzosen wie Lewis Trondheim, der in meiner Jugend sehr wichtig war. Heute kann es auch ein 70er-Jahre- oder auch heutiger Manga sein.

Inspirationsquelle Zoo

Quelle: André Kempner

Auf einem der Bilder zeigen Sie den Eingang zum Leipziger Zoo ...

Ja, das hat einen autobiographischen Bezug. Es geht um den Ursprung meiner Leidenschaft, Tiere zu zeichnen – und das hat schon viel zu tun mit dem Leipziger Zoo, in dem ich meine halbe Kindheit verbracht habe. Mein Vater musste 1986 zu den Bausoldaten, meine Mutter war dann quasi alleinerziehend. Und sie hat sich mit einer Freundin, die einen Sohn hatte, der genauso alt war wie ich, immer zum Plaudern im Zoo verabredet. Und wir konnten da rumstolpern, rumtoben, waren beschäftigt.

2004 haben Sie dann Ihr Studium an der HGB begonnen, stand das da schon unverrückbar fest, dass Sie Bücher machen wollen, Geschichten erzählen – oder gab es Erschütterungen?

Es gab Erschütterungen, im guten Sinne, dafür ist eine Kunsthochschule ja auch da. Ich wollte immer erzählen, habe immer Comics geliebt, auch Bilderbücher. Aber am Anfang machte ich Holzschnitte - düstere, expressionistische. Das muss, glaube ich, mal sein, dass man im Grundstudium Runden dreht und sich auch verirrt. Dann habe ich irgendwann den Siebdruck entdeckt, bei dem man schnell Ergebnisse sieht. Das hat mich begeistert. Das Original gibt es bei mir ja irgendwie nicht, nur eine Tuschezeichnung. Das Original ist für mich immer das Buch, der Druck oder das Plakat. Die Druckwerkstätten an der HGB haben mich schon sehr geprägt.

Aber an dem Wunsch, Bücher zu machen, hatte die HGB also nicht grundsätzlich gerüttelt?

Es war wirklich ein starker Wunsch. Mit 14 war ich auf der Leipziger Buchmesse, auch am Stand von Reprodukt, dem Verlag, mit dem ich heute zusammenarbeite. Ich bin da reingelaufen, die haben die ganzen irren Franzosen und verrückten Amerikaner verlegt. Ich dachte, was für eine tolle, wahnwitzige Welt – aber da komme ich nie hin. Und im Studium merkte ich: Es gibt ja doch einen Weg. Und einen Plan B hatte ich nicht.

Anna Haifisch: „Während ich schreibe, zeichne ich auch“

Wie entstehen Ihre Comics – ist erst die Sprache oder erst das Bild da?

Meistens eher gleichzeitig. Während ich schreibe, zeichne ich auch. Es gibt Comiczeichner und -zeichnerinnen, die machen zunächst das Storyboard und fangen dann erst an zu zeichnen. Ich bin zu ungeduldig, ich muss manchmal schon vorher meine Doppelseite sehen, auch wenn der Text noch gar nicht da ist und das Ende des Buches noch nicht klar. Es gibt dann nur ein grobes Gefüge, eine ungefähre Richtung, und ich taste mich dann immer so vor, von einer Ecke zur anderen. Auf dem Weg sortiere ich ganz viel aus, was der Geschichte nicht mehr guttut, obwohl ich es am Anfang vielleicht sehr gemocht habe. Das ist irgendwie ein Hin und Her und Vor und Zurück. Ein bisschen unökonomisch. Ich bin im Atelier mit vielen Freunden, die auch zeichnen und Grafik machen, denen zeig ich das. Ab einem gewissen Stadium ist das wichtig für mich. Ist das lesbar, verständlich, kann man der Figur folgen? Alleine arbeiten konnte ich noch nie gut.

Und wie wird aus einer Idee eine Buchseite?

Das werde ich in der Ausstellung zeigen. Es beginnt immer mit der Bleistiftskizze, oft ganz rudimentär, dafür nehme ich meistens Kopierpapier, das kann man leichter wegwerfen. Oft ist es nur ein Kästchen und ein Wort, wie eine Notiz, was ich da festhalte. Dann geht es in die Bleistiftzeichnung, die ein bisschen genauer wird, indem ich den Raum andeute und die Figur reinsetze und sehe, was da ungefähr passiert. Anschließend entsteht die Reinzeichnung, Tusche auf Papier. Da habe ich es schwarz-weiß, scanne es und koloriere digital.

Wie Anna Haifisch ihre Künstlerfigur leiden lässt

Anspielung auf Spitzwegs „Armen Poeten“ Quelle: André Kempner

Ihr großes Thema ist der Kunstbetrieb und der Künstler als eine Art Don Quijote zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex, der als müder, depressiver Protagonist durch ein Labyrinth an Zumutungen irrt. Ist das alles selbst erlitten?

Nein, nein. (lacht). Das ist ja mit Absicht eine männliche Figur, die schon dadurch ein ganzes Stück weg von mir ist. Andererseits hat er natürlich auch eine Menge von mir – den Habitus, die Art zu sprechen. Aber das ist in keinem Fall autobiographisch. Und ich übertreibe natürlich total. Ich schicke ihn wie einen kleinen Jesus durch das ganze Leid und lasse ihn das alles erdulden. Da ist schon auch ein bisschen Sadismus im Spiel, wenn ich darüber nachdenke, wie ich es noch schlimmer machen kann für ihn. Ich spiele ja mit Stereotypen und Persiflagen. Aber ich mag auch das Subtile, Poetische, Melancholische. Und ich hoffe, dass im Zusammenspiel von alldem die Figur greifbar ist.

Sagen wir es vorsichtig: Begeisterte Zustimmung zum Kunst- und Kulturbetrieb spürt man in diesen Geschichten eher nicht.

Nein, das kann man ja auch nicht. Die Zeiten sind vorbei, in denen der Künstler oder die Künstlerin dem Mythos nach in eine Höhle geht und nach einem Jahr mit einem Meisterwerk wieder rauskommt. Man ist jetzt sehr vieles gleichzeitig: teilweise kuratiert man sich selbst, ist seine eigene Galerie, muss ständig wahrgenommen werden. Wenn man nur alle paar Monate von sich hören lässt, kann das schiefgehen. Das ist manchmal so, als hätte man eine Firma. Und die Hierarchien im Kunstbetrieb sind zuweilen schlimmer als bei der Armee.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass es gerade hier immer wieder zu Formen des Machtmissbrauchs kommt ...

Das Böse und das Widerliche sind vielleicht da, wo man eigentlich das Utopische verortet, besonders krass, zumindest in der Wahrnehmung. Ich sehe mich als Beobachterin dieser menschlichen Eigenschaften und Vorkommnisse, die es im Prinzip überall gibt.

„Faulheit, Verweigerung, Melancholie“

Ihr „Artist“ liegt oft antriebsschwach im Bett rum. Wie sind Sie auf dieses Motiv gekommen?

Das Motiv „Künstler im Bett“ mochte ich von Anfang an – Faulheit, Verweigerung, Melancholie. Das ist ja etwas, das Künstlerinnen und Künstlern immer vorgeworfen wird: kein Tagwerk zu verrichten. Die Zeichnung geht zurück auf eine Arbeit von Mladen Stilinovic, die 2006 in der HGB-Galerie gezeigt wurde – „The Artist at Work“. Er hat sich dafür selbst fotografiert, wie er im Bett liegt und sich in seinem Elend suhlt. Das habe ich irgendwie nie vergessen. Und daran habe ich gedacht, als ich die Figur entwickelte.

Ist Haifisch eigentlich ein Künstlername?

Ja, aber sehr nah an meinem Nachnamen. Und Haifisch steht jetzt in meinem Personalausweis. Ich kriege kaum noch Post auf meinen richtigen Namen, und ich erschrecke dann immer, weil das die unangenehme ist.

LVZ-Kunstpreis Seit 1995 wird der LVZ-Kunstpreis vergeben. Ins Leben gerufen wurde die Auszeichnung anlässlich des 100. Geburtstags der „Leipziger Volkszeitung“ ein Jahr zuvor – als Starthilfe für junge Künstler, die mit der Region Leipzig verbunden sind, die bereits von sich reden gemacht haben, ohne jedoch schon arriviert zu sein. Im Zwei­jahres-Rhythmus wird der Preis aus­gelobt. Er beinhaltet neben dem Preisgeld von 10 000 Euro eine Ausstellung im Museum und einen begleitenden Katalog. Die Preisträger: 1995: Via Lewandowsky 1997: Neo Rauch 1999: Jörg Herold 2001: Tamara Grcic 2003: Daniel Roth 2005: Matthias Weischer 2007: Claudia Angelmaier 2009: Julius Popp 2011: Jochen Plogsties 2013: Sebastian Nebe 2015: Owen Gump 2017: Benedikt Leonhardt 2019: Henrike Naumann 2022: Anna Haifisch (pandemiebedingt ­verschoben von 2021)

In dem Buch „Von Spatz“ entwickeln Sie die Vision einer Art Luxus-Nervenheilanstalt, in dem neben Woodstock, dem gelben „Peanuts“-Vogel, und Walt Disney ab 2023 angeblich auch eine gewisse „Anna Haifisch“ untergebracht ist ...

Es gibt immer genug Gründe, in die Klapse einzufahren ... Es gab auch ätzende Zeiten, in denen ich kein Geld hatte, in denen ich fantasiert habe, dass es gar nicht so schlimm sein müsste, ins Gefängnis zu kommen. Dann kriegt man da Essen, hat Zeit und bekommt vielleicht Papier zum Zeichnen. Darauf geht das zurück.

Meines Wissens sind Sie nicht eingebuchtet worden, aber wie haben Sie sich über Wasser gehalten?

Es ändert sich leider gerade sehr, aber Leipzig war mal eine unheimlich billige Stadt – mit ein, zwei Nebenjobs ging das irgendwie.

Schlüsselerlebnis im Bärenkostüm

Was haben Sie gemacht?

Es gab gute und weniger gute Jobs, einer war richtig blöd: als Bär bei Nova Eventis. Da war ich wirklich verzweifelt, und das Maß war voll. Was mache ich hier eigentlich?, fragte ich mich im Bärenkostüm. So hatte das auch sein Gutes. Es hat eine gute Story ergeben, und es war der Punkt, an dem ich mich entschieden habe, zurück an die HGB zu gehen und 2013/14 das Meisterschülerstudium zu machen.

Und dann ging es ja bald auch international los bei Ihnen: Sie dürften eine der ersten LVZ-Kunstpreisträgerinnen sein, die bereits zuvor mit dem Museum of Modern Art in New York zusammengearbeitet hat. Wie ist das, schreiben die eine Mail, wenn die was von einem wollen?

Ja, ich bekam Ende 2019 eine E-Mail. Sie hatten die Dauerausstellung umgehängt, und fragten, ob ich dazu was zeichnen könnte. Sie hatten natürlich die „Artist“-Figur im Kopf, die sie im „Vice“-Magazin gesehen hatten. Das war ein schönes Zusammenarbeiten.

Was ist für Sie das Besondere am LVZ-Kunstpreis?

Das wirklich Gute daran ist die Sichtbarkeit, die damit verbunden ist. Am allerbesten an dem Preis finde ich, dass man einen Katalog produzieren kann mit einem Budget, das Verlage normalerweise für so etwas nicht haben. Wundervoll. Auch die Ausstellung, die natürlich nach drei Monaten weg ist, aber der Katalog bleibt ja.

Info: 9. März, 18 Uhr: Preisverleihung und Eröffnung der Ausstellung „Chez Schnabel“ im MdbK (Katharinenstraße 10). Es sprechen Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke, LVZ-Geschäftsführer Björn Steigert, Museumsdirektor Stefan Weppelmann und Kurator Marcus Andrew Hurttig; die Ausstellung geht bis 3. Juli,

Zur Person Anna Haifisch wurde 1986 in Leipzig geboren. Sie studierte bis 2011 Illustration an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Es folgte ein Meisterschülerstudium bei Thomas M. Müller. 2013 gründete sie mit Freunden das Comic-/Illustrationsfestival „The Millionaires Club“, das zur Leipziger Buchmesse stattfindet. Ab September 2015 erschien ihr Webcomic „The Artist“ bei Vice.com, im selben Jahr ihr erstes Buch „Von Spatz“ bei Rotopolpress. Seitdem sind weitere Bücher erschienen, zuletzt „The Artist: Ode an die Feder“ bei Reprodukt. 2020 beauftragte sie das New Yorker Museum of Modern Art als Comiczeichnerin. www.hai-life.com

Von Jürgen Kleindienst