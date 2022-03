Leipzig

„Sie lieben diese Wörter: isolieren, disziplinieren, internieren, sanktionieren, korrigieren. Manche Wörter verändern sich über die Jahre, mal heißt es Arrest, dann Zucht, später Gefängnis.“ Hier in der Lerchenstraße laufen die Schicksale zusammen, überlagern einander, wechseln sich ab in Bettina Wilperts neuem Roman „Herumtreiberinnen“.

„Wir, in der Lerchenstraße“ sind die Abschnitte überschrieben, in denen Manja, Lilo und Robin aufeinandertreffen, obwohl Jahrzehnte zwischen ihren Leben liegen. „Wir gehen nicht zurück, weder auf die Station, noch dahin, wo wir hergekommen sind. Wir bauen etwas Neues auf, unsere eigene Utopie, in der niemand uns sagt, was wir dürfen und sollen, in der wir alles teilen. Wir stellen uns vor: Dass unsere Träume Wirklichkeit werden. Wir fühlen uns sicher in ihnen. Wir wissen, unsere Realität ist stärker als die echte.“ Sie leben in ihren Träumen, „die können wir kontrollieren“. Die Realität ist geprägt von Gewalt.

Ort der Verwahrung, Ausgrenzung und Disziplinierung

Die Riebeckstraße 63 in Leipzig. Quelle: André Kempner

Viele Leipziger kennen den historischen Ort, die Riebeckstraße 63. Hier waren zur NS-Zeit ukrainische und jüdische Zwangsarbeiter interniert, auch politische Gefangene wie die Kommunistin Lilo, die am 26. Januar 1945 Datum und Name in die Zellenwand im Keller ritzt. In der DDR befand sich hier die geschlossene Venerologische Station, eine Anstalt für sexuell übertragbare Krankheiten. Dort landet Manja, nachdem die Polizei sie nachts bei einer Kontrolle im Wohnheimzimmer des mosambikanischen Vertragsarbeiters Manuel gefunden hat.

Als „ein Ort der Verwahrung, Ausgrenzung und Disziplinierung gesellschaftlicher Außenseiter“ wird das Gelände im Buch „Die ehemalige Leipziger Arbeitsanstalt Riebeckstraße 63“ beschrieben, das 2020 bei Hentrich & Hentrich erschienen ist. 2012 entstanden in der Riebeckstraße 63 Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete, das ist die dritte Ebene.

Lesen Sie auch Heike Geißlers neuer Roman „Die Woche“, mit dem sie für den preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist

Bettina Wilpert, 1989 im niederbayerischen Eggenfelden geboren und aufgewachsen in Altötting, hat Kulturwissenschaft, Anglistik und Literarisches Schreiben in Potsdam, Berlin und Leipzig studiert. Für ihren Debütroman „Nichts, was uns passiert“ wurde sie 2018 mit dem ZDF-„Aspekte“-Literaturpreis ausgezeichnet.

Die Recherche für ihr neues Buch hat die Wahlleipzigerin in Archive geführt, und sie hat Menschen befragt. Im Zentrum steht die 17-jährige Schülerin Manja, die im Jahr 1983 lebt. Ihr Aufbegehren ist ein zufälliges. Sie schwänzt ein bisschen die Schule und lernt so Mitschülerin Maxie besser kennen. Im Staatsbürgerkundeunterricht antwortet sie nicht das Erwartete und wird gleich zur „Staatsfeindin“ erklärt, auf dem Rummel und im Schwimmbad genießt sie Freiheit und erstes Verliebtsein.

Politisch motivierte Internierung

In diesem ungewöhnlich heißen Sommer wird Manja zur Gefangenen. „Die Zeit war wie die Hitze, ihr konnte man nicht entkommen.“ Zum Sex mit Manuel kam es nicht, und doch landet sie auf der „Tripperburg“, wo sie auf Mädchen und Frauen zwischen 13 und 72 Jahren trifft, bei denen das „Herumtreiben“ als Vorwand für politisch motivierte Internierung, die „Umerziehung“ im „Kampf gegen Asozialität“ dient.

Vergleichbar ist also gar nicht die Nutzung der Backsteingebäude in den verschiedenen Systemen, vielmehr sind es die Vorstellungen der jungen Frauen von Freundschaft, Liebe und Beziehungen. Robin beginnt 2015, im Flüchtlingsheim zu arbeiten. Die Ehe lehnt sie generell ab, „dieses heteronormative Konstrukt, das nur dazu da sei, den Staat zu stabilisieren“. Ihr „einziger Traum war, jemand anderes zu sein“. Lilo gefällt die Anerkennung, die ihre Arbeit für den kommunistischen Widerstand ihr beim Vater verschafft. Dass jede der drei in ihrer Zeit aufbegehrt, 1945, 1983 und 2016, führt die Erzählstränge wieder zusammen. Die Frauen nähern sich ihrer eigenen Utopie..

Info: Bettina Wilpert: Herumtreiberinnen.Roman. Verbrecher Verlag; 266 Seiten, 25 Euro

Karten für „LVZ liest“ zu gewinnen Trotz abgesagter Leipziger Buchmesse finden zahlreiche Lesungen statt, auch in der Kuppel im LVZ-Verlagsgebäude. Am 18. März liest Frank Müller (16 Uhr, Special Guest Damian Halata).20 Uhr beginnt die Lesenacht mit Heike Geißler, Ronya Othmann, Bettina Wilpert, Clemens Meyer und Takis Würger.Am 19. März lesen Imre Grimm (16 Uhr) und Bernd-Lutz Lange (20 Uhr, ausverkauft). Karten (5 bis 18 Euro) gibt es über die Seite ticketgalerie.de und im LVZ Media Store im Peterssteinweg 19 ((Mo und Do. 9 bis 18 Uhr, Di., Mi., Fr. 9 bis 15 Uhr). LVZ-Abonnenten sparen bis zu 50 Prozent. Außerdem gibt es die Chance, zwei Karten für eine der Lesungen zu gewinnen: aktion.lvz.de/umfrage/lvzliest

Bettina Wilpert: Herumtreiberinnen. Roman.Verbrecher Verlag; 266 Seiten, 25 Euro Quelle: Verbrecher Verlag

Von Janina Fleischer