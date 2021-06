Leipzig

Denkt man in Leipzig an Kultur, kommt einem Gohlis wohl nicht zuerst in den Sinn. Wenn denn überhaupt. Der Stadtteil im Norden hat keine renommierte Konzerthalle, kein Kino, keine bekannten Szeneclubs zu bieten. Auf den ersten Blick scheint es fast, als läge Gohlis kulturell schlicht nicht im Trend, als fehlten die großen Leuchttürme. Doch wenn es die nicht gibt, können die vielen kleinen Lichter drumherum umso stärker strahlen. Das ist in Gohlis durchaus der Fall – denn dort geschieht kulturell derzeit so einiges.

Kunst made in Gohlis: Der Kunsttanker

„Wenn etwas in Plagwitz passiert, ist es sofort hip. Wenn etwas in Gohlis passiert, interessiert es keinen“, fasst Kerstin Herrlich das Gefühl zusammen, das sie bis vor einiger Zeit noch verspürte und das sie auch für die allgemeine Wahrnehmung des Kulturgeschehens in Gohlis hält. Dank Akteurinnen und Akteuren wie ihr ändert sich das: Herrlich kümmert sich unter anderem um den Kunsttanker, ein Gebäude, dessen modern-weiße Glasfassade so gar nicht zum von Villen und Altbauten geprägten Bild von Gohlis passen will. Ehemals Autohaus und anschließend Erstaufnahmeeinrichtung, die aber nie als solche genutzt wurde, ist das Gebäude seit 2019 ein kreatives Labor: Rund 60 Kunstschaffende finden in den hiesigen Ateliers Platz und arbeiten, wann immer es ihre Zeit hergibt, an „art made in Gohlis“.

Der Kunsttanker in der Lindenthaler Straße in Leipzig. Quelle: André Kempner

Es ist eine erfrischende Brise, die die Kulturlandschaft des Stadtteils durchweht, aber auch nur eine konsequente Folge einer größeren Entwicklung ist. „Gohlis hat ja einen eher biederen Ruf“, sagt auch Michael Plättner vom Gohliser Kulturhof. Das ändere sich jedoch: Die in anderen Stadtteilen immer deutlicher werdende Gentrifizierung treibe immer mehr junge Menschen, Studierende, WGs in den Stadtteil. Dadurch werde er immer jünger und frischer – und so auch die Kultur. Das Ergebnis sei eine Diversität, wie man sie zuvor nicht kannte: „Wir sind weder hip noch die Hochburg der Hochkultur, sondern etwas dazwischen“, sagt Plättner.

Michael Plättner vom Kulturhof Gohlis. Quelle: André Kempner

Soziokultur und Bildende Kunst

Folglich fällt es schwer, die Kultur in Gohlis auf einen Nenner herunterzubrechen. Dazu ist sie zu vielfältig, gibt es zu viele kleine, aber nicht minder bedeutsame Standorte. Da sind das Geyserhaus mit seiner Parkbühne und das Buddehaus mit seiner Kreativwerkstatt und dem Kunstgarten, beides wichtige soziokulturelle Zentren, die Mitmachangebote für Familien auf die Beine stellen, die aber auch Konzerte und Theater organisieren und, wenn nicht gerade Corona ist, jeden Tag etwas zu bieten haben.

Konzert der Mighty Oaks auf der Parkbühne Geyserhaus 2019. Quelle: André Kempner

Da ist das Schillerhaus als relevante museale und historische Einrichtung, wo Friedrich Schiller die erste Fassung seines Gedichts „An die Freude“ schrieb. Da ist der Skulpturengarten als große, öffentlich zugängliche Ausstellungsfläche für Bildende Künstlerinnen und Künstler.

Und da ist natürlich das Gohliser Schlösschen, ein Dauerbrenner im kulturellen Geschehen des Stadtteils, das sich nach dem neuerlichen Betreiberwechsel programmlich anders aufstellen und ein vielseitigeres, zeitgenössisches Kunst- und Kulturprogramm etablieren will, inklusiver neuer Dauerschau, Wechselausstellungen, Bürgerbeteiligung und Willkommenskultur. Auch in diesem altehrwürdiger Bau werden der Wandel, die Verjüngung und Diversifizierung des Stadtteils deutlich.

Das Gohliser Schlösschen. Quelle: IMAGO

So lässt sich das Kulturgeschehen in Gohlis wahlweise als fragmentarisch oder dezentral bezeichnen. Oder auch einfach als „nicht homogen“, wie es Uta Schlenzig vom Kunst- und Kulturverein Gohlis (KuK) tut. Lange Zeit habe der Stadtteil verschlafen gewirkt, in den letzten Jahre entwickele sich jedoch etwas. Auch sie führt das Schlösschen als Beispiel an: Habe es vormals vor allem für Hochkultur gestanden, öffne es sich nun allmählich auch für andere Strömungen und Konzepte. Hinzu komme die vermehrte Bildung lokaler Netzwerke, die Kunstschaffenden zusammenbringen und so für bessere Strukturen sorgen.

Nacht der Kunst zeigt Wandel des Stadtteils

Beispiel: die Nacht der Kunst. Die gibt es zwar schon seit zwölf Jahren, wirklich Fahrt nahm sie nach Aussagen der Beteiligten aber erst mit den letzten Ausgaben auf. Einmal jährlich – in diesem Jahr ist es am 4. September so weit – werden die Georg-Schuhmann-Straße und umliegende Gassen zum Wanderpfad für Kunstinteressierte, die an allen Ecken und Enden kleine Ausstellungen finden können.

Nacht der Kunst 2018 in der Georg-Schumann-Straße in Leipzig. Quelle: André Kempner

Kerstin Herrlich organisiert sie seit 2019 zusammen mit Monika Maywald vom Förderverein Georg-Schumann-Straße und wird geradezu euphorisch, wenn sie von der Nacht der Kunst berichtet. Man habe das Programm verschlankt und zugleich ausgeweitet auf Performances und interaktive Angebote. Die Werke sind dabei nicht nur in klassischen Galerien, sondern etwa auch in Kaufhäusern zu sehen – hier wächst ein Stadtteil dank des Katalysators Kunst zusammen.

So wie sich das Image und das Erscheinungsbild der Georg-Schumann-Straße wandele, in der sich zunehmend kleine Cafés und multikulturelle Restaurants ansiedeln, so geschehe das auch mit dem Kulturgeschehen im Viertel, berichten sowohl Kerstin Herrlich als auch Michael Plättner. Was da noch kommt in den nächsten Jahren, steht in den Sternen. Klar ist jedoch, dass Gohlis selbst im Kommen ist – als Wohn- wie auch als Kunst- und Kulturraum.

Von Christian Neffe