Leipzig

Mimì und Rodolfo, die Liebe ist groß, und sie endet tragisch. Mit dem Tod auf der Bühne und meist mit Tränen im Publikum. Giacomo Puccinis „La Bohème“ berührt immer noch, auch 125 Jahre nach der Uraufführung. Liebe ist zeitlos, könnte man sagen. Aber es geht eben nicht nur um eine innige Beziehung, es geht um ein Milieu, um Freiheit und Bedingungslosigkeit, letztlich um die Liebe zum Leben.

Wenn „La Bohème“ nun, die Premiere findet am Freitag im großen Saal des Schauspiel Leipzig statt, auf dem Spielplan des Theaters auftaucht, dann geht es nicht darum, den Opernhäusern Konkurrenz zu machen. Es geht um eine Neubearbeitung. Haus-Regisseurin Anna-Sophie Mahler schließt den Stoff, der ursprünglich auf den Roman „Scènes de la vie de bohème“ von Henri Murger zurückgeht, mit der Gegenwart kurz. Mit Menschen mitten aus Leipzig, aber vom Rande der Gesellschaft, und ihren vom Gedanken der Freiheit getragenen Lebensentwürfen.

Solche Personen und Gruppen hat sie zusammen mit Autorin Anne Jelena Schulte sehr ernsthaft gesucht für das Musiktheaterprojekt, das mit „Träume // Leipzig“ überschrieben ist. Und die Ausgangsfrage lautete: „Was könnte die Bohème heute sein?“, sagt Mahler. „Was so berührt an den Opern-Figuren ist, dass sie wirklich bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen. Dass sie leben wollen, ohne sich abzusichern. Doch in dem Moment, wenn Mimì erkrankt, wird ihre Lebensart brüchig.“

Zelte und Feuerstelle: Freiheitssuche außerhalb der Gesellschaft.

Mahler und Schulte haben ihre Recherchen auf der Eisenbahnstraße begonnen und Künstlergemeinschaften besucht. Sie erhielten Hinweise, folgten Spuren und landeten irgendwann vor rund eineinhalb Jahren auf einer großen Brache hinter dem Hauptbahnhof. Heute rollen hier die Baufahrzeuge. Das Leben außerhalb der Gesellschaft, das für kurze Zeit einen Ort gefunden hatte, ist hier längst wieder Geschichte.

„Wir sind auf ein großes Zeltlager mit einer Feuerstelle gestoßen“, erinnert sich Mahler. „Wir erzählten von unserem Projekt, von unserer Suche nach Menschen, die am Existenzminimum, aber für ihre Ideale leben.“

Der Stoff für die „Bohème“ am Schauspiel stammt in großen Teilen von dieser Feuerstelle, von den Menschen, die die beiden Theatermacherinnen in ihren Kreis aufnahmen, von Franzl, der als Hüter des Feuers galt, als akzeptierte Autorität. Mahler spricht von einem Ort mit „klaren Prinzipien und eigenen Regeln. Es ging darum, eine Utopie im Rahmen des Möglichen zu leben.“

In ihrem Stück folgen Mahler und Schulte der Dramaturgie der Oper, nehmen sie als Grundgerüst für den eigenen Text. So verweben sie Recherche und Oper. „Welche Abgründe, Verzweiflungen oder Sehnsüchte transportiert werden, das ist auch Funktion der Musik“, sagt Mahler. Puccinis Kompositionen tauchen fragmentarisch auf, bearbeitet für Cello und Klavier von Komponist Arno Waschk, der die musikalische Leitung des Abends übernimmt.

Sänger Hubert Wild ist wieder dabei. Er spielt die Mimì.

Hubert Wild, Grenzgänger zwischen Musik und Theater, schon mehrfach Gast am Schauspiel, zuletzt in „Die Rättin“ zu sehen, spielt die Mimì. Ansonsten lassen sich Paulina Bittner, Julius Forster, Alina-Katharin Heipe, Patrick Isermeyer und Katharina Schmidt auf Opern-Rollen ein. Spiel und Gesang, das seien bei den Proben lange zwei Baustellen, sagt Mahler. Weil die Gesangsparts zunächst die schauspielerischen Impulse brechen. „Für manche war das Neuland, aber ich bin einem wunderbar offenen und neugierigen Ensemble begegnet“, sagt Mahler.

Mahler bringt immer wieder dokumentarische Formen und Musiktheater zusammen. Dabei stellt sie sich mit dem Team der Frage, ob das richtige Bild zurückgegeben wird. Sie will Geschichten der Menschen, die sie befragt, nicht ausnutzen für die Kunst. Die Textfassung hätte sie gern den Gesprächspartnern vom Feuer gezeigt. Aber der Ort existiert nicht mehr, seine Bewohner haben sich zerstreut. Franzl, der Hüter des Feuers, sei vor Ort gestorben. „Die Umstände sind nicht geklärt“, sagt Mahler. Offensichtlich habe er die Räumung nicht überlebt. Das Thema der Bohème und radikaler Freiheitswille haben die Theatermacher drastisch eingeholt. Mahler: „So wie er von diesem Ort und von Freiheit sprach, ist das vielleicht die logische Konsequenz.“

„La Bohème – Träume // Leipzig“, Premiere, Schauspiel Leipzig, morgen, 19.30 Uhr, Karten: 0341 1268168; www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß