Lachen im Wald – Satirefestival endet mit einer Feier des Humors

Leipzig

„Das hier ist Gehirnjogging“, erklärt HG Butzko, bevor es zur Zugabe geht. Ja, da läuft was in den Zuschauerköpfen, wenn der aus Berlin angereiste Kabarettist in „echt jetzt“ auf trügerische Sicherheitsgefühle zu sprechen kommt (in der Familie passieren mehr Verbrechen als nachts im dunklen Wald), Rassismus zuzuordnende Stereotype offenlegt und Empathie als ein Opfer der Digitalisierung benennt.

Butzko nimmt deren Sprache aufs Korn („Cloud – das war mal eine Aufforderung an mehrere zum Diebstahl“) wie auch die Mechanismen dahinter, wenn er ehemalige Führungsköpfe von Apple, Google, Facebook zitiert oder Unfallstatistiken als Folgen digitaler mobil-Machung.

Viele Formen

„Die Älteren werden sich erinnern“, spielt er gern auf die Altersstruktur im gut gefüllten Saal des Central Kabaretts an. Die ist bei einem Humor- und Satirefestival wie der Lachmesse in den acht Tagen von Sonntag bis Sonntag so gemischt wie das Angebot: musikalisch geprägte Abende, improvisierte Texte, inszenierte Clownerie, Bühnenwettbewerbe, Lesung ...

Die Kunst der Komödie kennt viele Formen und entscheidend bleibt, wie sie gefüllt werden: ob überzeugend oder nicht. Während Ensembles wie die Dresdner Herkuleskeule Programme entwickeln müssen, mit denen sie über längere Zeit Bewohner und Touristen einer Stadt ins Haus locken, konzentrieren sich Solisten mit für Tourneen konzipierten Auftritten oft auf ihr Sendungsbewusstsein. Sie nehmen sich die Freiheit, auf ein Publikum zu zielen, das sie nicht regelmäßig treffen, sondern höchstens ein Mal im Jahr unterhalten. So wie HG Butzko mit einem, wie er es selbst nennt, „Thekengespräch“ vor Leuten. Was nicht weniger schwer ist.

Europa mag nicht mehr

„Kabarett – schön und gut,“ kokettiert Butzko, „aber ein Witz muss auch mal sein“. Sein weitgesteckter Rahmen klammert „die Stimmung im Land“ und wie sie sich verändert hat seit 1997, dem Jahr seines ersten Programms. Für sowas ist Angela Merkel immer gut. Sie anhand ihrer berühmten Sätze zu Europa, Maut und Flüchtlingen vorzuführen, bedeutet, mit Polarisierungen durchs Ziel zu gehen, die eigentlich der Anlauf für Pointen sind.

Luise Kinseher macht es anders, obwohl auch sie für „Mamma Mia Bavaria“, am Freitag im ausverkauften Academixer-Keller, die Themen von der Straße sammelt: Klima, Heimat, Digitalisierung, Flüchtlinge. Und Europa – aber als mythologische Figur. Die kennt die Patronin Bayerns vom Stammtisch mit Germania, Marianne und Lady Liberty. Wobei Germania „mit Deutschland nichts mehr zu tun haben“ will und Europa erstens keine Lust hat, zweitens nicht kommen kann, „seit die Balkan-Route dicht“ ist. Und Lady Liberty ist depressiv.

Doppelter Boden, dickes Brett

Die Kabarettistin lässt ihre Mama Bavaria stets als Wirtin reinkarnieren, was das Warmwerden erleichtert, denn Wirtshäuser kennt jeder, und die Wirtin kennt sie alle: den Söder, den Horst, die Menschen. Bis 2018 hat Kinseher beim Derblecken am Nockherberg Politikern den Spiegel vorgehalten. Aber damit aufgehört: „Es hat ja nichts genützt“.

Kann Komik etwas nützen? Die Menschheit pubertiert gerade, sagt Kinseher, und die Welt „ist so konfus, da kann ich euch doch nicht im Stich lassen“. Manchmal reicht es schon, eine gemeinsame Sprache aufzufrischen für das Verhandeln mit der Realität, für eine Verhandlung, bei der Komödianten die besseren Argumente haben: den lachenden Verstand. Kinseher zieht doppelte Böden ein, die durchaus dicke Bretter sind. Der Flächenfraß in Bayern, sagt sie, „wird über Banken eingeschleppt, nistet in Schmiergeld und wird über Bauherren übertragen“.

Das Lachen der anderen

Wenn Zuschauer sich wiederfinden in Zuständen, die sie kennen, aber kaum glauben können, verschafft das Bestätigung auch im Lachen der anderen. Ein Live-Effekt. Interessant macht die Künstler auf der Bühne, wenn sie interessiert sind. Was aus dieser komödiantischen Form wird, hängt nicht zuerst davon ab, wie Kabarett mit der Zeit geht, sondern wie es mit ihr umgeht. In Unterhaltung steckt ja die Haltung schon drin. Und das Lachen im Wald ist ein Anfang. Immer wieder.

Lachmesse-Chef zieht positive Bilanz Etliche Veranstaltungen waren ausverkauft, viele gut besucht. Mit positiver Bilanz ist gestern Abend die 29. Leipziger Lachmesse zu Ende gegangen. Für volle Häuser sorgten unter anderem Luise Kinseher, Christoph Sieber, Miss Allie, Der Tod, Simon & Jan, Reiner Kröhnert und die Magdeburger Zwickmühle, sagte Lachmesse-Chef Frank Berger. Begonnen hat das Internationale Humor- und Satirefestival am 20. Oktober mit Standing Ovations für die Schweizer Clown-Komödiantin Gardi Hutter. Mit der Schweiz gab es zum ersten Mal ein Gastland. Der Österreicher Christoph Fritz (25) konnte den 7. „Kupferpfennig“-Wettstreit für sich entscheiden und bekommt 2020 einen Solo-Abend. 30. Leipziger Lachmesse: 18. bis 25. Oktober 2020; Infos: www.lachmesse.de Online-Special mit Texten und Interviews: www.lvz.de/lachmesse

Von Janina Fleischer