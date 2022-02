Lachen, staunen und entdecken: 5 Tipps für das Wochenende in Leipzig

Leipzig

Der Veranstaltungskalender in Leipzig füllt und füllt sich weiter. So steht dieses Wochenende unter anderem die Wiedereröffnung der Funzel auf dem Plan. Im Werk 2 spielt das Jugendjazzorchester Sachsen auf und die Cinémathèque lädt dazu ein, in die Lebenswelten der indigenen Bevölkerung Nordamerikas einzutauchen. Und für alle, die lieber daheim bleiben wollen, gibt es natürlich auch eine Empfehlung.

Für Kulturhungrige: Nachwuchs-Jazz im Werk 2

Schon seit 1993 vereint das Jugendjazzorchester Sachsen talentierte Jung-Jazzer aus dem Freistaat zu einer Big Band. Das Repertoire erstreckt sich von traditionellem Swing über funkige Beats bis hin zu modernen Grooves – Kopfnicken und Fußwippen sind garantiert.

Am Samstag ab 20 Uhr schauen die 20 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker im Werk 2 vorbei – und das in Begleitung von gleich zwei Musikprofis. Sie alle wollen neben der musikalischen Unterhaltung auch das politische Spannungsfeld der Jazz-Musik ausloten – und in den Kontext aktueller gesellschaftlicher Debatten über Rassismus, Sexismus, Homophobie und Transphobie stellen. Als Gäste mit dabei: der syrische Musiker, Komponist und Pädagoge Basel Alkatrib mit seiner Oud-Laute und der freischaffende Leipziger Musiker Johannes Moritz.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr in Halle A von Werk 2 (Kochstraße 132). Karten gibt es im Vorkauf für 12,10 Euro, ermäßigt 9,90 Euro, unter www.werk-2.de.

Das Jugendjazzorchester tritt regelmäßig im Werk 2 auf – hier im Jahr 2018. Quelle: André Kempner

Für Familien: Experimente mit Papier

Hier entstehen kleine Kunstwerke: Kinder ab der 3. Klasse, Jugendliche und Erwachsene können am Sonntag von 11 bis 12.30 Uhr im Museumskabinett des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek (Deutscher Platz 1) mit Farben und Formen experimentieren und spielen. Anhand etlicher Papierschätze aus der Museumssammlung erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, wie Buntpapiere, zum Beispiel Kleister- und Spachtelpapiere, hergestellt werden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Die Deutsche Nationalbibliothek am Deutschen Platz in Leipzig. Quelle: André Kempner

Für Sparfüchse: Indigenes Kurzfilmprogramm in der Nato

Ein besonderes Schmankerl für Film-Fans bereitet dieses Wochenende die Cinémathèque in der Nato zu: Dort läuft am Sonntag eine Auswahl von Kurzfilmen kanadischer Filmemacherinnen und -macher, die indigene Perspektiven und Realitäten vermitteln. Die zehn Streifen kommen auf eine Gesamtlänge von 94 Minuten und erzählen unter anderem von der Elternschaft eines gleichgeschlechtlichen Paares, von jungen Tatöwierern, die alte Praktiken weiterführen, von „Cree Culture“ und jüdischen Großmüttern, vom Verorten der eigenen Identität, von Bräuchen und Verantwortung – und von den 52 Inuktitut-Ausdrücken für Schnee. Das Projekt ist Teil von Kanadas Kulturprogramm als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2021.

Einlass ist um 18.15 Uhr, Beginn um 19 Uhr in der Nato (Karl-Liebknecht-Straße 46). Karten zum Preis von 7 Euro, ermäßigt 5,50 Euro, können unter www.cinematheque-leipzig.de reserviert werden.

„Many Bloodlines“ – einer von zehn kanadischen Kurzfilmen, die am Sonntag in der Nato laufen. Quelle: Theola Ross

Für Neugierige: Die Funzel startet wieder durch

Die nächste Kleinkunstbühne erklärt den Krisenmodus für beendet: Das Kabarett Funzel kehrt nach langer Pandemie-Pause zurück. Ab Freitag befeuert es das Publikum mit „Vorsicht – Lachsalven“. Bernd Herold, Sabine Kühne-Londa, Katherina Brey und Helge Nitzschke geloben das Zwerchfell des Publikums einer sportlichen Übung zu unterziehen. Bei ihrem Best-of aus drei Programmen wechseln sie zwischen politischer Zuspitzung und Nonsens. Die Regierenden bekommen ebenso eins drüber gebraten wie der Geschlechterkampf und aktuell diskutierte Zeitgeist-Erscheinungen.

Am Freitag startet die Funzel um 20 Uhr, am Samstag legt sie ab 15 Uhr und ab 20 Uhr nach, ehe um 22.30 Uhr das „Nachtbonbon“ als Extra in der Funzel-Kneipe beginnt. Karten für die Vorstellungen in der Strohsack-Passage gibt es unter der Nummer 0341 9603232.

Sind bereit fürs Publikum: Die Funzel-Spielerinnen Sabine Kühne-Londa (links) und Katherina Brey. Quelle: Funzel

Für die Couch: Zurück in die Swinging Sixties

Ein moderner Serienklassiker, bisher ausgezeichnet mit 20 Emmys, geht in die Verlängerung: Am Freitag startet die vierte Staffel von „The Marvelous Mrs. Maisel“. Im Mittelpunkt steht die junge Mutter Midge Maisel (Rachel Brosnahan), die zu Beginn von ihrem Ehemann verlassen wird, sich aber nicht den gesellschaftlichen Konventionen der 60er-Jahre und ihrer jüdischen Familie unterwirft. Anstatt sich als Hausfrau still und leise zu Hause zu verkriechen, will sie es auf der Bühne als Stand-up-Komikerin versuchen – und feiert nach einigen Startschwierigkeiten beachtliche Erfolge.

Verantwortlich zeichnet die „Gilmore Girls“-Schöpferin Amy-Sherman Palladino – und so gibt es neben sympathischen, starken Hauptfiguren auch pfeilschnelle Dialoge, unzählige Referenzen und bissigen Humor der Extraklasse zu erleben. Nicht zu vergessen die visuell höchst charmante Kulisse der Swinging Sixties!

Die vierte Staffel von „The Marvelous Mrs. Maisel“ (bislang 26 Folgen à eine Stunde) startet am 18. Februar bei Amazon Prime Video.