Auch wenn die Zukunft unberechenbar erscheint, ist auf die großen Festivals (wieder) Verlass. Nach Abschluss der Jazztage nimmt der Leipziger Festival-Herbst ab Sonntag mit der Lachmesse Fahrt auf. Auf das Internationale Humor- und Satirefestival (17. bis 24. Oktober) folgen der Literarische Herbst und DOK Leipzig (beide 25. bis 31. Oktober), euro-scene (2. bis 7. November) und Französische Filmtage (17. bis 24. November).

Außerdem beginnt das Theater-Festival Off Europa am 18. Oktober in Leipzig und ist eine Woche lang auch in Dresden, Chemnitz und via Zoom live aus Athen zu erleben. Die XXXI. Chopin-Tage der Neuen Leipziger Chopin-Gesellschaft widmen sich vom 21. bis 24. Oktober 2021 der Kulturmetropole Paris, bei den Mendelssohn-Festtagen vom 31. Oktober bis 9. November sind unter anderem Martina Gedeck, Igor Levit und Rolando Villazón zu Gast.

Lachmesse mit Preisen, Prominenten und Publikumsjury

Bei der 31. Leipziger Lachmesse sind ab Sonntag 130 Künstlerinnen und Künstler in gut 70 Veranstaltungen auf 11 Bühnen zu Gast. Zu den Höhepunkten zählen neben der „Löwenzahn“-Verleihung (Sonntag) der Auftritt von Gerhard Polt und den Well-Brüdern (22.10), die Lachmesse-Gala (23.10.) und die „Jürgen-Hart-Satire-Matinee (24.10). Der „Löwenzahn“ geht an Lisa Eckhart für ihr Programm „Die Vorteile des Lasters“. Der Publikumspreis „Kupferpfennig“ wird am 20. Oktober vergeben – Lea Hieronymus, Fee Brembeck und Jakob Schwerdtfeger konkurrieren. Auf dem weiten Feld von Humor und Satire finden sich Tim Fischer, Christian Ehring, Maren Kroymann & Band, Der Tod, Zärtlichkeiten mit Freunden ...

Info: Karten gibt es in den Veranstaltungsstätten, in der ­Ticketgalerie (LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19); Barthels Hof (Hainstr. 1), auf www.ticketgalerie.de. Das komplette Programm steht auf lachmesse.de.

Literarischer Herbst mit überraschenden Konstellationen

Angelika Klüssendorf, Helga Schubert, Bov Bjerg, Karl-Heinz Ott, Ferdinand Schmalz, Rosa von Praunheim ... Beim Literarischen Herbst geraten bekannte Namen in ein überraschende Konstellationen. Traditionell ist einen Tag nach ihrer Rede in der Frankfurter Paulskirche die Friedenspreisträgerin in Leipzig: Tsitsi Dangarembga diesmal nur im Live-Stream. Ebenfalls am 25. Oktober liest PeterLicht aus seinem Roman „Ja okay, aber“ und macht Musik. Moderiert wird der Abend im UT Connewitz von Donis. Es gibt wieder die Reihen „Beste erste Bücher“ und „Lyrikhotel“ und den Krimiabend „Kriminaldauerdienst: Babylon City“, diesmal mit Pieke Biermann und Johannes Groschupf in der LVZ-Kuppel.

Info: Das komplette Programm, Informationen und Karten gibt es auf literarischer-herbst.com, für den Krimiabend in der LVZ-Kuppel auch bei der Ticketgalerie in Leipzig im LVZ-Foyer (Petersteinweg 19) oder im Barthels Hof (Hainstr. 1) und www.ticketgalerie.de

Dokwoche wieder mit Filmschaffenden live vor Ort

Bei der 64. Ausgabe von DOK Leipzig sind vom 25. bis 31. Oktober 162 Filme aus 51 Ländern zu sehen. Sie laufen in acht Spielstätten: Cinestar, Passage, Regina, Schaubühne Lindenfels, Schauburg, naTo, Polnisches Institut – und in der Osthalle des Hauptbahnhofs. Es sind auch wieder Filmschaffende live vor Ort. Im Rennen um den Internationalen Wettbewerb für lange Dokumentar- und Animationsfilme stehen 14 Arbeiten, von denen 12 ihre Welt- oder internationale Premiere feiern. Ein Teil wird ab 1. November online gestreamt. Eröffnet wird das Festival am 25. Oktober mit dem Film „Der Rhein fließt ins Mittelmeer“ von Offer Avnon – 20.30 Uhr kostenfrei im Hauptbahnhof zu sehen.

Info: Alle Filme, Informationen und Termine stehen auf dok-leipzig.de

Die euro-scene zeigt sich rebellisch und relevant

„Tanz und Theater haben uns natürlich etwas zu sagen zur Pandemie, zu den Ursachen, den Folgen und den teilweise grotesken Prioritäten der Wirtschaft“, sagt Christian Watty zum ersten Programm unter seiner Leitung. Und tatsächlich halten die zwölf Inszenierungen der 31. euro-scene mit Künstlern von Portugal bis Russland den Finger an den Puls der Zeit. Zum Auftakt am 2. November mit „The Köln Concert“, Titel des 75er Solo-Abends von Keith Jarretts, dessen Musik der gleichnamigen Tanzinszenierung von Trajal Harrell als Soundtrack und Inspiration dient. Er bildet eine inhaltliche Klammer mit dem Festival-Abschluss am 7. November, wenn die israelische Choreografin Sharon Eyal mit tanzmainz „Soul Chain“ zeigt.

Info: Karten gibt es an der Festivalkasse im IntercityHotel, Tröndlinring 2, unter Telefon 0341 2171648; auf www.euro-scene.de

Französische Filmtage in den Passage Kinos und im Lindenfels

Über 30 Filme hält das diesjährige Festival ab 17. November bereit – inklusive des Cinéfete für die Schulen. Dazu sorgen 19 Premieren, teils weit vor dem deutschen Kinostart, in den acht Filmtagen für hochwertige Kinokost. Auch thematische Reihen und Retrospektiven gehören zum Programm. Nicht nur der Gewinner von Venedig ist dabei („Das Ereignis“, Thema Schwangerschaftsabbruch), sondern auch andere spektakuläre Produktionen. Etwa das Drama „Benedetta“ von Paul Verhoeven, der wenig zimperlich über eine lesbische Nonne in der Toskana im 17. Jahrhundert erzählt. Oder Jacques Audiards tiefe Verbeugung vor der Nouvelle vague mit „Wo in Paris die Sonne untergeht“ (Les Olympiades) über junge Leute in der Stadt der Liebe.

Info: Programm und Informationen: franzoesische-filmtage.de und bei den Passage Kinos

