Leipzig

Wer es kennt, kennt es als Verlangen, Bedürfnis, als Schmacht. Raucher wissen, dass sie nicht mehr Herren ihrer Sinne sind, wenn die Zigaretten ausgehen. Oder wenn verboten ist, was zum sozialen Ritual gehörte: in guter Gesellschaft eine Zigarette zu rauchen. Wie es sich anfühlt, nicht nur ausgegrenzt, sondern auch ausgesperrt zu sein, darum geht es in der Komödie „Der letzte Raucher“, einem Solo, mit dem der Berliner Schauspieler Johannes Hallervorden am Montag bei der Lachmesse zu Gast war – seine Leipzig-Premiere.

Dass Gastspiele wie diese Inszenierung von Irene Christ dem Theater näherstehen als dem Kabarett, ist Programm beim Internationalen Humor- und Satirefestival, das noch bis Sonntag die unterschiedlichsten Genres zusammenbringt.

Seit 2018 steht Johannes Hallervorden im Haus seines Vaters, dem Berliner Schlosspark Theater, als letzter Raucher auf der Bühne. Als das Stück von Mark Kuntz und Kai-Uwe Holsten im November 2008 in Hamburg uraufgeführt wurde, war das Nichtraucherschutzgesetz noch ganz frisch. Deshalb bleiben die Richtigmacher und Gesundheitswächter von heute verschont.

„Bist Du weiches Ei, bleibst Du Balkon“

Der letzte Raucher ist zu einer Party seines einst guten Freundes Dirk eingeladen. Der ist seit sechs Wochen Nichtraucher, hat plötzlich Sportsachen im Flur liegen und mehr Wasser auf dem Tisch stehen als Wein. Da muss der Gast zum Rauchen auf den Balkon, wo er sich versehentlich aussperrt, vergessen wird und den Rest der Nacht verbringt. Ohne Handy, mit anderthalb Schachteln, Fischbüchse als Aschenbecher, einer Kiste Wein im Fußraum und Gedanken im Kopf über eine Gesellschaft im Regelwahn und Nichtraucher im Aufpassermodus.

In kurzen Szenen werden die Zigaretten immer weniger, beginnt er immer mehr zu frieren und wird immer betrunkener, was Hallervorden spielerisch allerdings nicht konsequent zu Ende führt. Das liegt auch daran, dass er in andere Rollen schlüpft. Ein Zigarettenautomat belehrt und verhört den Käufer: „Benötigen Sie wirklich schon wieder Tabakartikel!?“.

Er träumt sich ins rumänische Exil, wo Rauchen im Taxi noch erlaubt ist: „Bist Du weiches Ei, bleibst Du Balkon.“ Er erzählt von der Entwürdigung beim Heimlichrauchen auf Elternbesuch, erfindet eine Raucherhotline à la Telefonsex: „Ohne Filter kostet extra!“. Und beklagt die gesundheitsschädigende Wirkung von Beziehungsgesprächen: „Der Mythos von der ,Zigarette danach’ unterschlägt die unzähligen Zigaretten davor.“

Nach 100 Minuten (mit Raucherpause) endet eine Komödie, die sich nehmen lässt wie eine Zigarette: anzünden, anrauchen, ausatmen.

Info: Am 13. Januar, 20 Uhr, ist Johannes Hallervorden mit „Der letzter Raucher“ wieder im Academixer-Keller zu erleben; Telefon 0341 21787878

Von Janina Fleischer