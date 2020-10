Leipzig

Man könnte es sich mit Matthias Deutschmann einfach machen: Für die Corona-Demo Ende August in Berlin, die auf den Reichstagtreppen endete, bringt er viel Differenzierungswillen und Verständnis auf, Reichskriegsflaggen will er dort kaum gesehen haben. Fridays For Future und Black Lives Matter findet er zwar prinzipiell ok, sieht jedoch methodische Mängel. Gendern in der deutschen Sprache findet er fragwürdig. Stempel drauf, Schublade zu, fertig.

Diese Zwischentöne ...

Es gibt am Donnerstag im Academixer-Keller diese Zwischentöne in Deutschmanns neuem Programm „Notwehr für alle“, die ein wenig unangenehm nach „altem weißen Mann“ riechen. Aber würde man ihn darauf reduzieren, wäre man genau die „Kabarettpolizei“ über die er immer wieder frotzelt. Außerdem geht Deutschmann die meiste Zeit deutlich tief- und schöngeistiger zu Werke. Anstelle seines Cellos begleitet ihn aktuell Improvisationspianist Helmut Lörscher und streut allerlei Klassisches und Jazziges zwischen die am Stichwortzettel entlang improvisierten Gedankenströme. Die sind Deutschmann wichtiger als billige Gags, „es ist kompliziert“ ist einer seiner Stammsätze. Ein sauber strukturiertes Nummernprogramm, das brav den aktuellen Themenkanon mit zuverlässig getakteter Lacher-Dichte bedient, darf man nicht erwarten. Genau da wird er schnell selbst zur Kabarettpolizei.

Einfach will er es weder sich noch seinem Gegenüber machen. Immer wieder führt er das Publikum vor, wenn es vorschnell über einen platten Witz lacht, der bei Deutschmann selten schon die ganze Pointe ist. Das Publikum lauscht merklich auf Reizworte wie Klopapier, Berliner Flughafen und SPD, bekommt jedoch Tucholsky, Brecht und Willy Brandt.

Philosophie und Geschichte

Kabarett mit Matthias Deutschmann ist immer auch Philosophie und Geschichte, der Intellektuelle im „Existenzialisten-Schwarz“, wie er es selbst nennt, wird selten cholerisch oder schenkelklopfend. Bissig und provozierend soll es aber bitte unbedingt sein. In diesem Sinne lobt er spitzzüngige Kollegen wie Lisa Eckardt ebenso wie aktuelle migrantisch geprägte Comedy.

Lose rote Fäden seines Programms sind Corona – momentan leider hinzunehmen aber für das RKI hat er nur Spott übrig – und eben der Zustand der Satire. Ein neues Standbein würde er sich nach 40 Bühnenjahren gern aufbauen, phantasiert er: Mephisto Consulting, verantwortlich für „Satire-Gutachten und Propagandaförderung“. Hat er früher zu Sponti-Zeiten die Polizei auf Demos lieber durch Fangfragen als durch Steinwürfe provoziert, würde er heute gern mal wieder einen Skandal erzeugen. Aber weder tut man dies dadurch, dass man „zum Bimbo noch Neger sagt“, wie er provoziert, noch damit, dass man als „Weltanschaulicher Wachschutz“ jede nicht ins Offene gehende Meinung als faschistisch stigmatisiert, als gelte „Wer als erster ,Nazi’ ruft, hat gewonnen!“ Da lobt er lieber zu Tode, „Antifaschistische Sensibilisierung“ heißt bei ihm, was Tucholsky mit „Küsst die Faschisten“ besang.

„Ein Rest von Unklarheit muss bleiben“

Wie Deutschmann am Ende tickt, lässt er dennoch im Dunkeln, „ein Rest von Unklarheit muss bleiben, um Bewunderung zu erzeugen“, heißt das bei ihm. Reichsbürger bekommen ihr Fett weg, aber in der AfD-Kritik schlingert er, führt die Gedanken kaum konsequent zu Ende. Auf seine Grünen lässt er so wenig kommen, wie er von der SPD übrig lässt. Trump und Erdogan machen ihm Sorgen, bei Putin schwingt ein Rest Bewunderung mit. Am Ende geht es genau auch darum, dass nicht jeder Gedanke in Deutschmanns langem aphoristischen Selbstgespräch zu Ende geführt, aber dennoch ausgesprochen wird. Denn so funktioniert für ihn auch Demokratie: „Wir brauchen das Gespräch.“

Von Karsten Kriesel