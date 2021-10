Leipzig

Ein Lied kann eine Krücke sein. Beim Kupferpfennig-Wettstreit am Mittwochabend im Academixer-Keller hat Musik die Abstimmung entschieden. Am Ende gehen Ur-Krostitzer-Pokal und 100 000 Cent an Jakob Schwerdtfeger aus Hannover vor Fee Brembeck, die in Leipzig studiert, und Lea Hieronymus aus Mainz. Denn sie alle können auch singen und machen daraus zum Teil richtig gute Nummern.

Bei dieser Ausgabe des Lachmesse-Nachwuchswettbewerbs konkurrieren „Protagonierende“, wie Moderator Christoph Walther sagt, die ihre Websites bereits voll haben mit Werk. Die ausgebildete Musicaldarstellerin Lea Hieronymus tanzt, rappt und singt. Poetry-Slammerin Fee Brembeck hat gerade das feministische Buch „Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann! Warum wir auf Mansplaining keinen Bock mehr haben“ veröffentlicht und wird Opernsängerin. Kunsthistoriker Jakob Schwerdtfeger betreibt als Stand-Up-Comedian, Slam-Poet und Freestyle-Rapper den Podcast „Künstlerisch wertvoll“.

Schwerdtfeger zieht Kunstwelt durch den Kakao

Und alle erzählen Geschichten, die ihnen so passieren. Das wohlwollende und bestens aufgelegte Publikum gibt jedem eine Chance beziehungsweise zwei, denn diesmal wird nicht in der Pause abgestimmt, sondern erst am Schluss. Eine gute Neuerung, denn oft hat sich das Blatt im zweiten Teil gewendet. So wie diesmal Fee Brembeck erst am Schluss überzeugt mit einer Arie, die sie bewegungslos und sehr gekonntfalsch vor dem Mikrofonständer singt – wechselnd mit Turneinlagen von Purzelbaum bis Liegestütz, während derer sie in astrein schmetternden Sopran fällt.

Jakob Schwerdtfeger könnte sein improvisierter Battle-Rap den Sieg gebracht haben, der kurz für Aufruhr sorgte. Als nämlich das Publikum dafür Begriffe auf die Bühne rufen durfte und nach „Hannover“, „Corona“, „Helikopter“ der Vorschlag „Thomanerchor“ fiel, wusste Schwerdtfeger nicht, was das ist. Dafür hatte er im ersten Teil Kunstrezeption im Allgemeinen und Michael Fischer-Art im Besonderen durch den Kakao gezogen mit der Pointe, eine Ausstellungseröffnung sei „das Wasserloch in der Serengeti der Kunstwelt“.

Blöd sind immer die anderen

Im Wesentlichen plaudern die drei aus dem Alltag, füllen Sätze mit „krass“ auf, lachen über sich selbst und bestätigen mit „genau“. Sie bedienen Vorurteile, indem sie Mitmenschen vorführen, deren Verhalten angesagte Vorurteile illustriert: vom Achtsamkeits-Kult bis zu veganer Ernährung. Irgendwie blöd sind immer die anderen, was den Grad der Selbstreflexion auf Social-Media-Plattformen spiegelt. Für diese Art Show gibt es erfolgreiche Vorbilder im Comedygeschäft. Das macht sie nicht besser, denn was die Kunst vom Privaten unterscheidet, ist nicht das Thema, sondern der kreative Umgang damit.

Für diese Qualität sorgen Gastgeberin Anke Geißler und Moderator Christoph Walther (Zärtlichkeiten mit Freunden). Walther führt so liebevoll wie formvollendet durch die Biographien des Kandidaten und der Kandidatinnen („das sind die Frauen“) und auch durch das Procedere der Kupferpfennig-Abstimmung in aus je drei Socken gebauten Klingelbeuteln.

Geißler nimmt langsam Abschied von ihrer Merkel-Parodie, in der die künftige Ex-Bundeskanzlerin hier (und am Sonntag in der Lachmesse-Matinee) „unsere Heimat“ erklärt und dem Volk dankt: „Bleiben Sie mir bitte in guter Erinnerung.“ Nach einem unterhaltsamen Abend geloben die Zuschauer im gut gefüllten Saal, beim „Kupferpfennig“ am 19. Oktober 2022 dabeizusein.

Lachmesse-Gastspiele am Donnerstag und am Freitag Donnerstag: *Matthias Egersdörfer: „Nachrichten aus dem Hinterhaus“, Kabarett (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Academixer *Martin Fromme: „Glückliches Händchen“, Comedy; 20 Uhr, Pfeffermühle *Tutty Tran: „Augen zu und durch“, Comedy; 20 Uhr, Funzel *Sebastian Krämer & Marco Tschirpke: „Ich ’n Lied – Du’n Lied – Level 2“, Lied/Kabarett; 19.30 Uhr, Central Kabarett *Niels Heinrich: Deutschland einig Katerland“, Kabarett; 20 Uhr, Central Kabarett (Blauer Salon) * Slam vs. Kabarett: Lachmesse-Spezial, Moderation: Jonas Greiner; 19.30 Uhr, Kupfersaal Freitag: *Chin Meyer & Robert Griess: „Das Leben ist kein Boni-Hof“, Kabarett-Clownerie (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Academixer *Matthias Machwerk: „Frauen sind schärfer als Mann glaubt“ (Best of), Kabarett & Comedy; 20 Uhr, Funzel *Andy Ost: „Best Ost“, Musik-Kabarett; 20 Uhr, SanftWut *MTS: „Lieder, Lacher, Limericks“, MusikKabarett; 20 Uhr, Moritzbastei (Ratstonne) *Gerhard Polt & die Well-Brüder ausm Biermoos: „Im Abgang nachtragend“, Kabarett; 19 Uhr, Schauspielhaus Info: Karten gibt es in den Veranstaltungsstätten, in der ­Ticketgalerie (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), auf www.ticketgalerie.de: Programm und Infos: lachmesse.de

Von Janina Fleischer