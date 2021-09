Leipzig

Er dürfte eine der unterhaltsamsten Zumutungen des Odenwalds sein: Am Donnerstag gab der aus der unterfränkischen Pampa stammende Kabarettist Philipp Weber im Academixer-Keller ein Gastspiel. „KI: Künstliche Idioten“ heißt sein aktuelles Programm; ein Titel der, das muss man mal sagen, furchtbar nach dem müden Witz eines müden Lehrers in Anbetracht einer müden Schulklasse klingt. Aber wie es manchmal so ist: Vorsicht mit voreiligen Schlüssen.

Denn von Müdigkeit ist Weber auf der Bühne weit entfernt. Im Gegenteil: Geradezu hyperaktiv hastet vom einen Ende zum anderen – wie ein hungriger Tiger im zu kleinen Käfig. Und selbst wenn er zwischendrin mal kurz auf einem Stuhl wie zum Verschnaufen platznimmt, wirkt das wie auf dem Sprung – gern auch zu mal grellen Assoziationen und abstrusen Abschweifungen. Und doch immer klar fokussiert, die Pointen gekonnt beim Genick packend.

Herrlich schwarzhumorig

Für „KI: Künstliche Idioten“ bildet wenig überraschend die Künstliche Intelligenz den roten Pfaden durchs Programm, in dem Weber sich dann etwa dem doch recht menschlichen Denken und Verhalten von Transhumanisten widmet oder sich statt in ethische, vorrangig in rechnerisch pragmatische (und darin herrlich schwarzhumorige) Spekulationen über Ethik-Algorithmen für Autos ergeht.

Irgendwann schlägt er dann einen kühnen mit viel Wissenswertem angereicherten Bogen zum Kryptorchismus. Was die Lageanomalie des Hodens mit der KI zu tun hat (wie gesagt: grelle Assoziationen, wüste Abschweifungen), erhellt Weber mit einem Blick auf zivilisatorisch-technische Errungenschaften wie den „VR-Genital-Köcher“ (auch als „Virtual Reality Masturbator Gerät“ bekannt). Bei Amazon etwa lassen sich die Dinger erwerben: „Und wenn ihr jetzt immer noch nicht an euren Mitmenschen verzweifelt – lest die Kundenbewertung!“, empfiehlt Weber seinem Publikum.

Glauben und Wissen

Das amüsiert sich köstlich. Zu recht. Aber vielleicht ist dabei das eigentlich Interessante sogar, wie Weber es gelingt, ganz nebenher das didaktische Besteck zu gebrauchen. Dass der Mann sein Staatsexamen in Biologie und Chemie machte und kurz als Lehrer arbeitete, erwähnt er ohne falsche Scheu. Und dass er zudem noch ein wenig aussieht wie der progressiv idealistische Pauker mit Langhaarmatte, mag das seinige dazu beitragen, wie gut hier simple, gleichwohl kluge Merksätze à la „Wissen können, heißt noch lange nicht wissen wollen“ über die Rampe kommen.

Vor allem für dieses Wissen-wollen, dieses überhaupt nicht künstliche, sondern ganz natürliche, menschliche Bedürfnis, legt sich Weber ins Zeug. Wissend, wie dieses Bedürfnis ausgehöhlt wird. Mit KI muss das nicht zwangsläufig zu tun haben: „Denn was braucht es ein Hochschulstudium, wenn mein Homöopath eine Webseite hat“, resümiert Weber, und man begreift: Was ihn in diesem Programm umtreibt, ihn wie gehetzt über die Bühne tigern lässt, ist weniger die Dummheit als solche, als vielmehr die gegenwärtige gesellschaftliche Dynamik, angesichts derer wir uns oft so gespenstisch bereitwillig den Blick trüben lassen für den Unterschied zwischen Glauben und Wissen, Fakes und Fakten, Wunsch und Wirklichkeit. Weber hilft dabei, wieder ein wenig klarer zu blicken. Die im Mixer-Keller versammelte „kleine Gemeinde aufrechter Kabarettbesucher“ applaudiert dem nach zwei Stunden hellwach und begeistert.

Von Steffen Georgi