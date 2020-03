Wohlige Feinheit: Lang Lang spielt in der Leipziger Thomaskirche Bach

Leipzig

Pianist Lang Lang war in der Stadt, und die Veranstaltung des Gewandhaus-Orchesters sorgte am Donnerstagabend für eine Schlange über den gesamten Thomaskirchhof. Seine Tournee großen Stils endet am 29. Mai in Montréal. Einige der exklusiven Stationen sind Teatro alla Scala, Carnegie Hall, Barbican Center, Concertgebouw, Casino-Kursaal Interlaken. Und die Thomaskirche Leipzig.

Der 37-jährige Lang Lang wurde nach der über einjährigen Zwangspause wegen Sehnenscheidenentzündung und dem vorsichtigen Comeback mit seinem Preziosen-Album „Piano Book“ nicht nur mit Ruhm-Rosinen beworfen.

Ritterschlag durch Experten

Das kann dem in allen Kanälen präsenten chinesischen Pianisten aber nichts anhaben. Er gratulierte Ende Februar dem von ihm bewunderten Christoph Eschenbach bei einem gemeinsamen Auftritt im Konzerthaus Berlin zum 80. Geburtstag und versichert sich zum Beginne seiner Tournee mit Bachs Goldberg-Variationen des Ritterschlags durch die zuständigen Experten.

Hinzu kommen Besuche an Originalschauplätzen der Biographie des Thomaskantors: Für eine Fernsehdokumentation trafen sich Bachfest-Intendant Michael Maul und Lang Lang in Leipzig und Arnstadt, wo Johann Sebastian Bach seine erste Organistenstelle angetreten hatte.

Dort präludierte Lang Lang auf der Bachorgel mit den im 18. Jahrhundert üblichen Wender-Registern. Er studierte das Spiel von Ton Koopman, Präsident des Bach-Archivs, und holte sich Rat bei dem Pianisten Andreas Staier.

Sehnsucht nach Spitzenleistungen

Das Konzert in der ausverkauften Thomaskirche ist ein für Leipzig bedeutsamer Abend, weil er alle konzeptionellen Bausteine der Dachmarke „Musikstadt Leipzig“ zum Vorglühen bringt.

Da ist zum einen Michael Mauls Wunsch nach qualitativ hochwertigen Konzerten beim Bachfest 2020, die über einen Zank die Aufführungspraxis betreffend erhaben sind. Inbegriffen ist die regionale Traditionspflege, selbst wenn Lang Lang Robert Schumanns Arabeske C-Dur nicht nur als Mitbringsel für Leipzig, sondern für alle Tournee-Etappen im Gepäck hat.

Zum Anderen gibt es die Sehnsucht nach musikalischen Spitzenleistungen: Lang Lang spielt auf dem vorderen Altar, und man feiert das Event, den Künstler, das Werk.

Zwischen Gould und Tharaud

Es ließe sich lange diskutieren, wo zwischen außergewöhnlich und großartig sich Lang Lang mit seiner Auslegung der Goldberg-Variationen BWV 988 positioniert. Die Interpretationskontraste dieser „Clavier-Übung bestehend in einer Aria mit verschiedenen Veränderungen“, welcher die Legende die Funktionalisierung zur genialen Einschlafmusik als Entstehungsanlass zuschreibt, sind enorm zwischen dem spröde bis nerdigen Glenn Gould und dem exakt-noblen Alexandre Tharaud.

Beglückend ist, dass der Klang des Flügels im Hauptschiff der Thomaskirche nicht zu weich wird und das Stimmengeflecht der Goldberg-Variationen transparent bleibt. Lang Langs Spiel ist perfekt, rund und eher homogen als dramatisch. Einmal im für ihn gültigen Mix der Aquarelltöne angekommen, illustriert er die vor seinen oft geschlossenen Augen während des Spiels ablaufenden Filme.

Pigmentierungen der Musik

Das ist der vorläufige Endpunkt der mechanischen Klavier-Evolution vom barocken Cembalo mit zwei Manualen zum weichen langen Verklingen der Töne an einem in der Thomaskirche ungewöhnlichen Konzertflügel. Das gilt auch bei Lang Langs schnelle Tonfolgen. Sein Anliegen sind weniger der Rhythmus und die Gelenke der Musik als deren Pigmentierungen.

Das führt dazu, dass die Ausdruckskontraste zwischen den Variationen immer mehr verschwimmen. Die starke Verpixelung jeder Phrase zählt mehr als die Beziehung der 30 Variationen zueinander. Deshalb missverstehen einige der Hörer die von Lang Lang als Spannungspause gedachte Zäsur als Ende und erwägen den Aufbruch.

Verklanglichung musikalischer Architektur

Faszinierend ist allerdings Lang Langs Artenvielfalt der Verzierungen. Einige Töne sickern fast in die Unhörbarkeit ab. Seine Auslegung ist also nicht flach, sondern individuell. Denn die Verklanglichung von Bachs musikalischer Architektur hat nicht zwangsläufig mit konturierten Tönen zu tun.

Lang Langs Goldberg-Variationen sind deshalb von so wohliger Feinheit, dass man die Fragen nach Form, Organisation und Sinn der Komposition vergisst. Der lautstarke Applaus hat nicht genügend Kondition für eine zweite Zugabe.

