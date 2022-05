Leipzig

Zocken, tanzen, Eis essen – und manches mehr: Hier sind die fünf handverlesenen LVZ-Tipps für das Wochenende in Leipzig.

Für Sparfüchse: Spielekultur in der HTWK

Nach zwei ausschließlich digitalen Jahren kehrt die Lange Nacht der Computerspiele in die analogen Räumlichkeiten der Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur Leipzig (HTWK) zurück. Die 16. Ausgabe findet am Samstag, 7. Mai, im Anschluss an den Hochschul-Informationstag ab 14 Uhr statt. Dann sind bis tief in die Nacht im Lipsius-Bau, Karl-Liebknecht-Straße 145, Turniere, Retro-Games und Präsentationen zu erleben. Und natürlich darf auch allerhand ausprobiert werden. Der dritte Science-MashUp, der sich diesmal um wissenschaftliche Diskussionen zum Thema „Green Games“, also Nachhaltigkeit bei Computerspielen, dreht, findet parallel dazu online statt. Zudem wird es in der Gustav-Freytag-Straße eine Zeltlandschaft geben, in der es ganz um das Thema Trading Card Games geht. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei, in den Innenräumen gilt Maskenpflicht. Das komplette Programm gibt es unter www.htwk-leipzig.de.

Bei der Langen Nacht der Computerspiele in der Leipziger HTWK darf natürlich auch selbst Hand angelegt werden. Quelle: André Kempner

Für Neugierige: Neues Futter für den Plattenspieler

Nachdem sie jahrelang weitestgehend verschwunden waren, stehen heutzutage wieder sehr viele Plattenspieler in deutschen Wohnzimmern. Neues Futter dafür gibt es am Sonntag, 8. Mai, im Haus Leipzig. Dort findet die nächste Ausgabe der nach eigenen Angaben größten Plattenbörse im Osten statt. Bereits seit 1997 wird diese von der Agentur „First and Last“ in diversen Städten veranstaltet und ist längst zum beliebten Treffpunkt für Musikliebhaber geworden. Neben Unmengen an Vinyl-Tonträgern aus allen Jahrzehnten gibt es auch Poster, Kataloge, Literatur und vieles mehr zu erwerben. Die Plattenbörse in der Elsterstraße 22-24 beginnt um 11 Uhr und endet um 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro.

Am Sonntag dürfen Vinyl-Fans im Haus Leipzig wieder durch etliche Kisten stöbern. Quelle: André Kempner

Für Familien: Schlendern durch Museen

Endlich wieder Museumsnacht in Leipzig und Halle! Auch auf Kinder und Jugendliche wartet am Samstag, 7. Mai, ein tolles Programm – zum Beispiel im Naturkundemuseum in der Lortzingstraße 3. Unter dem Motto „Bring dein Viech“ werden eigens mitgebrachte Insekten, Spinnen und sonstige Krabbeltiere gemeinsam unter dem Mikroskop untersucht. Das Museumsteam informiert über die vielfältigen Aufgaben und Berufe, die im Museum zu finden sind. Von der Tierpräparation bis zum Instagram-Account wird alles abgedeckt. Eine Museumspädagogin begleitet beim Drehen von Bienenwachskerzen, es gibt Kinderschminken und noch einiges mehr. Die Museumsnacht läuft von 18 bis 24 Uhr. Tickets gibt es nur online und im Vorverkauf via www.museumsnacht-halle-leipzig.de. Wichtig: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre haben zwar kostenfreien Zutritt, benötigen aber dennoch ein Ticket.

Museumsnacht in Leipzig und Halle – auch für Kinder gibt es einiges zu entdecken. Quelle: Matthias Wuttig

Für Tänzer: Beat Crazy im Naumanns

Fans von Depeche Mode, Bronski Beat, The Cure, The Smiths, David Bowie, Iggy Pop, Billy Idol & Co. aufgepasst: Indie-Rock und Electro-Pop-Musik der 1980er-Jahre läuft am Samstag, 7. Mai, im Naumanns im Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32. Bei der nächsten Ausgabe der 80er-Party „Beat Crazy“ sorgt DJ Kool ab 21 Uhr für beste Laune, legt die genannten und weitere bestens gut tanzbare Acts auf. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 10 Euro (Bezahlung via Paypal an info@ab-mobile.de) oder für 12 Euro an der Abendkasse.

Im Naumanns im Leipziger Felsenkeller steigt am Samstagabend die nächste 80er-Jahre-Party. Quelle: André Kempner

Für Genießer: Eisladenradeln

Eine Radtour der besonderen Art – und zugleich eine, bei der man sich die weggeradelten Kalorien gleich wieder draufschaufeln kann – organisieren am Samstag der Fahrradladen Radrevier und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC): Beim Eisladenradeln werden über eine Strecke von circa 15 Kilometern verschiedene Leipziger Eisdielen angesteuert, bei denen die lokalen Spezialitäten verkostet werden können. Los geht es um 14 Uhr vor dem Radrevier (Friedrichstraße 13), von dort aus soll es per entspanntem Radeln gen Westen nach Schleußig und Plagwitz gehen. Die Tour dauert rund drei Stunden, die Teilnahme ist kostenlos. Lediglich das Eis muss vor Ort selbst gezahlt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das nächste Eisradeln ist bereits für den 25. Juni terminiert.

Der Fahrradladen Radrevier und der ADFC laden für Sonntag zum gemütlichen Eisladenradeln ein. Quelle: dpa

Von Christian Neffe