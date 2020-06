Lasst Blumen schweigen: Warum Pflanzen das bessere Publikum sind

Barcelona

Es ist in diesen Tagen viel von Energieaustausch mit dem Publikum die Rede. Von Interaktionen, Dynamiken, Vibrationen. Warum? Weil all das fehlt. Weil Kultur nicht youtubisiert werden kann, weil sich die Welt, die sie erschafft, nicht streamen lässt. Um Sein und Nichtsein geht es immer noch, jetzt leider bei einer ganzen Branche. Zwar hat sich der Fokus unserer Übertragungsängste gerade von Chor-Konzerten auf Fleisch-Fabriken verlagert, aber der nächste Outbreak am Bühnenrand ist vorprogrammiert.

So ist es für Künstler vielleicht an der Zeit, weniger Gedanken an dadaistische Hygienekonzepte zu verschwenden, als sich ein neues Publikum zu suchen. Pflanzen zum Beispiel. Pflanzen sind dankbar. Pflanzen halten die Klappe und wollen keine Zugaben. Pflanzen buhen nicht, essen kein Popcorn. Pflanzen sind gute Zuhörer. Und sie kriegen kein Corona.

Anzeige

Bepflanzt die Konzerthäuser!

All dies haben vor wenigen Tagen vier Musiker im Opernhaus von Barcelona genießen können; es war das erste Konzert nach dem Ende des Corona-Notstands. Geboten wurden Variationen von Giacomo Puccinis „Crisantemi“. 2292 Pflanzen hörten zu. Die Aktion des Konzeptkünstlers Eugenio Ampudia sollte für einen behutsameren Umgang der Menschen mit der Natur werben, hieß es. Das kann man nur gutheißen. Bepflanzt die Konzertarenen, Theater und Opernhäuser, die Clubs und Festivalgelände. Singt, tanzt, spielt – und lasst Blumen schweigen.

Weitere LVZ+ Artikel

Das einzige, was man der Flora vorwerfen kann, ist, dass sie nicht zahlt. Begrünt also auch das Finanzministerium – mit Giftpflanzen. Bis die Steueroasen ausgetrocknet sind. Und die Kultur als Ganzes wieder wachsen darf.

Von jkl