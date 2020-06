Laufsteg der Blaumänner: Druckkunst-Museum Leipzig zeigt Industriefotografie

Leipzig

Dass man maschineller Arbeit auch Schönheit abgewinnen kann, wird schon bei einer Besichtigung des Druckkunstmuseums erlebbar. Auch die aktuelle Sonderausstellung, korrespondierend mit dem Jahr der Industriekultur, zeigt nicht allein die negativen Seiten der Industrialisierung.

Aufnahmen aus dem Essener Stammwerk von Krupp

Die Frühzeit der Fotografie fällt zusammen mit der rasanten Verbreitung der Dampfmaschine. So weit reicht der Zeitraum der Ausstellung nicht. Das reichliche Jahrhundert, das dargestellt wird, ist trotzdem geeignet, Entwicklungen und Tendenzen der Industriefotografie zu dokumentieren. Aufnahmen aus Leipzig sind reichlich vertreten, aber der Fokus reicht weiter. So stammen die ältesten vertretenen Bilder aus dem Essener Stammwerk von Krupp. Das Unternehmen hatte sogar eine Fotografieabteilung, und Firmenchef Alfred Krupp legte genau fest, wie die Aufnahmen auszusehen haben. Darum verwundert es nicht, dass sie ganz deutlich den Charakter von PR haben, also Größe und Leistungsfähigkeit des Werkes verdeutlicht werden bis hin zur echten Inszenierung, so beim letzten Einsatz des riesigen Dampfhammers Fritz im Jahr 1911.

Gestellte Aufnahmen waren keine Ausnahme zu dieser Zeit, schon wegen der langen Belichtungszeiten. Heinrich Börner integrierte sich sogar selbst in unpassender Kleidung in Fotos, die er im Freiberger Bergbaurevier machte.

Chronist Leipzigs im frühen 20. Jahrhundert

Hermann Walter gehörte zu den Chronisten Leipzigs im frühen 20. Jahrhundert. Im Stadtgeschichtlichen Museum ist gerade seine Werkschau zu sehen. Seine Industriebilder haben auch noch etwas vom Geist der Inszenierung. So wirken seine Aufnahmen der Miltitzer Fabrik für ätherische Öle Rudolf Lauche wie Werbung. Genau für diesen Zweck wurden sie in Publikationen des Unternehmens auch genutzt. Einige solcher Imageschriften sind im Museum zu sehen.

In der Folgezeit rückte einerseits die raue Realität des Arbeitslebens in den Mittelpunkt des Interesses, andererseits die spezifische Ästhetik der Industrie. Somit entsteht eine gewisse Spaltung in Reportage und künstlerischer Fotografie, ohne dass die Werbebilder ganz verschwanden. So sehen die um 1940 in den Bleichertwerken entstandenen Aufnahmen wie Alltagsreportagen aus, sind aber gestellt. Bemerkenswert ist dabei das Bild einer jungen Frau, die offenbar sachkundig am Antrieb eines Elektrotransporters herumschraubt. Ein Gegenstück zu dieser durchaus propagandistisch gemeinten Fotografie sind Bilder von russischen Zwangsarbeiterinnen bei Krupp aus der gleichen Zeit.

Ästhetisierung der Industrie

Die Ästhetisierung der Industrie wurde durch die künstlerische Moderne der 1920er Jahre inklusive der Neuen Typografie unterstützt. Technische Strukturen und serielle Reihungen von architektonischen Elementen oder Maschinen konnte nun ein spezifischer Reiz abgerungen werden. Das Wissen um die Kehrseiten, speziell die Ausplünderung von Mensch und Natur, war schon vorhanden, wurde aber eher romantisiert als angeprangert.

Daran änderte sich auch nach 1945 nicht viel, der Fortschrittsglaube überwog noch. Zwei unterschiedliche Auffassungen, die nichts mit Ost vs. West zu tun haben, werden an Evelyn Richter einerseits, Hilla und Bernd Becher andererseits deutlich. Richter, die lange Dozentin an der HGB war, interessiert sich für den arbeitenden Menschen, bildet ihn empathisch, aber ohne Heroisierung ab. Beispielhaft dafür ist das bekannte Bild einer Setzerin an der Linotype-Maschine, das besonders gut in dieses Museum passt. Die in Düsseldorf tätigen Bechers hingegen, die eine ganze Schule von Nachfolgern heranzogen, katalogisierten betont kühl und neutral Bautypen der Wirtschaftsgeschichte. Hier ist ihre Serie von Kühltürmen zu sehen.

Abgewickelte Werke, lost places

Um die Jahrtausendwende kamen durch die Umbrüche in der Arbeitswelt neue Sujets hinzu. Dazu gehören die „lost places“. Die in der Ausstellung gezeigten Fotos der abgewickelten Famos-Werke Leipzig von Bertram Kober unterscheiden sich von den Kalenderbildern dieses Genres durch den Blick auf die chaotischen Details. Der Gegensatz dazu sind die Darstellungen einer zunehmend automatisierten und digitalisierten Industrie, in welcher der Mensch in den Hintergrund tritt wie in den Fotos von Klaus-D. Sonntag.

Die Schau kann keinen umfassenden Überblick zum weiten Feld der Industriefotografie bieten, stellt aber an ausgewählten Beispielen überzeugend die Wandlungen dieses Feldes innerhalb eines Jahrhunderts dar.

Info: Das Auge des Fotografen. Industriekultur in der Fotografie seit 1900, Museum für Druckkunst Leipzig, Nonnenstr. 38; bis 6. September, Mo–Fr 10–17, So 11–17 Uhr

