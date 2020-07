Leipzig

Heute wagt Generalintendant Kay Kuntze den zweiten Versuch, seinen Generalmusikdirektor Laurent Wagner in Gera zu verabschieden, die zweite Hälfte des ersten war in der letzten Woche buchstäblich ins Wasser gefallen. Nach sieben Spielzeiten gibt es nun wegen der Pandemie für in Lyon geborenen Chef der Thüringen Philharmonie Lyoner keine große Gala, sondern Strawinsky, Tschaikowski und Haydn.

Bleibende Spuren

Wagners Arbeit, die das Publikum in Altenburg und Gera aufmerksam verfolgte, hinterlässt Spuren: Vor wenigen Tagen kam der Mitschnitt von Mieczysłav Weinberg sechster Sinfonie unter Wagner auf CD heraus. Seine und Kuntzes Zusammenarbeit bei Weinbergs „Die Passagierin“ hätte dem Theater Altenburg-Gera fast den Theaterpreis „Faust“ eingebracht. Bahnbrechend war die Wiederentdeckung der Oper „Rübezahl und der Sackpfeifer von Neiße“ (2016) des Spätromantikers Hans Sommer. Auch das ist als Weltersteinspielung nachhörbar.

Proben für die Nachfolger-Suche

Mit dem Lockdown modifizierte man die Suche nach einem Nachfolger. Im Geraer Konzertsaal wurde die Parkett-Bestuhlung ausgebaut, um Proben mit maximal 35 Musikerinnen und Musikern zu ermöglichen. Das funktionierte, wenn auch ohne Publikum. Aber sonst lagen die Nerven bloß. Das Jahresheft 2020/21 für Theater und Philharmonie Altenburg-Gera sollte am 14. März in den Druck. Ende Juni erschien eine zweite Version, für die der Vorverkauf zum 1. September 2020 beginnt. Also nur eine Woche vor Spielzeitbeginn in Gera und Altenburg, wo man bis zum Ende der Renovierungsarbeiten am Theater in einem Zelt spielt.

Plan C mit „Strafkolonie“

Eine komplett ausgearbeiteter Plan C liegt vor: Aber eine Position bleibt unangreifbar: Die Jubiläumsfeier für das Theater Altenburg am 16. April 2021 und die Festschrift zur 150-Jahr-Feier des Theaters Altenburg. Sofern keine Änderungen eintreten müssen, bewegt sich das Spektrum zwischen Philip Glass’ „In der Strafkolonie“ bis zum Musical-Festsommer (17. bis 25. Juli 2021).

Künstlerische Nachlieferungen

Wie andernorts kommt es zu einer künstlerischen Nachlieferung von vor dem Lockdown weit gediehener Produktionen. Nicht viel hält Kuntze von Korrekturen an bereits gespielten Inszenierungen. Er lässt sie lieber pausieren lässt als ihre Aussage zu verwässern.

Mit dem Thüringischen Staatsballett gibt es Jean Renshaws Choreographie von Mahlers „Lied von der Erde“ in der Fassung von Arnold Schönberg und als Ensembleprojekt Gottfried von Einems „Alpacher Tanzserenade“. Nicht ganz einfach würde es im Falle von Plan C in den Sinfoniekonzerten, bei denen sowohl der Beethoven-Schwerpunkt als auch Uraufführungen von Sarah Nemtsov und Steffen Schleiermacher gefährdet wären.

Inhalte stimmen

Inhaltliche Ambition bescherte dem Theater in den letzten Spielzeiten einen Anstieg der Besucherzahlen um fast 25 000 Zuschauer auf 156 000 in der Spielzeit 2019/20. Da wird die laufende Spielzeit eine scharfe Zäsur bringen. Altenburger, Geraer und Ostthüringer verzichteten mit der Rückerstattung von Karten und Gutscheinen für entfallene Vorstellungen auf ca. 41 000 Euro. Das ist in Relation zu den moderaten Ticketpreisen enorm. Und die Neugier auf die Vorstellungen im Herbst ist ungebrochen. Egal ob diese im großen Haus vor 140 oder im Konzertsaal vor mehr als 180 Plätzen stattfinden können. Die Inhalte stimmen einfach.

