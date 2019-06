Leipzig

Dunkel dräut der Sensenmann, weiß schimmern die Schafe. Ein existenzieller Farbkontrast – weitaus stärker als andere höfische Spielereien auf des Dirigenten Wolfgang Katschner langer Tafel, die an zwei Bachfest-Tagen eine Linie durch den Kupfersaal schneidet. Allzu glücklich machte dessen Akustik im atmosphärischen Ambiente vor dem regulären Konzertpodium bisher nicht. Aber jetzt, wenn sich stilsichere Vokalsolisten im nachdenklichen Divertissement aus Diesseitsfreude und Nachtgedanken durch den Saal mit der niedrigen Decke bewegen, erweist er sich als ideal. Auch darin, wie sich in ihm der unverwechselbare Klang der Lautten Compagney Berlin weitet und rundet.

Luxus-Aufträge

Ein Indiz für Johann beträchtliches Prestige im mitteldeutschen Raum sind zwei Auftragsarbeiten für die Residenz Neu-Augustusburg zu Weißenfels aus den Jahren 1712 und 1725. Erst entstand die Jagd-Kantate BWV 208 und später die Schäferkantate BWV 249a, die Bach als Hoforganist in Weimar und Thomaskantor in Leipzig zu Geburtstagen des Herzogs Christian passgenau lieferte. Luxus pur waren diese Aufträge. Denn in der Residenz Neu-Augustusburg standen mit Kapellmeister Johann Augustin Kobelius und dem im zeitlichen Umfeld der Aufführung von Bachs Schäferkantate verstorbenen Johann Philipp Krieger namhafte Komponisten parat für die gemessen an Bachs Anforderungen äußerst achtbare Hofoper.

Zwischen Plaisir und Melancholie

Im von der Lautten Compagney Berlin angerichteten Spiel nötigen die Akteure das Publikum beim herzoglichen Defilee nach gut feudaler Manier zum Aufstehen. Doch schon weit früher ziehen Verschwendungssucht-Wolken auf und verdüstern böse den Finanzhorizont. Die poetische Szenenführung von Clara Pons unter den Zweigen des feinen Laubbaums und an den französisch gestutzten Sträuchern, die Cristina Nyffeler als Gedecke einer Tafel zur Allee reiht, orientieren sich an sanften Erdfarben. Doch anders als der Potentat im zwischen Plaisir und Melancholie changierenden Spiel war der historische Herzog Christian ein operettenhafter Jux-Baron. Er strapazierte die Geldschatullen nach dem Besuch der Dresdner Schuldenkommission munter weiter. Zum Beispiel mit Bachs Schäferkantate.

Fast makelloser Gesang

Die poetische Realität dieser Aufführung ist allerdings eine andere. Denn schon naht der Tod (Ida Aldrian) mit am Rücken hängenden Skelett, allerdings ohne Sense und dafür mit einem Pilgerstab, aus dem frisches Grün sprießt. Das Quartett der beiden Paare, die trotz der extrem feuchten Hitzeattacke an diesem Donnerstag fast makellos singen, macht erlesenen, erotikfreien und etwas morbiden Staat.

Barockes Lebensgefühl

Patina liegt über der Szene: Hanna Zumsande, Dorothea Wagner, Florian Sievers (bei kurzem Reizhusten von einem mitfühlenden Besucher mit Mineralwasser gelabt) und Simon Robinson als hier gar nicht so fröhlicher Regent eines Zwergstaates zelebrieren verklingende statt rauschender Feste. Barockes Lebensgefühl in ständiger Gleichzeitigkeit von ästhetisierter Lust und mildem Gram. Deshalb lacht niemand, wenn die drei Schäfchen-Attrappen plötzlich auf dem Rücken liegen und ihre perfekt modellierten Beine nach oben ragen.

Des Herzogs Geburtsfest ist aber weder Totentanz noch Geschlechterwirbel, wie ihn die Lautten Compagney mit Vivica Genaux und Lawrence Zazzo auf ihrem jüngsten Album „Baroque Gender Stories“ befeuern. Hier bleibt alles korrekt und trotzdem fast so berückend wie die Belcanto-Wonnen aus Welschland.

Heimliche Liebe oder versteckter Spott

„Ein Fürst ist seines Landes Pan“ – zeugt es von heimlicher Liebe oder verstecktem Spott, wenn Bach vom bockbeinigen, kulturfernen und sehr übergriffigen Leibesfreuden zusprechenden Hirtengott Pan wie schon im vor wenigen Tagen mit La Folia erklungenen Opernstück „Geschwinde, ihr wirbelnden Winde“ lyrische Bass-Qualität fordert? Da reimt Salomo Franck im Text zur Jagd-Kantate, eine Hommage an des Herzogs bevorzugten Zeitvertreib, weitaus raffinierter als der für die Schäferkantate mit poetischen Gaben auffallend geizende Picander. Bach macht das vergessen und schlüpft in die Rolle eines fahrenden Galanteriewaren-Händlers, der exklusiv für Weißenfels eine Pause im Schaffensrausch zum Choralkantaten-Jahrgang 1724/25 einlegt.

Erquickt und belebt

Glücklich Maßen macht die Lautten Compagney Berlin, die sich bei Händels „Serse“ in Nürnberg, mit der Einspielung von Händel-Vincis „Didone abandonnata“ und im August bei Händels „Susannah“ im Naumburger Dom mit faszinierenden Tönen Richtung Musiktheater drängt. Das Orchester sitzt in zwei gleichgroßen Gruppen links und rechts der Tafelspitze, spielt auf zu einer Menüfolge ohne betäubende Weine oder zu schwere Likörs: Man bekommt kein Völlegefühl, fühlt sich erquickt und belebt.

Die Lautten Compagney Berlin schafft schier Unmögliches mit dem in Zwischengänge zerlegten Brandenburgischen Konzert Nr. 1 und Tafelmusiken, mit denen Bach die Vorrangstellung seines befreundeten Kollegen Telemann als Meister kultivierter Unterhaltung infam attackierte: Dieses Spiel ist auch eine Vermählung von Frühling und Herbst.

Von Roland H. Dippel