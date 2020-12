Leipzig

Armin Laschet und Peter Altmaier sind sich einig: Weil jetzt keine Weihnachtsgeschenke mehr gekauft werden können (in der Innenstadt) oder sollen (online), empfehlen beide CDU-Politiker: Gutscheine. Die sind ein bereits bekannter Ersatz, und nicht immer der schlechteste, wenn ein Plan B hermusste aus diesem oder jenem Grund.

In diesen Tagen brauchen wir Plan C. Auch Papst Franziskus erwartet ein Weihnachtsfest mit weniger Konsum. Seine Lösung: „Lasst es religiöser, authentischer und echter werden.“ Eine Rückkehr zum Ursprünglichen in Abkehr von Ersatzritualen. Die Kieler Psychologin Svenja Lüthge hingegen empfiehlt gegenseitige Baumbesichtigung per Videokonferenz. Was so besinnlich wäre wie eine Nordmanntanne aus Kabelbindern, und Avatare singen „1000 LEDs sind ein Dom“.

Zu wenig, zu spät

Nicht alles lässt sich ersetzen. Damit sind Menschen durchaus vertraut. Die Ersatzbefriedigung ist bekannt, seit es Wünsche und die Zehn Gebote gibt. Ein elftes lautet nun: Du sollst nicht anstecken. Bis ein Impfstoff wirkt, werden Rituale eben ersetzt durch Verordnungen. Da kann dann auch mal die Freiheit unter die Ersatzräder kommen, aber hey, es ist für alle hier die erste Pandemie. Und Krankheit war in der optimierten Gesellschaft genauso wenig vorgesehen wie das Altsein. So kommt beides jetzt ein bisschen überraschend.

In liberalen Ordnungen „werden langfristige Vorkehrungen nicht unterlassen, um Freiheitseinschränkungen zu verhindern, sondern weil die Vordringlichkeit des Befristeten und Konkreten herrscht und weil sich die erfolgreiche Vorwegnahme eines Problems weniger gut als politischer Erfolg darstellen lässt als die kostspielige, aber sichtbare Bekämpfung einer zu spät erkannten Krise“. So schreibt es der Rechtsphilosoph Christoph Möllers in seinem Ende September erschienenen Buch „Freiheitsgrade. Elemente einer liberalen politischen Mechanik“ (edition suhrkamp; 343 Seiten, 18 Euro).

„Gemeinsamkeit der Unfreiheit “

Möllers geht es um Möglichkeiten, die politischen Verhältnisse zu beurteilen. Es geht um das Verhältnis von Politik und Freiheit. Dabei kommt er auch auf die Pandemie zu sprechen und die Erfahrung, dass „Spielräume kleiner werden“, sobald sich „Gefahr einmal verwirklicht hat“. Neu sei ja nicht, dass Menschen überleben wollen. „Deutlich wurde nur, dass der Preis für den Abbau einer öffentlichen Infrastruktur mehr Menschen betreffen könnte, als man sich allgemein vorgestellt hatte.“ Plötzlich wurden „Ungleichheitserfahrungen oder zumindest Ungleichheitsbedrohungen“ für viele greifbar.

Zum Beginn der Pandemie führte die „Gemeinsamkeit der Unfreiheit“ bei der Reglementierung von Öffentlichkeit zu einer Art Gemeinschaftsgefühl. Diese „Zwangssolidarität der Betroffenheit verflüchtigte sich“ aber, schreibt Möllers. Und Appelle an Opferbereitschaft provozierten Ersatzhandlungen: Zwischen Freiheit und Notwendigkeit passt immer noch ein Stapel Klopapier. Es sah aus wie das Wiederherstellen von Entscheidungsfreiheit als Ausgleich zum Kontrollverlust in der Disziplinierung.

Lametta am Kreuz?

Tatsächlich ersetzt werden müssen Urlaube, Live-Kultur, Familienfeiern. Auf Plan B folgt Plan C. Doch Kompromiss und Notlösung lassen sich nur kurz als gute Wahl bejubeln. Das gilt für Zuhausebleiben und Streamen wie für Süßstoff statt Zucker, Vitamin D statt Tageslicht, Denunziation statt Debatte.

Wenn der britische Infrastrukturminister Robert Jenrick sagt, „ Ostern kann das neue Weihnachten sein“, meint er vermutlich weniger, dass in ein paar Tagen bunte Eier versteckt werden, hoffentlich auch nicht, dass Lametta aufs Kreuz gehängt gehört statt an den Baum. Er findet, dass Familien sich erst Anfang April wieder treffen sollten.

Wie soll dieses Später das Heute ersetzen? „Wer seine Freiheit in der Gegenwart nutzt, kann größere Unfreiheit in der Zukunft produzieren“, schreibt Möllers. Aber: „Gegenwärtige Freiheit mag sich zugunsten zukünftiger Freiheit verschieben lassen, nachholen kann man die so verschobene Freiheit nicht.“ Es ist besser, sich so einer Zukunft bewusst zu sein, als Ersatzdecken darüber auszubreiten. Schließlich gibt es keinen Gutschein für das Leben.

Lektüre-Tipp: Christoph Möllers: Freiheitsgrade. Elemente einer liberalen politischen Mechanik“. edition suhrkamp; 343 Seiten, 18 Euro

Von Janina Fleischer