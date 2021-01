„Leere Stadt“: Soundtrack zum Lockdown von Christian Hille

Leipzig

Wir befinden uns im zweiten Corona-Lockdown der Pandemie. Diesmal leuchten Schwibbbögen in den Fenstern, anstatt dass das Frühjahrslicht die Straßen flutet. Doch die Leere ist dieselbe geblieben. Was bedrückend und befreiend zugleich sein kann, fasst Christian Hille in ein Klavierstück. „Leere Stadt“ heißt der neue Titel des Leipzigers.

Darin stecken die Eindrücke seiner Spaziergänge durch das verlassene Leipzig. „Ich habe mich einfach ans Klavier gesetzt, bis ich ein Thema zur Stimmung gefunden hatte und darauf improvisiert, bis sich das Lied geformt hat“, erzählt der 42-Jährige. Es ist nicht sein erstes Solo-Stück. Unter seinem Künstlername Chris November, dem Geburtsmonat des Musikers, sind im Laufe der vergangenen anderthalb Jahre insgesamt sechs Songs beim Berliner Label „RecordJet“ erschienen, zu hören auf den üblichen Streamingportalen.

Anzeige

Zwanglos geschriebene Stücke

Es handelt sich um ruhige Instrumentalstücke, die eher dahinfließen als sich aufdrängen. Als Klavierlehrer ist Hille täglich damit beschäftigt, seinen Schülern das Spielen beizubringen. Die Muse, sich in Pausen oder nach Feierabend selbst ans Instrument zu setzen, hat er trotzdem: „Ich schreibe die Stücke zwanglos, ohne aktiv auf ein Album hinzuarbeiten“, erklärt Hille.

Manchmal inspiriert ihn auch die gemeinsame Improvisation am Klavier mit den Kindern und Jugendlichen. Umgekehrt spornt es seine Schüler an, zu sehen, dass Klaviermusik nicht in der Schublade verschwindet, sondern wie Hilles Stücke auf Streamingplattformen landen können.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu Studienzeiten in Cottbus spielte der Diplom-Musikpädagoge in fünf Bands gleichzeitig. „Es ist schön, gemeinsam zu proben und aufzutreten. Aber ich genieße es ebenso, zu unterrichten und zu Hause in Ruhe Musik zu machen“, sagt Hille. Daheim spielt er nicht nur selbst und nimmt seine Lieder auf, sondern unterrichtet seine Schüler im Lockdown online. Und zum Musik-Konsumieren findet er auch noch Zeit: Neben Britpop kommt auch Pianomusik auf die Ohren. Yann Tiersen und Ludovico Einaudi zum Beispiel.

Von Nadja Häse