Lehárs „Die Juxheirat“ feiert nach 20 Monaten Premiere an der Musikalischen Komödie.

Tobias Engeli, 1974 in der Schweiz geboren, studierte Cello und Dirigieren u.a. in Hamburg. Dirigate und Auftritte als Pianist mit wichtigen Orchestern und bei Festivals. Ab der 2009 Erster Kapellmeister am Theater Plauen-Zwickau, 2012 ständiger Gast am Opernhaus Chemnitz. Seit 2014 Erster Kapellmeister an der MuKo Leipzig.

Thomas Schendel , geboren 1956 in Düsseldorf, Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar Wien. Gesangsstudium an der Wiener Hochschule für Musik. Engagements in Göttingen, Wuppertal, Bremer Theater. 1983-86 Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum unter Peymann, 1987-93 Schillertheater Berlin, 1996-2000 Schauspielhaus Düsseldorf. Seit 2001 als Regisseur tätig. Er arbeitet für Film- und Fernsehen (u.a. „Tatort“), als Autor sowie Sprecher.