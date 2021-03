Leinen los: Das können Besucher bald in Leipzigs Kulturhäusern erleben

Leipzig

„Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen“. Mark Twains berühmter Satz gilt in diesen Zeiten besonders – vor allem, wenn er die Kultur betrifft. Was aber können Sie in Leipzigs Kulturhäusern erleben, wenn es Inzidenzwerte und andere Rahmenbedingungen erlauben? Was planen die Museen, was wollen Oper, Schauspiel, Gewandhaus, Literaturhaus und Theater der Jungen Welt zeigen, wenn sie wieder öffnen können? Hier ein Überblick.

Museen mit neuen Ausstellungen

Zuerst werden wohl die Museen öffnen. Sollten sie ab 16. März in Leipzig (Montags sind sie immer geschlossen) nach viereinhalb Monaten wieder für Besucher da sein können, das Museum der bildenden Künste wäre vorbereitet – und würde gleich einen absoluten Ausstellungshöhepunkt bieten: Zu sehen sein wird die erste institutionelle Einzelausstellung des international renommierten Fotokünstlers Andreas Gursky in seiner Geburtsstadt Leipzig. Die Werkauswahl, teilt das Museum mit, habe Gursky als einen sehr persönlichen Rückblick angelegt. Zu sehen sein werden rund 80 Werke, darunter etwa 50 extreme Großformate. (Informationen: www.mdbk.de)

Die Ausstellung "Reklame! Verführung in Blech" wartet im Grassimuseum auf Besucher. Quelle: Esther Hoyer/ GRASSI Museum für Angewandte Kunst

Auch das Grassimuseum für Angewandte Kunst steht bereit. Hier wartet die Ausstellung „Reklame! Verführung in Blech“ auf Besucher. Gezeigt werden rund 300 Emailschilder aus der Privatsammlung der Leipziger Typografen Gert und Sonia Wunderlich. „Sie bieten einen Überblick auf die Produktwerbung zwischen 1890 und den späten 1930er Jahren und spiegeln die Blütezeit dieser besonderen Art der Reklame“, so das Museum. Der Bogen spanne sich vom einfachen informativen Türschild bis zu künstlerischen Großformaten, hinter denen häufig berühmte Künstlerinnen und Künstler ihrer Zeit stehen. (Informationen: www.grassimak.de)

Literaturhaus Leipzig: erste Veranstaltung mit Publikum am 23. März?

Am 15. März wird im Literaturhaus Leipzig (Gerichtsweg 28) eine Ausstellung zum 30. Geburtstag des Leipziger Bibliophilen-Abends eröffnet - noch ohne Publikum. Das könnten das erste Mal wieder am 23. März live eine Veranstaltung erleben, wenn Jane Champagne, Hoffmann, Kurt Mondaugen und Linn Penelope Micklitz vom Klub der Populisten (KDP) zum „Klubtreff 4“ bitten, das Thema diesmal: „Solidarität“. Am 30. März ist Dmitrij Kapitelman zu Gast, um sein neues Buch „Eine Formalie in Kiew“ vorzustellen, die Geschichte einer Familie, die voller Hoffnung in die Fremde zog, um ein neues Leben zu beginnen, und nun vor einem Haufen Katzen und einer mysteriösen Krankheit steht. Beide Veranstaltungen beginnen 19.30 Uhr, Anmeldungen sind nötig per Mail an tickets@literaturhaus-leipzig.de

Literatur live: Im August 2020 las Clemens Meyer im Sommergarten des Literaturhauses Leipzig. Quelle: Christian Modla

Oper Leipzig: „Lohengrin“, „Capriccio“ und „Norma“

Die Oper Leipzig ist auf ein Wiedereröffnungs-Szenario gut vorbereitet. Sie beginnt ohnehin am 14. März bereits mit einem Streaming-Spielplan. Dann gibt’s für 48 Stunden kostenlos im Netz den Corona-„Lohengrin“ vom November. Am 20. März folgt als Online-Premiere Richard Strauss‘ letztes Bühnenwerk „Capriccio“ und am 28. März „Norma“ von Vincenzo Bellini. Diese Produktionen können ohne weitere Vorbereitungszeit sofort auch vor Publikum gespielt werden. Zumal das Ticket-System der Oper mittlerweile abhängig von der jeweiligen Inzidenz bereits bei der Buchung die nötigen Abstände berechnet – auch bei Doppelplatzbuchungen. (Karten und Informationen: 0341 1261261 www.oper-leipzig.de)

Gewandhaus bis 31. März geschlossen

Das Gewandhaus bleibt bis einschließlich 31. März geschlossen, es findet auch kein Probenbetrieb statt. Ab 1. April setzt dann ein neuer Spielplan ein, der in der kommenden Woche vorgestellt werden soll.

Im Schauspiel warten „Das Schloss“ und der „Besuch der alten Dame“

Das Schauspiel Leipzig sieht noch erheblichen Klärungsbedarf für die Modalitäten einer Öffnung. Prinzipiell stehen mindestens drei Produktionen bereit, die zeitnah gespielt werden können. Dazu zählen „Das Schloss“ nach Texten von Franz Kafka im großen Saal und „Vater“ von Florian Zeller auf der Zweitbühne. Beide Inszenierungen warten auf ihre Premiere. Außerdem könnte Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“, das im Herbst Premiere feierte, aufgeführt werden. (Karten und Informationen: 0341 1268168).

Theater der Jungen Welt setzt zunächst weiter auf das Online-Programm

Lydia Schubert, Verwaltungs-Chefin am Theater der Jungen Welt, verweist auf das erfolgreiche Online-Programm und die interaktive Premiere von „Es streiken die Wale“ am 13. März. Nach derzeit geltenden Bestimmungen sei das Haus bis zum 31. März für den Veranstaltungsbetrieb gesperrt. „Die Frage nach dem 22. März stellt sich für uns derzeit nicht vordringlich.“ Viele Fragen, etwa wer die Schnelltests bezahle und welche Testergebnisse anerkannt werden, seien noch ungeklärt. (Karten und Informationen: 0341 4866016)

Von jkl/kfm/jaf/dir