Samtweich sind die Melodien, die Rhythmen aber außergewöhnlich groovig. Die Band Brandtmelder kreiert eine Stimmung irgendwo zwischen Melancholie und Aufbruch: Sechs Studierende und ein Professor der Leipziger Hochschule für Musik und Theater (HMT) haben trotz Corona ihre Bühnenkluft übergestreift. Im Theaterhaus Schille interpretieren sie die vertrackten Arrangements des Jazz-Komponisten Helmut Brandt. Zwar ohne Publikum, dafür aber für ein anständiges Honorar: „Auf die Gage freue ich mich seit zwei Monaten“, sagt Jakob Maes. Der 24-Jährige ist einer von zwei Flügelhornisten in der Gruppe. Seit Beginn der Pandemie seien 90 Prozent seiner sonst üblichen Engagements weggebrochen, sagt er – beinahe sämtliche Einnahmen, mit denen er fest gerechnet hatte.

Kein Einzelfall: In einem gemeinsamen Hilferuf beklagen die Studierendenräte der HMT und der Dresdner Hochschule für Musik die Zukunftsangst der Profi-Musiker in Ausbildung. „Als Kunst- und Musikstudierende werden wir doppelt im Regen stehen gelassen“, findet Stella Heutling, Sprecherin des HMT-Stura, der rund 1000 Studierende vertritt. „Denn gerade wir können unsere Nebenjobs nicht mehr ausüben und erfahren kaum staatliche Unterstützung.“

Endlich wieder der Arbeit nachgehen – wenn auch nur für einen Abend

Der Brandtmelder-Gig immerhin ist eine doppelte Ausnahme. Wenn auch erst im zweiten Anlauf: Vom ursprünglichen Termin im Juni 2020 wurde das Konzert auf Februar 2021 verlegt. Veranstalter ist die Initiative Leipziger Jazzmusiker (LeipJAZZig). Der gemeinnützige Verein macht sich seit 1996 für Auftrittsmöglichkeiten lokaler Jazzer stark. „Jetzt erst recht“, betont Geschäftsführer Thomas Moritz: „Viele Musiker pfeifen auf dem letzten Loch.“

Moritz bietet den Künstlern aktuell drei Alternativen an. Erstens, ein gebuchtes Konzert zu verschieben. Zweitens, es zu streichen und ein Ausfallhonorar von 50 Prozent der Gage zu überweisen. Drittens, die Live-Musik zum geplanten Termin bei voller Bezahlung mitzuschneiden und online zu veröffentlichen. „Fast alle wollen unbedingt spielen“, berichtet er. Diesen Freitag zum Beispiel das Ensemble Fuchs mit Sängerin Milena Gürtler, zwei Wochen später, am 26. Februar, das Keno Harriehausen Quartett. Endlich können sie wenigstens für einen Abend wieder ihrer Arbeit nachgehen und ihre Zuhörer erreichen – indirekt sogar mit öffentlicher Unterstützung: Der LeipJAZZig-Verein wird maßgeblich durch das Leipziger Kulturamt gefördert.

Altes neues Lebensgefühl auf der Bühne

Aber es ist keineswegs nur das Geld: „Ich genieße es sehr, mal wieder mit anderen auf der Bühne zu stehen“, sagt Brandtmelder-Saxofonist Anton Kowalski. „Das ist rar geworden.“ So wie der 23-jährige Musikstudent im zweiten Semester sieht es sein Prof, der einflussreiche Baritonsaxofonist Rolf von Nordenskjöld, 63: Ein „altes neues Lebensgefühl“ verspüre er, seit er sich an diesem Tag auf den Weg in die Schille gemacht habe, sagt er.

Wenigstens durfte das Septett an der Hochschule auch im Januar noch üben. Auf der Probebühne der Schauspiel-Studierenden ist so viel Platz, dass bis zu acht Musiker plus Lehrer mit mehr als fünf Meter Abstand zueinander musizieren können. Der Raum ist allerdings entsprechend begehrt. Brandtmelder ergatterten im ganzen Monat lediglich zwei Termine. „Das Studium ist auch dazu da, dass wir die eigenen Stärken im Zusammenspiel mit anderen entdecken“, erklärt Linus Bornheim, ebenfalls Flügelhornist, 27 Jahre alt und im siebten Semester. Für die künftige Berufslaufbahn ist das manchmal entscheidend. Doch wegen der Kontaktbeschränkungen können sie sich kaum ausprobieren. „Das Studentenleben liegt brach“, konstatiert Saxofonist Kowalski. „Es ist schwer, die gute Laune zu behalten.“

Der Mangel an Verdienstmöglichkeiten kommt erschwerend hinzu. „Einige Kommilitonen sitzen jetzt an der Supermarkt-Kasse“, sagt Kowalski. Er und auch Bornheim arbeiteten zeitweilig als Pförtner der HMT. Um akute Not zu lindern, haben Mitarbeiter und Freunde der Hochschule rund 59.000 Euro gespendet. Fast 42.000 Euro davon hat der HMT-Freundeskreis bereits an Studierende weitergegeben.

Bei den Corona-Hilfe fallen viele Musikstudierende durchs Raster

In staatliche Hilfen legen die Brandtmelder-Musiker dagegen wenig Hoffnung. Bassistin Paula Wünsch ist die einzige von ihnen, die beim Bundesbildungsministerium Überbrückungshilfe für Studierende beantragt hat. „Aber um etwas zu bekommen, muss das Konto im Prinzip leer sein“, sagt sie. Die meisten Studierenden fallen auch bei den sogenannten November- und Dezember-Hilfen der Bundesregierung durchs Raster, kritisiert Flügelhornist Maes. Die Auszahlung hängt vom Einkommen im Vorjahreszeitraum ab, jedoch nur aus Arbeit, die im Lockdown ausdrücklich verboten ist. Weil er jedoch im Verhältnis zu den Konzerten zu viel mit Instrumenten-Unterricht und Arrangieren von Musik verdient habe, sei sein Antrag aussichtslos, „obwohl es auch in den beiden Bereichen aktuell kaum Aufträge gibt“. Maes hat einen Kredit aufgenommen.

Er nimmt seine FFP-2-Maske ab. Die Pause ist vorbei, das Konzert geht weiter. Ein Blasinstrument spielt sich schlecht mit Mundschutz. Dagegen behalten Bassistin Paula Wünsch, Gitarrist Mateus Schneider und Schlagzeuger Hermann Spannenberger ihre Masken während des gesamten Gigs an. Der Groove leidet nicht unter dem Corona-Schutz. Sobald ein Toningenieur die Aufnahme abgemischt hat, soll das auch auf der LeipJAZZig-Internetseite nachzuhören sein. „Damit die Jazz-Fans merken, dass wir für sie und die Leipziger Musikerszene nach wie vor aktiv sind“, hofft Thomas Moritz.

LeipJAZZig-Festival erst im Juni Anders als die jetzigen Konzerte soll das ursprünglich für März 2020 geplante 25. LeipJAZZig-Festival vor Live-Publikum stattfinden. Daher findet es nun doch nicht im März 2021 statt, sondern wird erneut verschoben: Es soll von 18. bis 23. Juni in Schille und UT Connewitz steigen. Programm: www.leipjazzig.de.

