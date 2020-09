Leipjazzig-Initiative kehrt aus der Corona-Pause zurück

Leipzig

Es war das letzte LeipJAZZig-Konzert vor dem Stillstand. Bevor das kurz danach geplante Festival der Leipziger Jazzinitiative Corona zum Opfer fiel, durfte sich das Sextett New Boplicity am 6. März im Schille-Theater noch einmal in der eigenen Komfortzone suhlen. „Comfort Zone“ heißt nun auch die CD, mit deren Veröffentlichung sich die Jazzer aus der Zwangspause zurückmelden. Aber nicht nur damit: Ab 25. September stehen bei LeipJAZZig auch wieder Konzerte im Programm.

Das Live-Album ist eine fast 80-minütige Hommage an den Hardbop. Der Stil entstand in den 50er-Jahren in den USA, als Musiker wie Schlagzeuger Art Blakey oder Pianist Horace Silver den Bebop weniger kompliziert und dafür zupackender machten. Schon der Blues, mit dem die Leipziger Band die Platte eröffnet, weist den Weg: Mit jede Menge Groove bereiten Kontrabassist Thomas Moritz und Trommler Peter Jakubik ihren Kollegen an den Blasinstrumenten ein Fundament für ihre Improvisationen. Trompeter Hubertus Böhm, Saxofonist Frank Nowicky und Posaunist Matthias Büttner werden die Gelegenheit in den insgesamt 16 Liedern ebenso hörenswert ausgiebig nutzen wie Gitarrist Eckart Gleim, dessen Eigenkomposition „Gregor kommt“ zwischendurch eine überaus entspannte Atempause erlaubt.

Entspanntes Kopfnicken im Takt

Neben Horace Silver greift die Gruppe vor allem auf Kompositionen und Arrangements von Joe Henderson und Slide Hampton zurück. Von Letzterem stammt beispielsweise das treibende Titelstück „Comfort Zone“ samt Schlagzeugsolo und verdientem Zwischenapplaus. Viele Titel hat Posaunist Büttner mit der Band neu arrangiert. Eines hat er darüber hinaus selbst komponiert. „Immer mit der Ruhe“ heißt es und verspricht mit der Überschrift nicht zu viel: entspanntes Kopfnicken im Takt, bevor Bob Bergs aufbrausende „Friday Night In A Cadillac“ den fulminanten Schlussakkord setzt.

Helmut „Joe“ Sachse (links) verdankt seinen Spitznamen einem Hendrix-Klassiker. 50 Jahre nach dem Tod des Ausnahme-Gitarristen spielt er mit Klarinettist Heiner Reinhardt am 25. September im Schille-Theater eine Hommage. Quelle: Christian Enger

Bei der Rückkehr auf die Bühne nach mehr als einem halben Jahr huldigt die LeipJAZZig-Initiative dann am 25. September einem anderen Helden der Musikgeschichte: Jimi Hendrix, dessen Todestag sich am 18. September zum 50. Mal jährte. Fünf Musiker wollen im Schille-Theater den Geist des legendären Gitarristen einfangen. Zunächst riskiert Gitarrist Helmut „Joe“ Sachse das Wagnis – und wird dabei von Bassklarinettist Heiner Reinhardt unterstützt. Sachse schuldet Hendrix die Ehrerbietung schon allein aus dem Grund, dass er seinen Spitznamen „Joe“ dem Klassiker „Hey Joe“ verdankt.

Hommage an Jimi Hendrix – ohne Gitarre

Im zweiten Teil der Hommage ist die Instrumentierung noch bemerkenswerter: Kein Gitarrist ist dabei. Vielmehr wollen Pianist Jörg Leistner, Bassist Stephan „Grete“ Weiser und Schlagzeuger Wolfram Dix die Hendrix-Gassenhauer auf „unentdeckte Wege“ schicken, wie sie ankündigen. Danach soll sich der Herbst mit weiteren LeipJAZZig-Konzerten fortsetzen. „Wir hoffen, dass uns das Virus keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Vereinssprecher Thomas Moritz.

Auch Jörg Leistner, Stephan „Grete“ Weiser und Wolfram Dix (von links) huldigen am 25. September im Schille-Theater Jimi Hendrix – und zwar ohne Gitarre. Quelle: Christian Enger

Am 2. Oktober machen Gitarrist Jonas Dorn, Schlagzeuger Bill Elgart und Kontrabassist Robert Lucaciu „Post-Jazz-Free-Noise“-Musik. Am 9. Oktober strebt das Quintett Church of Jupiter einen Konzertabend im Geiste John Coltranes an. Am 21. Oktober treten im Rahmen der Leipziger Jazztage das Lora Kostina Trio sowie Jana Bauke in der Schille auf. Und am 22. Oktober huldigt dort die Combo Ornette! 2.0 dem Saxofonisten Ornette Coleman. Am 30. Oktober spielt das Jazzquartett Bätzel/Arnold/Eichhorn/Jung.

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Wegen der Hygiene-Bestimmungen wird um vorherige Anmeldung an post@leipjazzig.de gebeten, Retoure folgt ein Gesundheitsfragebogen zum Ausdrucken zur etwaigen Kontaktverfolgung. Alle 30 Minuten soll der Saal gründlich durchgelüftet werden. Auf den Sitzplätzen muss kein Mund-Nase-Schutz getragen werden, sonst aber schon.

