Leipzig

Podcasts und Audioformate sind ja aktuell wieder in. Und solange die Theater zu bleiben, bietet das Audiostück, das Hörspiel, bisweilen eine geeignete Alternative zum Theatermodus. So jedenfalls sieht es das 3nsemble 23 unter der künstlerischen Leitung von Sebastian Mandla, das „Was ihr wollt – Oder auch nicht“ auf den Seiten der naTo zum Hören bereitgestellt hat.

Mit Ähs und Ohs

Bewusst mit dem Genre spielend, setzen sie ironisch gleich zum Start Ähs und Haspeleien, die eigentlich herausgeschnitten werden, extra mit hinein. Dazwischen wird Fahrstuhlmusik kombiniert mit dem Improvisierten und Imperfekten. 23 Minuten Zeit nehmen sie sich für ihre Shakespeare-Bearbeitung, wobei weniger der Stoff, sondern der Titel den Leitfaden für das eigenwillige Hörprojekt bietet. Denn am Anfang steht die Frage: Was wollt ihr spielen? Und wollt ihr spielen? Und mit Shakespeare, das wird klar, können und wollen die meisten eher nichts anfangen. Und so werden die Zuhörer Zeugen einer Probe via Zoom, bei der alle nicht nur räumlich distanziert, sondern auch inhaltlich weit auseinander liegen. Die Problematiken der inklusiven Theaterarbeit werden hier mit Witz und Ironie dem Publikum zugänglich gemacht. Und das 3nsemble 23, in dem Profis und Laien, Menschen mit und ohne Behinderung miteinander arbeiten, ist natürlich wie geschaffen für diesen Ansatz.

Was wollt ihr denn?

So führt denn alles weg vom hochambitionierten Ansatz der Shakespeare-Inszenierung hin zu einer Audio-Performance, welche die Protagonisten und ihre Wünsche in den Mittelpunkt stellt. Das Beharren des überschnöseligen und arroganten Regisseurs auf Textbuch und Klassiker wird durch den demonstrativen Unwillen aller, sich in das klassische Gefüge einzufügen, konterkariert. Proben als Revolte: „Wir sind nicht mehr bereit, für deine Marotten zu leiden“ und „Shakespeare ist echt für‘n Arsch!“ Statt Shakespeare gibt es also fiktive Probeneindrücke und immer wieder kleine Prosastückchen (die dann doch wieder an Shakespeare angelehnt sind) und natürlich den Weg auf der Suche nach dem, was die Spielenden eigentlich wollen. Doch das ist natürlich unklar: „Was willst du? Ich will die Hauptrolle!“ Kleine Szenen des Theaterwahnsinns immer unterbrochen durch kleine Musikeinsätze von Konrad Jackisch, mal spannungsaufbauend, mal im kleinen Walzer, die klar die Atmosphäre unterstützen.

Selbstironische Etüde

3nsemble 23 liefern mit ihrem Hörspiel eine kleine, wunderbar selbstironische Etüde auf das Theatermachen. Und was bleibt, wenn die Bühne geraubt wird durch einen blöden Virus. Denn schließlich ist Theater vor allem Gemeinschafts- und Ensemblearbeit, und immer auch eine kollektive Unternehmung, in der jeder seine Rolle finden muss und finden darf. Davon erzählt dieses Hörspiel auf unheimlich unprätentiöse Art voll feinem und groben Witz. Auf der Bühne möchte man die Crew dennoch wieder sehen, ob mit oder ohne Shakespeare.

Von Torben Ibs