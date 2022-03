Leipzig

Bevor Daniela Seel Freitagfrüh von Berlin nach Leipzig aufbrach, hatte ein Großhändler bereits 300 Exemplare von Uljana Wolfs „Etymologischer Gossip“ geordert. Denn Daniela Seel ist Chefin des Independent-Verlags kookbooks, und ihre Autorin Uljana Wolf hat am Donnerstag den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch gewonnen. Ein paar Exemplare habe sie noch schnell aus dem Handlager geholt, erzählt Seel im Leipziger Werk 2. Dort liegen sie nun am Stand der Buchmesse, die keine ist, aber irgendwie doch.

„Buchmesse_popup“ heißt die gemeinnützige und kollektive Initiative von Leif Greinus (Verlag Voland & Quist) und Gunnar Cynybulk (Kanon Verlag). Am Freitagmittag ging es los, bis Sonntagabend stellen gut 60 Verlage ihre Neuerscheinungen vor. Mehr als doppelt so viele hätten gewollt. „Energien darf man nicht versickern lassen“, sagt Cynybulk, und als am 9. Feburar die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde, hatte er die Energie. „Buchmessen gehören nicht abgesagt“ sagt er auf einem Podest aus Europaletten, „die müssen stattfinden.“ Und damit ist diese Popup eröffnet.

Diese Form der Buchmesse soll einmalig bleiben, sagt Leif Greinus

Mitinitiator Leif Greinus am Stand seines verlags Voland & Quist. Quelle: André Kempner

300 Besucherinnen und Besucher dürfen jeweils zwei Stunden in die Halle. Nur für 16 bis 18 Uhr am Sonntag gibt es noch Karten. Das Interesse ist da, die Begeisterung auch. Doch es bleibt ein einmaliger Ersatz. „Wir haben nicht vor, diese Form zu etablieren“, sagt Leif Greinus. Am Stand seines Verlags liegen die Frühjahrsnovitäten, Lesungen dazu gibt es in der Moritzbastei, wo Svetlana Lavochkina und ihre Übersetzerin Diana Feuerbach „Die rote Herzogin“ vorstellen, Noemi Somalvico „Ist hier das Jenseits, fragt Schwein“ und Rebecca Maria Salentin „Klub Drushba“. Die Buchpremiere für Carl-Christian Elzes neuen Roman „Freudenberg“ ist in der Schaubühne Lindenfels.

Wie das Original ist auch „Leipzig liest trotzdem“ in der ganzen Stadt präsent. Außerdem wird gleich neben der Popup in Halle D, in den Cammerspielen und in der Südbrause von früh bis Nachmittag gelesen. Dafür ist Ursula Jung aus Bad Berka aber nicht gekommen, sondern tatsächlich für die kleine Buchmesse. Sie hoffe auf Anregungen, da gerade in kleinen Verlagen Bücher erscheinen, „die man im Mainstream nicht so sieht“. Die 72-Jährige fährt sonst nach Weimar, wenn sie Bücher zu kaufen will.

„Das ist richtig wie Buchmesse hier“

Frauke Hampel am Stand der Connewitzer Verlagsbuchhandlung.l Quelle: André Kempner

Am Stand, den sich die Connewitzer Verlagsbuchhandlung mit der edition überland teilt, interessiert sich die Besucherin für Sebastian Ringels „Vom Wandel der Leipziger Vorstädte“, schaut dann aber doch erstmal weiter. Frauke Hampel hinter dem Stand strahlt. „Das ist richtig wie Buchmesse hier, man kommt ins Gespräch, und wir können sogar selbst verkaufen“, sagt sie.

Sebastian Ringel bietet an diesem Wochenende Stadtführungen an, Treffpunkt ist jeweils 11 Uhr am S-Bahnhof Wilhelm-Leuschner-Platz (Stadtseite). Und am Samstag führt die Runde zur Buchhandlung Wörtersee im Peterssteinweg 7, wo von 12 bis 17 Uhr die Illustratorinnen Yvonne Kuschel und Halina Kirschner, der Cartoonist Beck, der Illustrator Phillip Janta und die Autoren Jörg Jacob und Jaroslav Rudiš ihre Werke signieren.

Auch das Gedränge muss niemand missen

Buchmesse_popup im Werk 2. Quelle: André Kempner

Die „Entschleunigung im Wörtersee“ gehört zur Aktion #buchbesuch, für die einige Leipziger Verlage ihre Türen öffnen. Bei Faber & Faber in der Lampestraße 9 signieren ab 13 Uhr Clemens Meyer, Thomas M. Müller und Egbert Herfurth. Nicht alle Bücher haben am halben Stand in einer hinteren Ecke im Werk 2 Platz gefunden. Aber: „Es gibt keine schlechten Stände“, sagt Faber-Vertriebsleiter Carsten Pfeiffer. Hier sind sich alle nah.

Asjadis neuer Roman „Tric-Trac“ liegt prominent platziert, daneben Roswitha Quadfliegs „Ihr wart doch meine Feinde“ und „Das Wetter in uns“ von Désirée Opela. Von der Popup hatte Carsten Pfeiffer zufällig erfahren, als ihn einen Tag nach der Buchmessenabsage ein Kollege nach einer Übernachtungsmöglichkeit fragte.

Um die Ecke haben Hanser und Suhrkamp ihre etwas größeren Flächen, in Rufweite vermisst Holger Herrmann von Zweitausendeins, zwar ein bisschen die Buchhändler, freut sich aber wie alle über diesen Möglichkeit, Neuheiten und Bestseller anzubieten, und macht wie alle anderen klar: „Ohne Buchmesse geht es nicht.“

Auch das dazugehörige Gedränge muss schon bald nach Öffnung der Halle A niemand vermissen. Und „Leipzig liest trotzdem“ sorgt für das Festivalgefühl. So können diese Buchmessentage eine Art Alltagssimulation sein.

Info: Die Popup-Buchmesse im Werk 2 (Halle A) ist Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Samstag bereits ausverkauft, für Sonntag 16 bis 18 Uhr gibt es noch Karten auf popup-buchmesse.de.Samstag und Sonntag lesen in Halle D, Cammerspielen und Südbrause unter anderem: Ulrike Almut Sandig, Sabine Rennefanz, Nataša Kramberger, Christine Koschmieder, Heike Geißler, Christian von Aster, Jörg Jacob und Georgi Gospodinov. Karten gibt es an der Tageskasse und auf popup-buchmesse.de.

Tipps für Leipzig liest trotzdem“ Seit Mittwochabend wird in Leipzig gelesen und diskutiert. Am Wochenende stehen unter anderem folgende Veranstaltungen auf dem Programm: Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr präsentieren sich auf der „Kleinen Buchmesse“ im Felsenkeller jeweils 20 kleine Verlage, darunter die Edition Überland, BuchVerlag für die Frau, Comediantes Verlag und Buchkinder. Parallel finden Lesungen und Diskussionsrunden statt. Und es gibt ein Kinderprogramm mit Lesezelt, Buchwerkstatt und Comic-Workshop. Programm und Karten (ab 10 Euro) auf weiterlesenleipzig.de11 Uhr beginnt eine Stadtführung mit Sebastian Ringel zu seinem neuen Buch „Vom Wandel der Leipziger Vorstädte“; Treffpunkt: S-Bhf. Wilhelm-Leuschner-Platz (Stadtseite) Samstag, 19. März 11 bis 17 Uhr: Entschleunigung in der Buchhandlung Wörtersee: Die Künstlerin Yvonne Kuschel (12-13.30 Uhr), der Cartoonist Beck (12-13.30 Uhr), der Illustrator Phillip Janta (14 Uhr), die Autoren Jörg Jacob (11-16 Uhr) und Jaroslav Rudiš, die Illustratorin Halina Kirschner (letztere beide ab ca. 14.45 Uhr) signieren eigene Werke und essen Kuchen 11 bis 14 Uhr, ARTAe Galerie: Frühschoppen-Lesung Vol. 19 mit Thomas Kapielski, Jürgen Roth und Andreas Maier Unter dem Hashtag #buchbesuch öffnen einige Leipziger Verlage heute ihre Türen12.30 Uhr, HGB: It’s a book - Hybrid Independent Publishing Fair & Symposium13.30 bis 20 Uhr: Queer Book Fair im Ibis Hotel Leipzig City 16 Uhr, LVZ-Kuppel: „Über Leben in Deutschland: Kolumnen aus einem lustigen Land“ mit Imre Grimm17 Uhr, Stadtbibliothek: Michael Lüders im Gespräch über „Hybris am Hindukusch. Wie der Westen in Afghanistan scheiterte“18 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Carl Christian Elze liest aus „Freudenberg“18 Uhr, Anker: André Herzberg musiziert und liest aus „Keine Stars – Mein Leben mit Pankow“ Ab 19 Uhr: 19.30 Uhr, Schauspiel Leipzig: Stefanie Sargnagel liest aus „Dicht — Aufzeichnungen einer Tagediebin“20 Uhr, Kupfersaal: Lesung & Konzert – mit Sophia Fritz und Martin Bechler (Fortuna Ehrenfeld)20 Uhr, Theater Kallenbach: „Stäube“ mit Clemens Meyer20 Uhr, UT Connewitz: Balkannacht, mit Stefan Bošković (Montenegro), Radmila Petrović (Serbien), Tanja Stupar Trifunović, (Bosnien und Herzegowina), Lindita Arapi (Albanien/Deutschland), Tatiana Țîbuleac, Musik: PantaloonsSonntag, 20. März: 11 Uhr, „Museum in der Runden Ecke“: Lesung mit Musik mit Texten von Gerulf Pannach 12.30 Uhr, Südbrause: „Das Wetter ins uns“ mit Désirée Opela13 Uhr, UT Connewitz: Georgi Gospodinov im Gepräch über „Zeitzuflucht“ 16 Uhr, Bahnhofsbuchhandlung Ludwig: „Bloßes Leben“ mit Andreas Altmann17 Uhr, Thomasius-Club mit dem Karikaturisten BECK, Café Alibi in der Bibliotheca Albertina 18 Uhr, Anker: Daniel Krug liest aus den Tagebüchern seines Vaters 18 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Rodrigo Leão: „A Estranha Beleza da vida“, Konzert18 Uhr, Vodkaria: Christian Bosse, Ulrike Gastmann Ab 19 Uhr: 19 Uhr, Ost-Passage Theater: „Wörterleuchten“ mit Holger Warschkow & Erepheu 19.30 Uhr, UT Connewitz: Nacht der Lesebühnen mit Florian Hacke, Jule Weber, Noah Klaus und Kirsten Fuchs

Von Janina Fleischer